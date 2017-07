Artículo: ¿Podemos rezar en el celular? Sin duda. Dos APPs interesantes

¿Podemos rezar en el celular? Sin duda. Dos APPs interesantes para hacer oración en el móvil son “Rezar” y “Rezar en el metro”.

(Voces Católicas, Chile).- Al comenzar a escribir estas líneas me acordé de una frase que leí, no hace mucho, y que decía: no hay aplicaciones (APPs) buenas o malas; hay APPs que nos ayudan más que otras. Y al comentar sobre Apps que estén al servicio para hacer oración, encontrar una Parroquia o documentos de la Iglesia, esa frase cobra muchísimo sentido. Seguramente tenemos muchas aplicaciones en nuestros teléfonos, sin embargo es posible que las que más usamos sean las de mensajería, calendario, correo y redes sociales. Finalmente ante tantas opciones la decisión es nuestra si queremos usar los medios y no permitir que ellos nos usen a nosotros y nos esclavicen. Este es uno de los aspectos más interesantes de la movilidad, de esta excelente tecnología que tenemos en la palma de la mano y las infinitas opciones que esta ventana al mundo digital nos ofrece hoy.

Primero les comparto algunas APPs que nos permiten acceder a lecturas y oraciones: “Laudate”, “Evangelizo”, “IBreviarry” y “Rosario Pro” son realmente muy completas y cada una en estilo y forma, ofrece diferentes opciones de lectura del Evangelio, liturgia de las horas, Santos, etc. Vale la pena probarlas todas y descubrir cuál de ellas cumple mejor nuestras expectativas. Para las lecturas del día, aunque no es una aplicación pero funciona muy bien en los móviles, una buena opción es el sitio chileno www.eucaristiadiaria.cl donde se pueden encontrar las lecturas diarias según el Orto Litúrgico de nuestro país. Es la versión digital del folleto que se usa en muchas comunidades e incluso en parroquias en la Misa dominical.

¿Podemos rezar en el celular? Sin duda. Dos APPs interesantes para hacer oración en el móvil son “Rezar” y “Rezar en el metro”. Ambas ofrecen completas opciones para poder orar por diversas intenciones, añadir propósitos, incluso medir el progreso en la oración. En el caso de la segunda, ofrece escuchar audios, ver videos, descargarlos, etc. con filtros de búsqueda, autores, temas, etc. Muy completas.

The Pope App es quizá una de las aplicaciones móviles más completas a las que tenemos acceso, especialmente diseñada para poder seguir al Papa Francisco, leer sus homilías, tener noticias inmediatas del Vaticano, revisar fotografías e incluso ver videos en directo. Es especialmente útil en los viajes del Santo Padre y nos permite seguir “en tiempo real” cada una de sus visitas, encuentros e intervenciones.

También ha tenido muchísima aceptación y gran cantidad de descargas una App argentina. Su nombre es “Horarios de Misa” y su utilidad salta a la vista. Cuando abrimos la aplicación ya sabemos qué parroquias están cerca de nuestra ubicación, los horarios de atención, los datos de contacto y por supuesto los horarios de las eucaristías. Como tiene además un concepto social, somos los usuarios quienes potenciamos la APP compartiendo si los datos son correctos o bien deben ser modificados. Es decir, somos parte de la colaboración en comunión de una aplicación que es realmente sencilla y tremendamente útil.

He dejado para el final un tema que es delicado y que es el de la confesión. El Sacramento de la reconciliación es necesariamente presencial. Nada reemplaza dicho encuentro por lo que se sugiero extremo cuidado pues habrá opciones que ofrecen confesiones virtuales que en realidad no lo son. En este sentido, las Apps que pueden ser útiles son aquellas que pueden ayudar a prepararse para el Sacramento, como una especie de examen de conciencia guiado. Así y todo, esto es tan personal que está en cada uno la posibilidad de explorar herramientas que nos puedan ayudar. Solo recomendar precaución con el respeto de la intimidad y con compartir datos que no queremos que sean públicos o mal utilizados. En este sentido hay una App que tiene muy buenas referencias y que se llama “Confesión”. Tiene un pequeño costo (US1,99), a diferencia de todas las anteriores mencionadas que son gratuitas, y por cierto, a modo de exploración, podría ser una buena opción para tener en cuenta.

Ya lo hemos revisado. La opción está en nuestras manos. Podemos mirar mensajes y fotos, también hacer oración y lograr espacios íntimos y profundos. La Fe se puede vivir en el “continente digital”, es una gran oportunidad.

* autor: Carlos Correa Acuña es WebManager de Iglesia.cl, de la Conferencia Episcopal de Chile.