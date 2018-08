5 Estaciones de radio católicas que puedes escuchar en internet

Podrás escuchar una gran cantidad de contenido, incluidas noticias y reflexiones.

(catoliscopio).-Los medios de comunicación, como la radio o la televisión, juegan un papel muy importante en nuestra época. Desafortunadamente, cuando se trata de medios católicos, es un poco difícil su presencia en distintos países del mundo, debido a las diferentes restricciones de los gobiernos para obtener una concesión de este tipo.

Afortunadamente, a través de internet ya podemos consultar diferentes medios católicos que nos ofrecen el mismo formato de la radio convencional y además dan a conocer contenido muy valioso e interesante.

Anteriormente, me he dado a la tarea de investigar algunos de ellos y es sorprendente la cantidad de estaciones de radio católicas que hoy existen alrededor del mundo, incluso de habla hispana, aunque, para no hacer una lista muy larga, a continuación te presento 5 de ellas.

1. RADIO CATÓLICA MUNDIAL

Posiblemente alguna vez hayas escuchado o sabes algo de la “Red Mundial de Televisión Católica” (EWTN). Pues déjame decirte que esta cadena también cuenta con una estación de radio dirigida a católicos de habla hispana. Aunque su sede se encuentre en EUA, el contenido de la estación puede estar conformado por programas de distintos lugares y con diversas temáticas: oraciones, programas de diálogo, música, etc.

Puedes escucharla en algunas estaciones de frecuencia modulada, si vives en Estados Unidos, aunque, de no ser así, podrás disfrutar del contenido desde tu navegador o descargando la app de EWTN para IOS o Android.

2. Radiosepa

Es la radio católica de los Misioneros Servidores de la Palabra, con sede en México. Actualmente transmite las 24 horas, los 365 días del año. Cuenta con 26 programas al aire, además de noticias desde el Vaticano, el rosario, música, reflexiones y cápsulas con distintos mensajes.

3. Radio Paz

Si te encuentras en Miami Florida, puedes escuchar esta estación en el 830 AM, de no ser así puedes hacer click en el siguiente enlace:

En esta estación puedes encontrar distintos contenidos que además colaboran con algunas otras estaciones católicas en el mundo. Lo que, en mi opinión, resulta muy característico y especial de esta estación, es la interacción con el público, por ejemplo, a través de llamadas para participar en oraciones en vivo.

4. Radio María

Es una iniciativa de la cual ya puedes escuchar en diferentes partes del mundo, ya que distintos países ya cuentan con su propia estación, ofreciendo diversos contenidos interesantes. En caso de México la sede tiene lugar en Guadalajara Jalisco y la puedes escuchar en el siguiente enlace.

5. Católica Radio

Se describe a sí misma como una radio independiente al servicio de la iglesia, surgida a partir de un notorio cambio en el apego a los valores en el mundo.

Podrás escuchar una gran cantidad de contenido, incluidas noticias y reflexiones. Esta estación se encuentra en México y hay distintas personas colaborando en ella, tanto sacerdotes, como laicos.

Esperamos disfrutes de escuchar estas estaciones que colaboran en el mundo de las comunicaciones. Puedes escucharla aquí