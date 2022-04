¿Estás en una relación tóxica? Esta conferencia virtual gratis puede ayudarte

(aciprensa.com).-El Centro de Psicología Católico Areté invitó a una nueva conferencia virtual gratis que busca dar claves para identificar y abordar la dependencia emocional, un mal que afecta a muchas personas de nuestro tiempo.

El Centro Areté, que ayuda a muchas personas que sufren afecciones psicológicas, señaló que en la actualidad “es muy común que las personas generen relaciones dependientes y tóxicas”. “Distintas estadísticas señalan que el 30% de las parejas sufre de dependencia emocional”, precisó.

Según explicó el centro, “la dependencia emocional o afectiva es una de las principales distorsiones de la afectividad de la persona, que lo conduce a la depresión, crisis de pánico, ansiedad generalizada, entre otros problemas psicológicos”.

En relación a las características asociadas a esta afección psicológica, el Centro Areté señaló que “el dependiente emocional o afectivo quiere disponer continuamente de la presencia de la otra persona como si estuviera ‘enganchado’ a ella”.

Por ejemplo, “será quien llamará continuamente a su pareja al trabajo, le pedirá que renuncie a su vida privada para estar más tiempo juntos, demandará de ella atención exclusiva y todavía le parecerá insuficiente, etc”, explicó.

El centro dijo que el común de las personas padece de dependencia emocional, porque “tienen heridas afectivas y esquemas de personalidad disfuncionales que los llevan a buscar sucedáneos y drogas en relaciones interpersonales adictivas”, que a su vez “los conducen a evadir o huir de la realidad”.

Como una forma de hacerle frente a este mal, el Centro Areté invitó al público en general a participar en su nueva conferencia virtual gratuita titulada “¿Atrapado en una relación?, claves para identificar la dependencia emocional”.

La conferencia, que será abordada desde la psicología y la fe católica, busca ayudar a los participantes a identificar si sufren de dependencia emocional y saber cómo combatirla.

El tema será dictado por su director, el psicólogo clínico católico Humberto Del Castillo Drago, quien tiene 40 años de experiencia en psicología clínica y consejería espiritual, y uno de los impulsores de la psicoterapia de la reconciliación del Centro Areté.

Del Castillo también es experto en temas de afectividad, sexualidad, adicciones sexuales; y es autor del libro “Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana”, un “cuaderno de trabajo para avanzar en la madurez afectiva y sexual, tan importante para vivir una existencia feliz, plena y virtuosa”, indicó el centro.

En una entrevista al Centro Areté, Del Castillo explicó que según “distintos autores”, la dependencia emocional se define “como un patrón crónico de demandas afectivas frustradas” que “buscan desesperadamente satisfacerse mediante relaciones interpersonales estrechas, que terminan siendo tóxicas”.

Señaló que las “demandas o reclamos” de las personas que sufren de dependencia emocional “son muchas veces no conscientes; es decir, la persona no se da cuenta de sus reclamos”, pues la persona “busca desesperadamente llenar dichas carencias en su relación con otras personas, pero no logra darse cuenta que está apegada a ellas”.

Finalmente, Del Castillo Drago observó que “la distorsión afectiva de la dependencia emocional, así como todos los temas relacionados a la madurez afectiva, no es un tema que se resuelva con medicación, sino con psicoterapia”.

El Centro Areté señaló que la conferencia se realizará el martes 26 de abril a las 7:30 p.m. (hora Bogotá/Lima) de forma virtual y gratuita; y animó a los interesados a participar inscribiéndose AQUÍ.

El Centro Areté es el primer centro católico de habla hispana, creado en el 2012 en Medellín (Colombia), con el objetivo de “desarrollar una psicología integral y católica que ayude a las personas a vivir la virtud, desde una vida reconciliada y saludable”.

El 25 de enero de este año, bajo la guía y protección de sus santos patronos: San Pablo Apóstol y San José de la Montaña, el Centro cumplió 10 años sirviendo “al desarrollo integral de la persona, en los ámbitos clínico, educativo y familiar a través de la psicoterapia de la reconciliación”.

Actualmente, el Centro Areté ofrece diplomados como “Psicoterapia de la Reconciliación”, dirigida a psicólogos y psiquiatras, y “Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal”, orientada al público en general, que explica este abordaje terapéutico; y ofrece cursos virtuales como “Aceptación y Perdón, reconciliando heridas afectivas”, y una serie de conferencias, talleres y atención psicológica de forma virtual y presencial.

También, ofrece programas como Psicología en Casa, Escuela Amores, Escuela de Familias Virtuosas, Estamos Contigo; programas radiales en Santa María la Paz; y recursos educativos como la serie Areté en EWTN, el blog Psicología y Virtud, los Flash Areté y los audios Creser.