Coronavirus: gracias a la web, sacerdotes lejanos pero cercanos

Desde el norte hasta el sur de Italia los sacerdotes conviven con la dramática paradoja de tener que permanecer cerca de la gente sin aumentar el contagio y encontrar respuestas en la proximidad digital. P. Paolo Padrini, diócesis de Tortona: «Es un don del Espíritu».

(comunicazione.va).-Los sacerdotes obligados a admitir que la proximidad hoy significa irresponsabilidad y amar a la comunidad significa mantenerla alejada. Esta es la dramática paradoja que se vive en estos días en las parroquias de las diócesis italianas por la epidemia del virus Covid-19 que llevó a la Conferencia Episcopal Italiana a cumplir con los decretos gubernamentales que suspendieron todas las ceremonias religiosas. Mientras que en muchas provincias aumentan los contagios y las muertes, los párrocos y los sacerdotes, conscientes de su misión, buscan nuevas formas de pastoreo en los medios digitales, fomentando la oración, decididas en estos días dramáticos a permanecer a la vanguardia de la fantasía dictada por el Espíritu.

No hay fiesta en el barrio del Triunfo Romano

Es el caso de una parroquia histórica en Roma, San José en el Triunfo, que en estas semanas de marzo habría vivido alegremente, involucrando como siempre todo el barrio, la fiesta del Santo Patrono y en su lugar vive como tantos otros en silencio y miedo. «Estamos tratando de no perder el contacto con nuestros fieles», dice el P. Salvatore Alletto, pastor adjunto y jefe del Oratorio. «Queremos hacer sentir a la comunidad y, sobre todo, fortalecer los lazos entre nosotros». La parroquia ofrece momentos de oración en vivo en Facebook. La primera es por la mañana a las 8 con los elogios y luego está la misa, por supuesto celebrada a puerta cerrada. La iglesia parroquial, por otro lado, sólo se abre para la oración personal. A las 7 p.m., entonces, cuando está cerrado, otro momento de oración, el uno de la tarde, con el nueve en San José, se transmite a través de la web. «Es difícil para nosotros no poder celebrar juntos las fiestas», dice el P. Salvatore. «Pero nos preparamos con los nueve y las redes sociales nos dan la oportunidad de orar juntos».

La oración de la intercesión

«Como sacerdote vivo con sufrimiento en este momento», explica el P. Salvatore. «Tengo que decir que admiro mucho a las personas que están en primera línea hoy. Todos los médicos, las enfermeras, pero también mucha gente que, a pesar de la emergencia, continúa su trabajo. Como todos los sacerdotes, me he preguntado qué puedo hacer para estar cerca de la gente sin ser irresponsable. Lo primero importante es sin duda nuestra oración de intercesión. Un poco como Moisés oró por el pueblo, nosotros también estamos llamados a orar por toda nuestra comunidad». «Pero al mismo tiempo, no debemos perder el contacto humano con los feligreses. Así que si a veces algunos fieles nos buscan, manteniendo ciertamente las distancias proporcionadas por la ley, podemos escuchar y dar una pequeña palabra de consuelo. Aunque sabemos que la recomendación de salir de la casa sólo para emergencias debe ser respetada».

La vida parroquial continúa

En San José en el Triunfo hay un oratorio al que asistieron muchos jóvenes que, por supuesto, en los últimos días se ha cerrado. «Esta es también una prueba muy dura», dice el P. Salvatore. «Ver el oratorio vacío es muy triste. Pero estamos tratando, aquí también, de no perder el contacto con los jóvenes. Todos los días hago un breve video para sentirme comunicándose con todos los niños y con todos los niños y también con los grupos juveniles que estamos empezando a encontrar en Skype o al menos en otras plataformas digitales. Así que las reuniones continúan e incluso los catequistas están haciendo sentir su presencia con mensajes de audio y pequeños videos». El domingo a las 10:30 a.m., se celebra una misa para niños y familias, también en vivo en Facebook, mientras que los mensajes de audio ayudan a involucrar a la gente desde casa. La vida parroquial continúa principalmente en línea.

El dolor de las diócesis del norte de Italia

La situación es diferente en la Diócesis de Tortona, que tiene muchas parroquias en Piamonte y Lombardía, en las zonas donde Coronavirus lamentablemente ha cobrado más víctimas en Italia. El P. Paolo Padrini, pastor en Val Curone, es un sacerdote experto en la pastoral digital. Es él quien inventó la aplicación iBreviary que llevó la oración a los teléfonos inteligentes y tabletas. Pero en este momento confiesa vivir con el obispo y la diócesis días muy difíciles. «Vivimos en oración constante, en unidad con nuestro obispo, tratando de hacer todo lo posible para orar juntos a través de especialmente los nuevos medios de comunicación para ser lo más posible con nuestros feligreses.» «Seguimos manteniendo nuestras iglesias abiertas, tratando de dar consuelo y respetando todas las reglas. Pero es muy difícil: porque lamentablemente en nuestras parroquias hay muchas muertes y, por lo tanto, hay sufrimiento y dolor particulares porque los familiares no pueden participar en ninguna celebración y muchas familias de las personas que mueren están en cuarentena. Lo que estamos experimentando es una situación de gran crisis y dificultad».

El amor de Dios pasa por la web

Incluso en esta diócesis los sacerdotes están entre las categorías más en riesgo de contagio de Covid-19 porque durante semanas han conocido a muchas personas. «Nuestro obispo», explica el P. Pablo, «inmediatamente comenzó a enviar comunicados insistiendo en la necesidad de observar las normas de higiene y seguridad en cualquier entorno y siempre coordinando con los obispos vecinos». «Así que está claro que somos cuidadosos, pero también tratamos de mantenernos en contacto con la gente de alguna manera. Estamos en una situación de emergencia que debemos manejar con miras a la necesidad y la atención». «Creo que en estos días -subraya el P. Paul- una pastoral digital, una proximidad digital, no sólo es posible, sino que es obediente». «Sabemos que la oración en Internet es diferente de la oración en los alrededores. Lo mismo es cierto para la celebración de la Misa. Pero no es diferente la sustancia, el corazón, el bien que podemos tomar en este momento» «En la Misa, la tradición de la Iglesia nos enseña, hay comunión espiritual», continúa el sacerdote de la diócesis de Tortona. «Podemos estar en verdadera comunión entre nosotros en el Espíritu, y esto es muy importante. Como Iglesia somos el Real Cuerpo de Cristo, y nada puede disolver los lazos que se basan en la oración». «Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para mantener estos lazos a través de lo que el Espíritu Santo nos da. Así que incluso con los medios digitales que en este momento, me doy cuenta, son realmente un regalo que nos da una gran oportunidad». La necesidad de los sacerdotes en la época del contagio del Coronavirus es inventar nuevas formas de proximidad a través de las cuales pasar el amor de Dios. «Creo que también pasa a través de una conexión a Internet, si se utiliza de una manera saludable, y de la manera correcta y con amor», concluye el P. Paolo Padrini.

Incluso en el Santuario de Siracusa, la vida pastoral ha cambiado



En la opinión de que en estos momentos trágicos los sacerdotes deben activar un poco su imaginación y riesgo es también el P. Raffaele Aprile, sacerdote del Santuario de Nuestra Señora de las Lágrimas, en Siracusa, Sicilia. «Todavía estamos llamados a llevar la Palabra de Dios a los fieles», explica. «Por lo tanto, debemos aprovechar todos los medios que nos proporciona la tecnología. Por supuesto, respetando las precauciones, las normas que nos han sido dictadas por el Gobierno y la Conferencia Episcopal Italiana». «Aquí, en el Santuario, la vida pastoral ciertamente ha cambiado, pero como en todas las diócesis, imagino.» «El CEI dio una interpretación auténtica al decreto del gobierno y pidió a todos los obispos que suspendiera las celebraciones o ceremonias eucarísticas con la participación del pueblo y, en consecuencia, de todas las funciones religiosas y litúrgicas. Hemos suspendido la Divina Lectio, la Adoración Eucarística, el Vía Crucis, el Camino Mariana. El Via Crucis de la ciudad ha sido cancelado. Las Santas Misas, por otro lado, utilizando los medios que la tecnología pone a nuestra disposición, se celebran a puerta cerrada y se transmiten en directo en el sitio web www.madonnadellelacrime.it». El Santuario permanece abierto para la oración personal, por la mañana, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y por la tarde de 4 p.m. a 6:30 p.m., tomando precauciones para evitar las reuniones de los fieles.

Coraje significa orar

«En tiempos de crisis como esta que estamos viviendo, es importante no ser encarcelados por el miedo», añade el P. Raffaele, acostumbrado a recoger sus reflexiones espirituales en verso. «Dios nunca está ausente de nuestras vidas. Por lo tanto, el valor debe ser declinado en el silencio de hablar y en la meditación de la Palabra. Debemos redescubrir el gozo de las sanas relaciones familiares y activar el diálogo constructivo con nuestros seres queridos. Tenemos que dar sentido al diálogo virtual, asegurándonos de que nadie se sienta abandonado». «El sacerdote», añade el sacerdote de Siracusa, «es para mí como un ángel que nunca retrocede ante el peligro, pero, con la debida precaución, debe estar presente para aconsejar, dar esperanza y consuelo. Debe ayudar a dar sentido a este tiempo para dejar claro lo grande que es nuestra fragilidad. Y todo esto sólo se puede hacer con la ayuda de la oración».

Los sacerdotes debemos dar esperanza

En Sicilia, como en todo el sur de Italia, hay un temor creciente al aumento del contagio del virus Covid-19. «Pero también hay tanta confianza en Dios, tanta esperanza», concluye el P. Raffaele. «Y esto es lo que nosotros, como sacerdotes, debemos inculcar entre los fieles, entre el pueblo. Una esperanza inefable que nos hace respirar, da oxígeno a la vida. Nunca nos hace sentir abandonados, incluso en la oscuridad más aguda. La esperanza que también proviene de la responsabilidad de cada uno y de la atención que debemos tener por los demás».