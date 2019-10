El curso online Science & Faith recibirá el premio ReL 2019 de ciencia y fe: más de 3.000 alumnos

(religionenlibertad.com).-Por el curso online Science & Faith que organiza la Facultad de Teología de Cataluña han pasado ya más de 3.000 alumnos. Recibe ahora el premio «Ciencia y Fe» de ReligiónEnLibertad 2019, que recogerá su principal impulsor, Emili Marlés, sacerdote, físico y párroco de Sant Pere d’Octavià, en el histórico monasterio de Sant Cugat del Vallés (diócesis de Tarrasa).



Marlés explica que este curso online, que se ha consolidado y ha crecido desde sus primeros pasos en 2014, nació al coincidir en la Facultad de Teología de Cataluña varios profesores que tenían títulos en carreras de ciencias y también interés por la divulgación científica de calidad.

«Vimos que, en el mundo anglosajón, el diálogo entre ciencia y fe, a nivel académico, era muy maduro e interesante. En cambio, en el mundo latino, a nivel de divulgación de calidad, no había nada. Juan Pablo II ya había puesto personas capaces de hacer de puente entre la ciencia y la fe, gente que trabajaba de forma seria, pero en español casi no llegaba nada. Vimos que teníamos bastantes profesores en casa que podían cumplir esta función, dar esta formación, y que también podíamos buscar otros. Por ejemplo, incorporamos al italiano Tanzella-Nitti, que es astrónomo y también uno de los mejores expertos en bioética, de la Pontificia Academia de la Vida», explica Marlés.

La necesidad era clara: en la Iglesia muchas personas que trabajan con alumnos -catequistas, profesores, científicos universitarios- desconocen temas básicos de la ciencia, o temas básicos de cómo la fe se relaciona con la ciencia. «Piensa en un científico eminente que va a misa cada domingo, pero que no sabe como encaja la religión con lo que dicen sus compañeros de trabajo, con la ciencia que hace. Puede haber personas que vivan eso como una vida paralela. Nosotros lo que mostramos es que la ciencia y la fe, cada una con su método, encajan bien, de forma armoniosa», añade Marlés.

El curso fue posible gracias a la financiación de la Fundación Templeton, y logró también el patrocinio del Pontificio Consejo para la Cultura. «Queríamos crear un servicio de larga duración, que se mantenga y que llegase a ser incluso económicamente sostenible. Y, a la vez, que no fuera elitista sino accesible a muchos. Que tuviera calidad pero a un precio razonable. Logramos un sistema de becas para muchos alumnos que se conectan desde Hispanoamérica. Y lo conseguimos. Han pasado más de 3.000 alumnos y están contentos».

Cinco ámbitos de ciencia y fe

El curso ha abordado 5 ámbitos importantes en nuestra época, detalla Marlés:

1- La filosofía de la ciencia, «que es lo que permite el diálogo entre disciplinas»



2- La Historia de la Iglesia, «porque vale la pena conocer no sólo el caso Galileo, sino muchos otros casos de la historia de la Iglesia en la ciencia, con muchos eclesiásticos científicos, y su aportación»



3- La teología, «porque el diálogo ciencia-fe es fecundo también para el pensar teológico; podemos leer el libro de la Creación para conocer mejor a Dios»



4- La ciencia «que tiene que saber un cristiano hoy para no ir muy perdido, para evitar decir tonterías, porque un profesor o catequista ha de saber y damos un nivel de alta divulgación»

5- La bioética y su base científica: «explicamos los argumentos científicos que hay en la base de la postura bioética católica; por ejemplo, embriogénesis, cómo se forma el individuo humano. Para explicar por qué la Iglesia se opone a investigar con células madre de origen embrionario pero no a otras células madre hay que explicar las diferencias, cómo se obtienen, etc…»

«Los alumnos se muestran satisfechos y agradecidos. Por toda España me encuentro alumnos en persona -que, claro, sólo conocíamos por Internet- y me dicen que el curso les ayudó a crecer en la fe, a ver que la fe se conjuga bien con la razón. Un profesor de una escuela diocesana en Cataluña hizo el curso y me dijo que usaba casi todos los materiales que aprendió en sus clases de Religión. Muchos profesores verán que es muy aplicable lo aprendido», añade Marlés.

Hacia nuevos objetivos: e-learning y universidades

Science & Faith quiere seguir creciendo y se plantea nuevos objetivos. «Estamos pensando en profundizar en el formato e-learning, recurriendo a profesionales. Pensamos en crear contenidos en plataformas civiles de e-learning, no en ambientes eclesiásticos, para llegar a más gente interesada en la ciencia y la filosofía. Querríamos también que nuestro curso online computase como créditos de libre elección en las universidad católicas. El curso tiene una versión con tutores y otra sin tutores. A nosotros ya nos parece bien si los tutores los pone la propia universidad que lo incorpore. Lo importante es llegar al universitario, porque le ayudará a vertebrar su cosmovisión», concluye Emili Marlés.

El próximo curso Science&Faith empieza el 15 de octubre. Más información del curso aquí.

Religión en Libertad ha concedido a este curso el galardón “Ciencia y Fe 2019’ en una segunda edición de los Premios ReL que se celebrará el próximo 16 de octubre. La entrega de estos premios, que se desarrollará en el Auditorio de la Facultad de Económicas de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Con estos galardones se pretende homenajear a personalidades e iniciativas comprometidas en la nueva evangelización, la creación de una cultura católica y la defensa de la fe, la vida, la familia y la educación cristiana.