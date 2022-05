El Beso de Dios: La película que explica el sentido de la misa

(romereports.com).-Lo presentamos al padre con la esperanza de que aquello sea transformado.

Esta película se llama El beso de Dios y explica el sentido de la Eucaristía.

La idea es de José Pedro Manglano y el director es Pietro Ditano.

La idea original es suya en realidad,quien quería hacer un documental sobre la misa y había escrito muchos vídeos sobre el tema, era él, y lo bello fue pues que, conociéndonos en ese estado, donde yo venía de tener una experiencia muy clara y muy sencilla de que Jesús sanaba y tocaba a través de la misa y de la frecuencia de la Eucaristía y de estar en gracia con los Sacramentos y demás, y él tenía el deseo de contarle al mundo, que la misa, especialmente diaria, que era sanadora y era transformadora.

En la película hay varios testimonios como el del bicampeón de Fórmula 1 en los años 70 Emerson Fitipaldi.

FITIPALDI

Quien va a una misa, a un culto, es muy importante oír la palabra, porque la palabra es de Dios. No mires al pastor ni al cura, si a esa persona no le cae bien, el cura o el pastor, no importa, la palabra de Dios es muy fuerte.

Es una persona muy especial, muy sencillo, con una fe muy vivida, es una persona que se ve que tiene experiencia de Dios fuerte, y la tiene ya como muy serena, y bueno como si fuese un abuelo o un padre tierno que ya ha vivido cosas y te las puede contar por tu bien.

Fitipaldi es evangélico pero lo querían incluir porque su presencia supone un testimonio de unidad entre cristianos, como pide el Papa.

Además hay más testimonios de jóvenes, religiosos e incluso el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia.