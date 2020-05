Guías turísticos de Roma lanzan original web para promover turismo “online”

La llegada del coronavirus a Italia supuso un duro golpe para el turismo y para quienes dependen de él, como los guías.

Es el caso de Liz Lev, experta en Historia del Arte.

ELIZABETH LEV

Historiadora del Arte

(romereports.com).-“Hay 3.000 guías turísticos solo en la ciudad de Roma. El turismo supone el 13% del Producto Interior Bruto del país. Esta es la situación: un amplio grupo de personas capacitadas para este trabajo esperando en casa con los brazos cruzados. Si nosotros sentimos lástima por no poder admirar el arte y la belleza de Italia, imaginamos que la gente que está en casa está pasando por lo mismo”.

Por eso, Elizabeth Lev y otros guías de la Ciudad Eterna, decidieron ofrecer turismo a través de una serie de cursos online: el “Masters’ Gallery Rome”.

ELIZABETH LEV

Historiadora del Arte

“La idea era ver si podíamos sacar adelante un proyecto y ofrecer nuestra pasión y todo lo bueno que tenemos dentro, en algo constructivo”.

El plan funcionó. Ahora los cursos se ofrecen en Internet. Ahí se pueden contemplar y comprender los cuadros de Caravaggio, los restos de Ostia Antica, el antiguo puerto del Imperio Romano, o las obras de arte de Rafael.

Pero además de los proyectos clásicos, también hay una sección más original.

ELIZABETH LEV

Historiadora del Arte

“Ahora estoy trabajando en Rafael pero cuando termine me dedicaré a un proyecto enfocado en uno de mis temas favoritos. Se trata de la historia de las mujeres artistas de la Ciudad Eterna. No hay nada que me pueda fascinar más, aunque nadie quiso hacer un tour turístico para esto. Estoy deseando publicar “Damas virtuosas del lienzo”, para hablar de las pintoras profesionales que vivieron en Roma”.

Los museos abrirán sus puertas en Italia a partir del 18 de mayo, pero Elizabeth Lev dice que eso no supondrá una mejoría para su sector. De hecho, se está estudiando si usar audioguías para evitar contagios.

ELIZABETH LEV

Historiadora del Arte

“Además, aunque abran los museos las fronteras permanecerán cerradas. El ministro de cultura de Italia promoverá el turismo interno pero eseo no nos favorece a nosotros, que tratamos con el turista no italiano. Se tardará mucho tiempo en restablecer el negocio para nosotros”.

De hecho, el tráfico aéreo es prácticamente inexistente. Por eso el “Masters’ Gallery Rome” es una buena herramienta para conocer el corazón y la historia de la capital de Italia. Se trata de una alternativa al turismo que espera alimentar las ganas de visitar Italia en cuanto sea posible.