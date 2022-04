6 ilustradores católicos que difunden la fe, el Evangelio y la Hispanidad con tinta, lápiz y oración

(religionenlibertad.com).-Durante los últimos meses, una tradicional forma de evangelizar que parecía olvidada está recobrando protagonismo en redes sociales, publicaciones y editoriales. Y es que la pintura, usada desde hace siglos como una potente catequesis en lienzos y catedrales, vuelve a estar hoy de moda gracias a jóvenes artistas que ofrecen su talento para transmitir la fe de una forma sencilla, simpática y agradable. Religión en Libertad ha conversado con seis de ellos para conocer su técnica, compartir su vivencia y disfrutar de su artesanal día a día.

@trazodemami

A Teresa y Pilar, dos hermanas católicas de San Sebastián, siempre les rondó la idea de iniciar un proyecto con el que compaginar la evangelización, el trabajo y la pintura y poder «conciliarlo» con sus familias e hijos. En 2020, durante las largas horas de confinamiento, se pusieron «manos a la obra». Dedicaron su proyecto a San José, comenzaron a dibujar el santo del día y gracias a Instagram, los encargos no tardaron en llegar.

Dentro del dibujo, las láminas enmarcadas para bautizos y comuniones son el buque insignia de este joven proyecto que más demandan sus clientes. «También gustan mucho los recordatorios o las láminas para regalar en consagraciones marianas, bodas y cumpleaños», explican. @trazodemami completa su catálogo con angelitos de escayola y Sagrados Corazones de Jesús artesanales realizados en fieltro, acompañados de una tarjeta explicativa para difundir esta devoción.

Ilustración de Santa Gema Galgani, uno de los trabajos para bautizos elaborados por Teresa y Pilar desde @trazodemami.

Su trabajo, explican, tiene un fuerte componente evangelizador. «Intentamos mostrar la belleza, la ternura y el amor de Dios mediante pequeños detalles. No sabemos si quién está al otro lado de la pantalla vive un momento de soledad, enfermedad o sufrimiento y si esto le hace bien aunque sea a una sola alma ya nos llena de satisfacción. Esperamos que las personas que tengan nuestros trabajos puedan elevar una oración o jaculatoria que les acerque más a Dios«.

Teresa y Pilar, las dos hermanas al frente de @trazodemami.

La personalización, el trabajo manual y artesano y la oración son sus elementos diferenciales. «Estamos muy en contacto con los clientes durante la elaboración, son ellos los que presentan la idea que tienen. También tenemos muy presente a cada cliente y a sus familias, nos gusta pensar que nuestros dibujos van cargados de oraciones», explican a este medio.

Su principal ventana al público es su Instagram, @trazodemami, pero también ponen a disposición de los interesados una cuenta de correo, trazodemami@gmail.com y avanzan que muy pronto verá la luz su página web.

Junto con sus ilustraciones, Teresa y Pilar también difunden la devoción a los Sagrados Corazones mediante representaciones de fieltro desmontables junto con tarjetas e ilustraciones explicativas.

Teresa Rossell

Beatriz Teresa Rosell recuerda su infancia rodeada de lápices de colores y en frecuentes clases de pintura y dibujo. Fue en su juventud cuando acogió la ilustración de un devocionario para la hija de un amigo como su primer proyecto.

Hoy, es una de las referencias en el ámbito de la ilustración católica, marcada por el trabajo manual, los detalles y su intención de «presentar ideas que puedan conducir a Dios», especialmente a los más pequeños: «Si todas las noches contemplan su santito antes de ir a dormir y le rezan una oración, podrán ahondar, con la gracia de Dios, en su relación con el Creador», expresa.

Además de sus láminas, las estampitas y los devocionarios son su principal dedicación. Los lápices de colores y bolígrafos metalizados y el trabajo manual son sus principales herramientas en el proceso de elaboración. «Soy una apasionada del bordado. Me encanta usar los dorados imitando esta técnica para la ropa de mis ilustraciones y poner de manifiesto lo divino a través de ello», menciona.

Una misión clave para Teresa Rossell es que sus trabajos se conviertan en pequeñas catequesis, especialmente para los niños que se interesen por sus santos patrones presentes en las láminas e ilustraciones.

Su trabajo se ve acompañado de un profundo proceso de investigación que nace de los pedidos de sus clientes: «Lo primero que hago es documentarme y empaparme de la vida del santo o las características de la advocación mariana. Suelo quedarme con los detalles para que el resultado sea lo más especial posible».

Mientras dibuja, le gusta escuchar música que calme el ánimo y las pláticas que comparten los sacerdotes: «Desde mi pequeñez intento dirigir mis trazos a modo de alabanza y agradecimiento por tanta belleza con la que nos adorna cada día».

Beatriz Teresa cuenta a Religión en Libertad que aunque dibuja desde pequeña, su mayor acercamiento a la Iglesia en su juventud supuso que el componente evangelizador adquiriese protagonismo en sus ilustraciones.

Menciona, además, una peculiar influencia que inunda tanto su día a día como su pintura: «La Misa tradicional y el estilo de vida que conlleva cambió por completo mi espiritualidad cuando la conocí. En mis dibujos trato de representarlo con la utilización del calendario litúrgico tradicional para mis santitos, el apostolado en las redes sociales de mi proyecto y poniendo mi trabajo al servicio de toda institución que lo necesite».

Una de ellas es Nuestra Señora de la Cristiandad España, que desde el año pasado organiza una peregrinación entre Oviedo y Covadonga protagonizada por la liturgia tradicional y para la cual ha realizado la ilustración de Nuestra Señora de Covadonga.

Nuestra Señora de Covadonga, la ilustración realizada por Teresa Rossell para la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad España.

Se puede acceder a su proyecto a través de Instagram y Twitter (@Teresa_Rossell y @AveCorMariae) así como en su página web. También dispone de correo electrónico, teresarosselldibujos@gmail.com.

Pati Trigo

Pati Trigo es otra de las grandes referencias en la ilustración católica. Cuenta a Religión en Libertad que, desde pequeña, el dibujo era una actividad cotidiana junto a su familia y que hoy se ha convertido en su proyecto personal y profesional. A sus 28 años, con decenas de miles de seguidores en Instagram, ha publicado un libro ilustrado en Ediciones Palabra y realiza decenas de encargos al mes.

Un proyecto que «comienza en un momento de encuentro con la Virgen como camino más corto para llegar a Dios. Necesité dibujar lo que sentía, una oración en forma de dibujo y salió una ilustración en la que la Virgen de Fátima me miraba llena de emoción y cariño. Una escena en la que intentaba transmitir que Ella dice, `por fin me miras, te estaba esperando´», relata.

Aquel post le llevó, sin quererlo, a la fama y en ese momento supo que lo que para ella era un hobby «ayudaba a otras almas a acercarse a Dios. Debía seguir por ese camino».

Para Patricia Trigo, transmitir la belleza de la Virgen María es una de sus principales motivaciones a la hora de dibujar, lo que para muchos supone una ayuda en su oración y vida espiritual.

Y lo hizo. Desde entonces, la Virgen María protagoniza gran parte de sus ilustraciones, aunque en no pocas ocasiones representa a la Sagrada Familia en su conjunto. «Me encanta buscar nuevas maneras para expresar un poco de la Belleza que desprende esta Mujer, un reflejo perfecto del Amor de Dios. Sus miradas, sus gestos, sus abrazos y sus sonrisas… es en lo que creo que más puedo trabajar y que más paz hace que tenga», menciona.

Preguntada por su experiencia evangelizadora en Instagram a través de alegres ilustraciones, hace suya la máxima de que «una imagen vale más que mil palabras»: «Ilustrar la fe es ilustrar la oración, es ilustrar el abrazo de Dios con cada uno de nosotros. Se necesita transmitir Alma. Y, muchas veces es parte del alma del artista, que necesita estar en comunión con el retratado, que es Dios».

La ilustradora de Mi madre del cielo (Palabra) anima a otros ilustradores a que «sean sinceros a la hora de dibujar» y que, en lugar de centrarse en los seguidores, piensen solo en «buscar su estilo de dibujo personal de la mano de Dios y de María. El fin último siempre será dar a conocer la Verdad a un mundo más alejado de ella. Nuestro trabajo no es crear la Luz, únicamente la reflejamos«. Por eso ella misma expresa su necesidad de «que las ilustraciones sean reales. No me gusta sentir que miento sobre quién creo que es Dios simplemente por tener `likes´ o seguidores», añade.

Puedes adquirir aquí Mi madre del cielo (Palabra), ilustrado por Pati Trigo.

En su larga trayectoria como ilustradora católica, asegura que esta metodología funciona, «y es una pasada». «Lo que más me ha llamado la atención son episodios en los que personas me han comentado que gracias a mis ilustraciones se han podido acercar más a Dios«, concluye.

La forma más accesible para acceder a los trabajos de Pati Trigo es su cuenta oficial de Instagram.

Héroes de la Hispanidad

Para el ilustrador Jesu Medina, si hay algo que encarne «los ideales de la religión católica» es, sin duda, la Hispanidad. Fruto de su fe y sus dos grandes pasiones, la ilustración digital y la historia de España, nació Héroes de la Hispanidad. Un proyecto que pretende «dar a conocer los grandes personajes de nuestra historia y las efemérides más legendarias con dibujos que transmiten alegría y color«.

Y es que, como expresa a este medio, considera que «no se puede entender la Hispanidad sin la religión católica, pues está fundamentada en ella». Por ello, la mayoría de sus dibujos están vinculados a la fe. «Los Reyes Católicos, el indio Juan Diego y la virgen de Guadalupe, San Vicente Ferrer, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz» son solo algunos de los que ya ha representado, además de «muchos otros que están por llegar», avanza.

Jesu Medina, ante la escultura de Isabel la Católica en el Palacio Testamentario, donde firmó su testamento y falleció Isabel la Católica, en Medina del Campo, localidad donde también nació el ilustrador.

A lo largo de su trayectoria como ilustrador digital, Jesu Medina ha trabajado para empresas y particulares mediante el diseño de ilustraciones o camisetas. Destaca especialmente su colaboración con la Comisión para la Beatificación de la reina Isabel la Católica -protagonista frecuente en sus ilustraciones-, para quien diseñó la felicitación navideña de 2021.

Actualmente, el proyecto de Jesu Medina se centra en las ilustraciones y la creación de productos a partir de sus diseños gráficos que se pueden obtener por internet. «En un futuro espero que este universo de dibujos vaya creciendo y se hagan proyectos audiovisuales, NFTs, libros ilustrados, colaboraciones con otras empresas y entidades y mucho más», avanza.

Al dibujar sobre los grandes héroes de la Hispanidad como Santa Teresa, Isabel la Católica o el emperador Carlos, Jesu Medina transmite los grandes principios de la fe católica.

Para adquirir los productos de Héroes de la Hispanidad, Medina emplaza a las dos tiendas online disponibles por el momento. Una de ellas distribuye fundamentalmente camisetas y sudaderas. En Redbubble se encuentran disponibles infinidad de productos, desde chapas hasta cortinas de baño, pasando por mantas, colchas e incluso posavasos.

Para contactar con Héroes de la Hispanidad, Medina dispone de la cuenta de correo info@jesumedina.com además de un teléfono -678363907- y una página web. Se encuentra presente en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde incluye frecuentes vídeos de elaboración de sus ilustraciones.

He aquí la esclava del Señor: HaledS

Si bien HaledS ofrece decenas de productos, la ilustración y la pintura tienen un gran protagonismo en este taller de artesanía católica situado en Móstoles (Madrid). En conversación con Religión en Libertad, Chus, una de sus organizadoras, explica que el proyecto se origina tras una amistad y su desenlace, una conversión.

«HaledS nace fruto de la amistad, de nuestras conversaciones, de nuestra fe, de nuestro deseo de hablar de Dios y de la belleza en todo lo que nos rodea. Comenzamos como una nueva amistad y lo hemos convertido en nuestro estilo de vida, teniendo muy presente como ejemplo de vida a la Virgen María, destacan en su página web.

Chus y Guada, las fundadoras de HaledS, junto con un díptico y una corona de adviento elaborada por ellas mismas.

Chus y Guada no tardaron en poner en práctica aquella idea. Al principio, pintando bolsos. «Al encontrarme con el Señor tenía la necesidad de hablar de Dios, especialmente en casa, y tenía que enseñárselo a todo el mundo», cuenta Chus. Así empezaron a confeccionar bolsos «pintados» artesanalmente con mensajes evangelizadores.

Desde entonces, los pedidos no han hecho más que aumentar en su estudio de Móstoles, que actualmente alberga a un equipo de tres personas, tras la incorporación de Alejandra como Community Manager.

Desde su fundación, HaledS ha recibido numerosos encargos de movimientos y organizaciones religiosas como Emaús o la Fundación Educatio Servanda, para quien han elaborado en varias ocasiones los premios que esta organización entrega anualmente.

«Sonríe, Dios te mira», una de las inscripciones que HaledS «pinta» de forma artesanal en sus bolsos.

«Nos piden sobre todo recordatorios para comuniones y bodas, esculturas de San José, paneras con frases como `no solo de pan vive el hombre´ o también espejos alguna inscripción como `contigo Dios rompió el molde´. Todo está hecho a mano, no hacemos nada en serie y además, cada pieza que sale de nuestro taller sale con oraciones encomendando especialmente a su futuro dueño«, menciona.

Chus explica que HaledS surgió de la devoción mariana que comparten las tres integrantes del proyecto: son las iniciales de He aquí la esclava del Señor. «Pintamos nacimientos, Sagradas Familias, figuras de resina y marmolina y, en pintura, destacan especialmente nuestros grafitos. Todo está encaminado a hablar de Dios en cada faceta de tu vida», concluye Chus.

Para contactar con HaledS, puede hacerse mediante su página web e Instagram o bien llamando al número de teléfono 637854189.

«El abrazo», uno de los retratos de Juan Pablo II realizado por HaledS para regalo y decoración.

Auctor Salutis

Si hubiese que definir con tres palabras al ilustrador Auctor Salutis, estas serían esperanza, evangelización… y amarillo, uno de sus rasgos más característicos. En conversación con Religión en Libertad, el ilustrador anónimo expresó que fue durante el confinamiento de 2020 cuando, abrumado por la tristeza, desesperanza y desilusión que dominaban las redes sociales, descubrió que tenía que «transmitir la alegría del Evangelio».

De este modo, pensó que «cuando alguien abriese las redes sociales, sin buscarlo, podría encontrarse con alguna publicación original que le hablase de Dios«.

Dos años después de que el proyecto viese la luz, su convencimiento de evangelizar mediante las redes sociales se ha incrementado.

«Desde el nacimiento de la Iglesia los cristianos han salido a los cruces de los caminos para buscar a los hombres y acercarlos a Dios. No es cuestión de esperar a que las iglesias se llenen solas, porque no lo harán: es nuestra misión salir a buscar a nuestros hermanos, poniendo en juego nuestros talentos personales. ¿Qué los hombres están en Internet? Pues inundemos Internet de Dios«, afirma.

Una de las ilustraciones de Auctor Salutis dedicada a San José, publicada en su cuenta de Twitter el pasado 19 de marzo.

Para ello, Auctor Salutis estudia el calendario litúrgico para anticiparse a las fiestas religiosas que se celebrarán en las próximas semanas y comienza a preparar sus bocetos.

Desde su origen como proyecto, el fin principal de Auctor Salutis es «la evangelización», si bien su éxito en redes sociales ha motivado que numerosos particulares y empresas soliciten sus servicios de ilustración para otro tipo de proyectos.

Actualmente diseña otros productos con sus ilustraciones, como ropa y tazas, que pueden adquirirse en la tienda online Marca Hispania. «Aunque el único deseo es evangelizar, y seguiríamos subiendo contenido aunque nadie lo viese, clamando como la voz en el desierto«, añade.

A lo largo de estos dos años, la trayectoria de este proyecto ha sido «un camino de curiosidades«. La música es la última de ellas, ya que hace pocas semanas comenzó a subir a su canal de YouTube música sacra y religiosa interpretada por el mismo.

Antes de concluir, Auctor Salutis solicita de los lectores su oración por este y otros proyectos evangelizadores a través del arte y la belleza y pone a disposición sus canales de contacto, como Twitter o YouTube.