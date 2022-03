Diocese de Três Lagoas: 1ª Olimpíada de Redação em Língua Portuguesa

Trata-se da 1ª Olimpíada de Redação em Língua Portuguesa “Professora Terezinha Aparecida Santos”, organizada pela Pastoral da Educação de Três Lagoas-MS. Essa Olimpíada será realizada em 28 escolas públicas estaduais, abrangendo 10 municípios jurisdicionados à Diocese de Três Lagoas-MS.

(vaticannews.va/pt).-Dom Luiz Gonçalves Knupp, bispo da Diocese de Três Lagoas, escreveu para a Seção Brasileira da Rádio Vaticano – Vatican News destacando que com o início da Campanha da Fraternidade 2022, e a cobertura da Rádio Vaticana sobre o tema. Na carta ele traz ao conhecimento da nossa seção um projeto da Diocese de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, que procura cumprir o propósito desse tempo quaresmal no Brasil “Falar com sabedoria, ensinar com amor”.

Trata-se da 1ª Olimpíada de Redação em Língua Portuguesa “Professora Terezinha Aparecida Santos”, organizada pela Pastoral da Educação de Três Lagoas-MS. Essa Olimpíada será realizada em 28 escolas públicas estaduais, abrangendo 10 municípios jurisdicionados à Diocese de Três Lagoas-MS.

Nessas 10 cidades, o público potencial da Olimpíada será 7.500 estudantes de Ensino Médio.

O objeto da Olimpíada será uma redação dissertativa-argumentativa em língua portuguesa, 25 a 45 linhas, fundamentada em fontes bibliográficas previamente discutidas, sobre o tema: “A ética e o futuro das profissões com a evolução da inteligência artificial e a internet das coisas”. Os estudantes deverão refletir sobre esse tema à luz da pergunta instigadora: “Quais profissões serão extintas e quais serão criadas com o advento de novas tecnologias, como Inteligência Artificial e a Internet das Coisas?».

Ressalto – afirma o bispo – que o tema da Olimpíada, além de estar em plena sintonia com a Campanha da Fraternidade 2022, dialoga diretamente com as discussões conduzidas pelo Papa Francisco, desde 2020, sobre o futuro da relação entre ética e tecnologia, que o Pontífice cunhou de “Algor-ética, ou, ética algorítmica”.

A Olímpiada de Redação “Professora Terezinha Aparecida Santos”, ao abordar o futuro do trabalho e as novas tecnologias dialoga com os propósitos da Conferência “O Bom Algoritmo? Inteligência Artificial, Ética, Direito e Saúde”, principalmente em uma de suas três áreas de impacto: a área da educação.

Ao final da Olimpíada, após rigorosa seleção das redações, o vencedor que ficar em primeiro lugar será contemplado com o Prêmio “Escrivã Terezinha Aparecida Santos”, que consistirá em uma viagem à Europa, passando por Lisboa, Roma/Vaticano e Berlim, em janeiro de 2023.

Em estreita relação de interdependência com a Olimpíada de Redação, a programação viagem-prêmio “Escrivã Terezinha Aparecida Santos” abrangerá os seguintes temas em cada uma das capitais:

Lisboa – “Promoção da Língua Portuguesa”

Roma/Vaticano – “Relação entre Ética e novas Tecnologias”

Berlim – “Futuro do Trabalho e Novas Tecnologias”

O objetivo geral da viagem-prêmio é proporcionar ao estudante vencedor uma experiência, de qualidade, em termos acadêmico, profissional, espiritual e cultural. Espera-se, ainda, que o estudante vencedor possa servir como um “embaixador” de seus colegas pertencentes às 28 escolas públicas estaduais da região diocesana de Três Lagoas.

Caríssimos, desta ainda Dom Luiz Gonçalves Knupp, o presente projeto será apresentado às escolas públicas da Diocese de Três Lagoas-MS neste mês de março de 2022. Para marcar o início da Olimpíada de Redação “Professora Terezinha Aparecida Santos, a Diocese de Três Lagoas realizará uma “live” na plataforma Youtube no dia 10/03/2022, às 18 horas (horário de Brasília).

Será realizada, igualmente, uma celebração eucarística na Catedral de Três Lagoas-MS em ação de graças pelo início da competição, no dia 12/03/2022, às 20 horas (horário de Brasília).

Tendo presente a especial atenção que a Rádio Vaticana tem dedicado à educação e ao futuro do trabalho para nossa juventude, gostaria de pedir o apoio dessa Seção Brasileira para divulgar a Olimpíada de Redação “Professora Terezinha Aparecida Santos”, de forma a atingir outras regiões para o mesmo propósito: “Falar com sabedoria, ensinar com amor”.

Com os melhores cumprimentos,

Dom Luiz Gonçalves Knupp

Bispo da Diocese de Três Lagoas