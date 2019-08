Correos electrónicos de HTML versus mensajes de texto sin formato: cuándo usar cada uno

Las diferencias importantes entre el texto sin formato y los formatos html

(lifewire.com).- La mayoría de los clientes de correo electrónico de hoy le permiten enviar correos electrónicos HTML, con formato en negrita, color, hipervínculos y otros formatos de texto. Para la mayoría de las personas, no importa qué tipo de correo electrónico envíen, ya que la mayoría de los clientes de correo electrónico (ya sea como Microsoft Outlook o MacOS Mail o clientes de correo electrónico web como Gmail y Proton Mail ) envían y reciben en ambos.

De hecho, el correo HTML o híbrido generalmente está activado de forma predeterminada en estos clientes. Pero hay momentos en que un correo electrónico de texto sin formato es mejor. Miremos más de cerca.

Diferencias entre HTML y correo electrónico de texto sin formato

En pocas palabras, un correo electrónico HTML contiene imágenes, colores y otro formato de texto.

Un correo electrónico de texto sin formato contiene solo texto sin ningún formato.

La diferencia importante es la falta de formato y representación en el texto mismo. Algunos servicios de correo electrónico como Gmail parecen ser texto simple, pero en realidad son correos electrónicos HTML; solo usan un formato HTML muy básico para hacer que los correos electrónicos sean más fáciles de leer (algunos los llaman correos híbridos).

Cómo un cliente de correo interpreta el correo electrónico HTML

Cuando crea un correo electrónico de texto sin formato, abre la ventana Componery comienza a escribir. Lo que escribe es lo que enviará y lo que verá el destinatario.

Cuando crea un correo electrónico HTML, escribe el mensaje y le agrega formato, como poner en negrita una palabra en particular o agregar un hipervínculo a una frase completa. Puede usar métodos abreviados de teclado para hacer esto o usar el mouse para elegir las opciones en su programa de correo electrónico. Antes de hacer clic en Enviar , su mensaje se ve exactamente como lo desea.

Sin embargo, cuando su destinatario lo abre, puede parecer completamente diferente. Su programa de correo electrónico ahora tiene que interpretar todo el código HTML y mostrarles su mensaje. Si utilizó su programa de correo electrónico para crear el mensaje, es muy probable que lo vean de la manera que usted lo desea. Si usa una plantilla o codifica el HTML usted mismo (que puede hacer), es posible que no lo haga. Un solo código que no ve pero que el programa de correo electrónico olvidó incluir cuando envió el mensaje podría afectarlo drásticamente. Es posible que su destinatario no vea algo importante o que vea un montón de código en lugar de su mensaje.

Si su destinatario tiene la opción Mostrar correos electrónicos HTML desactivada en su programa de correo electrónico, no verá parte o la totalidad de su mensaje (esto es especialmente cierto si ha desactivado las imágenes y todo su mensaje es una imagen dentro del correo electrónico).

Entonces, ¿qué formato de correo electrónico debe elegir? HTML o texto sin formato?

Los correos electrónicos HTML y los mensajes de texto sin formato tienen sus beneficios

Enviar correos electrónicos HTML o híbridos es más fácil ya que es el formato predeterminado para la mayoría de los programas de correo electrónico. No tiene que preocuparse por cambiar la configuración o verificar su código HTML.

También hace que sus correos electrónicos sean más fáciles de leer, ya que puede cambiar la fuente o agregar negrita / cursiva para enfatizar un punto. Puede agregar imágenes directamente en su mensaje para ilustrar algo o agregar un GIF para hacer reír a alguien.

Sin embargo, no todos pueden o quieren recibir un mensaje HTML. El formato y las imágenes e imágenes pueden ser difíciles de leer, y algunos destinatarios se preocupan por los virus de correo electrónico. Aquí hay algunas razones por las cuales las personas prefieren los correos electrónicos de texto sin formato:

Es posible que hayan desactivado la configuración HTML en su programa de correo electrónico, lo que significa que solo verán versiones de texto sin formato de los correos electrónicos.

Algunos dispositivos, como los Apple Watches, muestran mejor los correos electrónicos de texto sin formato que los HTML debido a las limitaciones de tamaño y la mala codificación HTML del remitente.

Otros programas como Gmail o Apple Mail pueden tener la opción Mostrar imágenes en correos electrónicos desactivada de forma predeterminada, por lo que se perderá cualquier mensaje que sea solo imágenes.

desactivada de forma predeterminada, por lo que se perderá cualquier mensaje que sea solo imágenes. Las empresas a menudo desactivan la funcionalidad de correo electrónico HTML debido a problemas de seguridad, ya que los piratas informáticos pueden ocultar código malicioso dentro de HTML sin que nadie lo sepa.

Dicho esto, hay momentos en que un correo electrónico HTML es mejor que uno de texto plano, así que veamos las situaciones que mejor se adaptan a cada uno.

DEBE ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO HTML CUANDO

Desea resaltar la información en su mensaje con colores o en negrita / cursiva.

Desea que su contenido se muestre en un diseño determinado cada vez. Por ejemplo, cada correo electrónico que envíe debe estar alineado al centro y con un espacio adicional entre cada línea.

Desea incluir opciones como botones.

Desea incluir imágenes en su mensaje e hipervínculos a otros sitios / páginas en línea.

Usted sabe que su destinatario puede leerlos en su cliente de correo electrónico.

DEBE ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO DE TEXTO SIN FORMATO CUANDO