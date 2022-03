Congreso Internacional Interuniversitario sobre “Doctoras de la Iglesia y Patronas de Europa en diálogo con el mundo actual»

(es.zenit.org).-Dar un nuevo impulso y esperanza ante los numerosos desafíos de nuestro tiempo a través del mensaje de algunas mujeres extraordinarias de la Iglesia es el objetivo del Congreso Internacional Interuniversitario «Doctoras de la Iglesia y Patronas de Europa en diálogo con el mundo de hoy», que se celebrará los días 7 y 8 de marzo de 2022, en la Universidad Pontificia Urbaniana.

El evento, promovido por la Universidad Católica de Ávila (UCAV), en colaboración con la Pontificia Universidad Urbaniana y el Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, pretende conmemorar figuras como Teresa de Ávila, Catalina de Siena, Teresa de Lisieux e Hildegarda de Bingen, declaradas Doctoras de la Iglesia, así como a Teresa Benedicta de la Cruz y Brígida de Suecia que, junto con Catalina de Siena, fueron nombradas co-patronas de Europa en 1999.

En la iniciativa han contribuido la COMECE, la Congregación para las Iglesias Orientales, la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y la Facultad Teológica Teresianum, además de las organizaciones BICE, UISG, FPS y L’Oeuvre d’Orient. Otros patrocinadores son el Consejo Pontificio de la Cultura y las embajadas de la Unión Europea, España, Italia, Francia y Alemania ante la Santa Sede.

«Este proyecto es el resultado de la colaboración entre universidades por una causa común y tiene también un fin solidario – afirmó en la rueda de prensa de presentación la profesora María del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la Universidad Católica de Ávila –. Es una oportunidad para dar a conocer el ejemplo de estas mujeres en la actualidad». Por su parte, la profesora Fermina Álvarez, de la secretaría organizadora del Congreso, subrayó: «Esta es una conferencia que pretende ser sinodal, y hacer aflorar el sentido de la corresponsabilidad eclesial. Las distintas organizaciones que participan quieren unirse en solidaridad con las necesidades de la Iglesia, especialmente en Oriente Medio, por ello se apoyarán proyectos educativos en Líbano».

A través de la cuota de participación (abierta hasta el 12 de marzo, a través de la web www.congresomujeresdoctoras.com), será posible enviar donativos a beneficio de los siguientes proyectos de alfabetización de jóvenes en el Líbano:

° Orfanato Centre Saint Charbel Fondation Marie Abel de la Congregación de las Hermanas de los Santísimos Corazones (Iglesia católica de rito latino)

