Brasil. Dom Nicioli propõe mudança de lugar para entrega dos Prêmios de Comunicação

Dom Darci José Nicioli, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB propõe que se mude a ocasião da entrega dos prêmios no Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom) e no Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação.

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).- Dom Darci José Nicioli, arcebispo de Diamantina (MG), presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB apresentou uma proposta relacionada à entrega dos Prêmios de Comunicação da Conferência ao plenário do Conselho Permanente da entidade reunido em Brasília, nesta terça-feira, 20 de junho. Ele propõe que se mude a ocasião da entrega dos prêmios que nos últimos anos tem sido durante as assembleia gerais (AG), em Aparecida, passe a ser entregue no local onde se realiza os grandes encontros bienais de comunicadores da Igreja, isto é, alternadamente, no Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom) e no Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação.

A motivação principal para a mudança de ocasião, segundo dom Darci, quer responder ao apelo dos bispos de se evitar a sobrecarga da pauta na assembleia e voltar a premiação para os eventos de comunicação de modo a valorizar a importância do evento. Um membro do Conselho lembrou que já houve uma itinerância da entrega dos Prêmios em vários eventos promovidos pela CNBB.

Ressaltou-se, também, a importância de que os Prêmios conservem o princípio de serem um canal de diálogo da CNBB com a sociedade. A este propósito, a Comissão informa que a última cerimônia de entrega teve a participação ampla de pessoas e trabalhos que não são da vida interna da Igreja: 5 representantes importantes do mundo do cinema estiveram na Cúria da Arquidiocese do Rio de Janeiro; o prêmio de imprensa foi dado a uma reportagem marcante sobre conflitos de terra produzida por um grande jornal do País; o prêmio de internet contemplou leigos (não religiosos) que trabalham com moradores de rua de São Paulo; e um site jornalístico não religioso de Brasília que aposta em uma perspectiva diferenciada da notícia, a boa notícia.

Os membros do Conselho Permanente aprovaram, em caráter de experiência, as propostas apresentadas pela Comissão de Comunicação sobre os prêmios. Para a edição de 2018, dom Darci anunciou que será feita também uma nova modalidade no sentido de favorecer a divulgação e a mobilização de toda a Igreja no Brasil. Será feita uma votação, pela internet, para a escolha de uma Menção Honrosa para cada prêmio – que é, pelo Estatuto dos Prêmios, uma atribuição da Comissão – com participação de mais pessoas. “Será uma bela experiência de maior participação por parte das bases das comunidades que vão ajudar os bispos na escolha dos melhores trabalhos de comunicação produzidos em todo o Brasil”, concluiu o presidente da Comissão de Comunicação.