Eduardo Verástegui supera la meta de un millón en ‘Rosario por el mundo’

(desdelafe.mx).-El productor y actor Eduardo Verástegui dio a conocer que superó la meta de un millón de personas reunidas rezando el Rosario por el fin de la pandemia.

Rosario por el mundo es el proyecto que Eduardo Verástegui inició el pasado 22 de marzo, en el que cada día, a las 13:00 horas, reza el Rosario a través de sus redes sociales. El 13 de mayo reunió a más 200 mil personas en línea, tras ver superada su meta el actor se puso una nueva: reunir en oración a un millón de personas el 31 de mayo, Solemnidad de Pentecostés.

La transmisión se realizó a través de sus redes sociales y de manera simultanea en otras páginas que se unieron a la convocatoria.

Horas más tarde, el actor dio a conocer el resultado: “Hemos superado largamente el millón de rosarios. ¡Gracias por este logro de unidad! Juntos, en este día de Pentecostés, sumando la transmisión propia y la de todas las páginas que nos acompañaron transmitiendo en simultáneo, hemos elevado al Señor y a nuestra Madre del Cielo más de un millón de Rosarios”, dijo, a través de un comunicado. Eduardo Verástegui✔@EVerastegui

!Rosario por el mundo! 31 de Mayo, 2020. ¡Fiesta de Pentecostés!

Verástegui destacó que personas se sumaron desde distintos países al rezo que el dirigió desde su casa en la Ciudad de México, participaron gente de Estados Unidos, Argentina, Polonia, Italia, Colombia, entre otros.

Entre los mensajes que le enviaron asegura que hay algunos que le conmovieron de sobremanera.

“Me llena de emoción saber que en numerosas unidades penales, internas e internos estaban rezando el rosario a la 1 de la tarde. Recibimos mensajes desde el penal de Chihuahua, desde otro de Estados Unidos, de Colombia, y de cuatro unidades penales de Argentina”, informó.Arquidiócesis Primada de México✔@ArquidiocesisMx

Recemos el Santo Rosario con el actor y activista @EVerastegui, para pedir a nuestra Morenita que interceda por todo el mundo, a fin que se alejen de la tierra las sombras de oscuridad que ha traído esta pandemia.

Asimismo, destacó que hay personas que a través de este proyecto han aprendido a rezar el Rosario, lo cual agradece profundamente.

Uno de los mensajes que recibió señala: “Apenas estoy aprendiendo a rezar el rosario y siempre lo hago con ustedes a la 1. Ha sido muy bonito dejar que Dios me encuentre en esta cuarentena. No sabía el motivo de estar en casa y demás. Él me estaba buscando, ahora lo entiendo: está en mi puerta y llama”, contó Verástegui.

El actor informó que continuará rezando el Santo Rosario diariamente a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en sus redes sociales.

El mejor proyecto de su vida

El actor define Rosario por el mundo como el mejor proyecto de su vida, “es el que voy a recordar en el lecho de mi muerte; después de los Sacramentos es lo más importante que he hecho, poder reunir a tantas personas pidiendo a Dios por el fin de la pandemia, por la familia, por la vida, es el mejor tiempo invertido, es tiempo ganado en la oración”, expresa en entrevista con Desde la fe.

La idea de Rosario por el mundo llegó de forma espontánea al activista durante una transmisión en vivo a través de Instagram, explicó en entrevista, ahí lanzó una invitación a sus seguidores, les pidió que después de la Misa por internet del domingo 22 de marzo, se unieran con él en sus redes sociales a las 13:00 horas al rezo del Rosario.

“Yo rezaba solo y quería experimentar cómo era rezar por redes sociales, unirnos todos en ese momento. Llegaron 10 mil personas, yo pensé que iban a ser máximo 100 o 200, llegaron 10 mil y pues me asusté”, bromea.

El activista se sintió emocionado por la respuesta y el interés de las personas. Entonces, cada día comenzó a rezar el Rosario a la 1 de la tarde, manteniendo el promedio de 10 mil personas de audiencia. Empezó a involucrar a su equipo y a considerar que esta cadena de oración que estaba formando podía ser aún mayor.

“Venía el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, y entonces dije pongamos una nueva meta, 50 mil Rosarios, estadios llenos de personas rezando y pidiendo a Nuestra Madre su intercesión, su protección”, explica.

La invitación la lanzó en su transmisión en vivo y con 10 días de distancia él y su equipo buscaron llegar a la meta, se sorprendieron con lo que ocurrió, más de 200 mil aparatos estaban conectados a su transmisión en vivo.

“Rompimos el internet -comenta-, comienzo a rezar y de pronto veo la cámara frente a mí tronada (sin señal) al minuto número 13, eso me angustió tremendamente, me puse muy triste, yo no veía los números y la persona que me estaba ayudando me hizo la seña de que íbamos en 100 mil, ya pasamos la meta”, dice.

A partir de ahí, la transmisión pudo retomarse, y en total llegaron a la cifra de 200 mil conectados, “en realidad aparatos, porque detrás de cada celular o tablet puede haber más personas, de hecho me mandaron videos donde había 7 u 8 personas rezando el Rosario”.

Lleno de bendiciones

A partir de superar su meta, el actor se puso una nueva: un millón de personas para este 31 de mayo, Solemnidad de Pentecostés y cierre del mes de la Virgen María. La transmisión será desde su rincón guadalupano, como él ha llamado al lugar de su hogar en que se encuentra la Virgen de Guadalupe y que para él es un refugio.

A raíz de las transmisiones, muchas personas le han enviado imágenes de sus propios ‘rincones guadalupanos’, lugares en cada hogar destinados a la oración.

Asimismo, el activista destaca la participación de las personas, “no tienen idea lo que me ha ayudado ver la gente que se suma al Rosario por el mundo, hay muchas historias que me emocionan, eso es es el motor, me cuentan cosas, me hablan, me piden mencionar personas para pedir por ellas, se volvió una cadena de oración virtual con un poder tremendo de la virgen de Guadalupe”, expresa.