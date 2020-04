Editorial Vaticana publica online las meditaciones del Via Crucis

La Editorial del Vaticano ofrece en su sitio web la descarga gratuita de los textos que se leerán durante la celebración del Viernes Santo, programada en el cementerio de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

.

(vaticannews.va).- «Cuando, encerrado en mi celda, releí las páginas de la Pasión de Cristo, me puse a llorar». Esto es lo que se lee en la meditación de la primera estación del Vía Crucis que el Papa Francisco presidirá en el cementerio de la Basílica del Vaticano el viernes 10 de abril a partir de las 9.00 p.m. Ha sido escritapor un condenado a cadena perpetua que cumple su condena en la cárcel de Padua. “Después de veintinueve años en prisión – dice – todavía no he perdido la capacidad de llorar, de avergonzarme de mi historia pasada. Me siento como Barrabás, Pedro y Judas en una sola persona». «Si para alguien sigo siendo Barrabás – agrega – no estoy enojado: siento en mi corazón que ese hombre inocente, condenado como yo, vino a buscarme a la cárcel para educarme sobre la vida».

Las meditaciones han sido editadas por el capellán de la penitenciaría de Padua, Don Marco Pozza, y por la voluntaria Tatiana Mario, y han sido escritas por 14 personas que, tomando la invitación del Papa, han meditado en la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, haciéndola actual en sus vidas. El camino representa una invitación a la reflexión sobre la vida y la desesperación que fluye en las cárceles, un mundo muy querido por el Papa Francisco.

Entre ellos se encuentran 5 detenidos, una familia víctima de un crimen de asesinato, la hija de un hombre condenado a cadena perpetua, un educador de la prisión, un magistrado supervisor, la madre de una persona detenida, un catequista, un fraile voluntario, un oficial de policía penitenciario y un sacerdote acusado y luego absuelto definitivamente por la justicia después de ocho años de juicio ordinario.

Los textos están disponibles, de momento solo en italiano y de forma gratuita, en el sitio web de la Editorial del Vaticano.

Algunos libros con descarga gratuita para estos días de cuarentena

La Editorial Vaticana estos días también ha puesto a disposición la descarga gratuita de otros textos. Es el ejemplo del libro “Forti nella Tribolazione” que contiene oraciones tradicionales y textos de las homilías e intervenciones del Papa (disponible en italiano y español, en los próximos días también en inglés, francés y portugués). Se trata de una pequeña ayuda para poder ver la cercanía y la ternura de Dios en este período de dolor, sufrimiento, soledad y aislamiento.

Durante la semana también será posible descargar el libro: “Un abrazo de esperanza. Pensamientos del Papa Francisco hacia los enfermos», editado por el Padre Edmondo Caruana y Lorenzo Tagliaferri y, para los más pequeños, «Mi primera Biblia ilustrada» editada por Jesús Manuel Gonzáles y Mallo.