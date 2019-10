El rosario digital para aprender a rezar

(romereports.com).-El Vaticano ha apadrinado este rosario que mezcla fe y nuevas tecnologías. A través del Bluetooth se conecta con el teléfono móvil, de modo que ayuda a rezar de un modo 2.0.

MONS. LUCIO RUIZ

Secretario, Dicasterio para la Comunicación

“Vivimos en una cultura digital. Y ese ser digital no es un instrumento sino un espacio en el que moverse. Un espacio en el que viven las personas de hoy, especialmente los jóvenes”.

El rosario se activa haciendo la señal de la cruz. Lleva la cuenta digital de las oraciones, ofrece meditaciones especiales a través del teléfono, recuerda cuándo rezar el rosario, y avisa cada vez que el Papa pide oraciones por una intención.

Está ligado a la Red Mundial de Oración y a la red social de oración “Click To Pray” y lo ha diseñado la empresa de Taiwán, GTI.

JERRY KAO

Director de GTI

“Te ayuda a rezar el rosario”.

FRÉDÉRIC FORNOS

Red Mundial de Oración del Papa

“Hay muchas modalidades (de rosario); esta es una entre otras, no es la única”.

“Pero esto es más bien para los jóvenes que quieren aprender a rezar y que no saben mucho cómo, y es una manera de recordarte porque te recuerda tres veces al día; además al interior hay todas las oraciones de Click to pray, y tres veces al día…”

JUAN DELLA TORRE

CEO y Fundador de La Machi Comunicación

“Jamás habría imaginado que habríamos innovado también con esta oración tan antigua y amada de la Iglesia. Y lo hemos hecho sin que pierda ni su riqueza ni su tradición”.

La propuesta es que con este rosario se rece especialmente por la paz en el mundo.

Por ahora, se vende a través de Internet y cuesta 99 euros, algo más de 100 dólares.

Además de ayudar a rezar, cuenta los pasos que se dan cada día y las calorías que se queman. Un rosario que cuida de la salud de tu alma, y de tu cuerpo.