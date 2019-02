El día de Internet Segura pone el foco en los menores

El 64% de niños entre 2 y 8 años posee dispositivo propio

(europapress.es).- Hoy 5 de febrero se celebra el Día Internacional de Internet Segura, una jornada convocada por la red europea INSAFE de centros de seguridad en Internet, y con el apoyo de la Comisión Europea, para promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales.

Esta iniciativa, que en esta edición de 2019 cuenta con el lema \”Una Internet mejor comienza contigo: conviviendo con respeto para una Internet segura\”, se dirige especialmente a niños y jóvenes. El 64% de los niños de entre 2 y 8 años cuenta con su propio dispositivo con acceso a Internet, con predominio de la tablet (38%) frente al smartphone (26%), y un 52% lo utiliza a diario, como se extrae de una encuesta realizada por Lingokids.

De este análisis se desprende que el 66% de los padres considera que Internet no es un lugar seguro para sus hijos, y que un 69% de progenitores supervisa los contenidos a los que acceden los menores, mediante el uso de controles parentales en los dispositivos de sus hijos.

En cuanto al tiempo que dedican en cada sesión, el 54% de los niños emplea entre 30 y 60 minutos al día, y un 32% afirma destinar más de una o dos horas. En el cómputo semanal, un 43% de estos menores pasa más de 6 horas con dispositivos móviles, y un 32% entre 4 y 6 horas semanales.

Por tipo de contenidos, un 29% de los niños accede a Internet para ver vídeos de YouTube, seguido de los que se conectan para ver películas y dibujos animados (23%), utilizar aplicaciones educativas (21%), jugar a videojuegos (21%) y a redes sociales (6%).

El 45% de los padres asegura que sus hijos aún no utilizan las redes sociales, aunque se muestran preocupados por ellas. Un 33% considera que sus hijos no disponen de la información necesaria para utilizarlas de forma segura, frente a un 22% que sí confía en estar informado.

USUARIOS ADULTOS DE ‘SMARTPHONES’ Y APLICACIONES

No obstante, la ciberseguridad no afecta solamente a los niños, y el 50,7% de los usuarios adultos reconoce no utilizar ninguna medida para proteger su intimidad en el uso de dispositivos, según una encuesta de S2 Grupo desde su blog Hijosdigitales.es.

Estos riesgos se extienden también a los dispositivos móviles, y el 33,8% de sus usuarios desconoce que los permisos que da a las ‘apps’ pueden poner en peligro su intimidad, un 16,6% asegura que los conoce pero los asume igualmente, y solo el 17,9% asegura revisar los permisos que solicitan las aplicaciones que instala.

CINCO CONSEJOS PARA ‘SMARTPHONES’ ANDROID

Con motivo del Día Internacional de la Internet Segura, el fabricante de ‘smartphones’ Wiko ha compartido cinco consejos para los usuarios de ‘smartphones’ con el sistema operativo Android, encabezados por la importancia para los padres de inculcar la seguridad a los hijos, hablándoles de forma clara de no subir imágenes privadas o comprometidas.

Para adultos, también resulta recomendable comprobar a través de Google Play que Play Protect, el antivirus de serie de Android, se encuentra activo, así como instalar (siempre con WiFi y el móvil conectado) las actualizaciones ‘Over the air’ (OTA), que mejoran el funcionamiento del dispositivo también en la protección frente a ‘malware’.

Asimismo, Wiko ha recordado la importancia de no descargar archivos de procedencia desconocida que pueden contener virus, y utilizar Google Play o webs seguras como Amazon Appstore. Por último, se recomienda tener cuidado con las redes WiFi públicas y no realizar acciones comprometidas como compras, ya que estas redes son más fáciles de ‘hackear’.