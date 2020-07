Honduras. Ser periodista en tiempos de Covid19

En Honduras, muchos periodistas han sido contagiados por el Covid19, debido a su trabajo de cobertura en lugares a alto riesgo. Pero también debido a los “silencios informativos” por la escasa información que da el gobierno.

(vaticannews.va).-19 periodistas hondureños han contraído el coronavirus, mientras ejercían la profesión, cubriendo la noticia desde hospitales o conferencias de prensa. Muchos de ellos son periodistas, fotógrafos o camarógrafos de televisión. Y muchos están sufriendo problemas económicos y sociales derivados de la pandemia.

El presidente del Colegio de periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, dijo a la agencia Efe que la mayoría se contrajeron la enfermedad en San Pedro Sula, en el norte del país, y el resto en la capital del país, Tegucigalpa.

Poca información sobre la pandemia

El periodista de Radio Cadena Voces, Juan Carlos Sierra, explicó a Vatican News, que ejercer su profesión en Honduras en tiempos de Covid19 tiene muchas limitantes, no solo por el hecho del cuidado que se debe de tener por el contagio al coronavirus COVID 19, sino por las suspensiones de algunas garantías constitucionales que de una u otra forma limitan el ejercicio periodístico. Juan Carlos Sierra, dijo que en estos momentos es difícil auscultar, investigar o indagar porque no hay acceso a información directa de las fuentes oficiales. Aunque, si bien es cierto, señaló, la noticia diaria tiene cobertura porque hay excepciones para los medios de comunicación en cuanto a la misma.

Debido a la falta de poder contactar directamente las fuentes oficiales, los comunicadores se tienen que “conformar”, dijo, con “información” que de manera oficial y a través de una cadena nacional, el gobierno de Honduras da a la población. Sólo así se obtienen las estadísticas de la pandemia, sin dar muchos detalles de las mismas, “solo son números fríos que dejan un mal sabor de boca en la población que necesita saber más”, afirmó.

Juan Carlos, como medida de protección, está trabajando desde casa, utilizando el teletrabajo, tanto en las emisiones de radio como para la televisión.

Periodista hondureño de Radio Cadenas Voces, Juan Carlos Sierra

Vivencias de su trabajo

Juan Carlos afirma que en su caso tiene en este periodo pocas vivencias reporteriles de calle, sin embargo, afirma, hay colegas que hacen su labor de manera complicada, desgraciadamente los medios de comunicación NO capacitaron a sus periodistas de cómo tratar la información del COVID y como cubrirla en cuanto a bioseguridad, a tal grado que se puede apreciar hoy día, el lamentable escenario de que varios colegas han sido contagiados junto a sus familias.

Juan Carlos Sierra informó además que hay un “difícil acceso a información más oportuna, de forma aislada se puede obtener datos en los centros asistenciales del país, dijo, pero muy limitada, ya que estamos en un ambiente de enfrentamientos entre grupos interesados y que tienen que ver con el sistema de salud (Gobierno, Médicos, y trabajadores), esto por la falta de insumos médicos y otras exigencias”.

Concientización para tomar medidas restrictivas

Sierra afirmó que la concientización se lleva a cabo en las diferentes emisiones o espacios de todos los medios de comunicación, no existe restricción alguna por parte de las empresas informativas. Por ejemplo, expresó, es muy común ver o escuchar que los reporteros, y Directores dan mensajes de cuidados a la población para evitar contagiarse del COVID 19.

Al preguntarle sobre el por qué la gente no observa las reglas. Si es problema de obediencia, educación o necesidad de comer, o todo junto, Juan Carlos Sierra dijo que es “todo junto. En Honduras se lleva la medida de “aislamiento social”, o toque de queda como también se le denomina, desde hace tres meses, lo que implica que muchas de las personas, de repente la mayoría no tiene que comer o si lo tiene, lo hace con el día a día de su trabajo”.

En el país, dijo Sierra, la economía informal es el principal rubro de empleo de los hondureños y su crecimiento ha aumentado, lo que deriva la exigencia de este grupo por salir a la calles a trabajar, sin importares la enfermedad, es muy común escuchar la lapidaria frase “si salgo a la calle me puedo morir del COVID, pero sino salgo, también me muero pero de hambre, prefiero arriesgarme, a que mi familia no tenga que comer”, es la triste y cruda realidad del hondureño en estos instantes y en todos los países de esta parte del mundo cuyas economías son precarias y sus sociedades son subdesarrolladas, señaló.

Cómo se vive el Covid 19 desde la casa

“En nuestra casa y con nuestras familias: La situación es de tensión permanente, ya que aparte la labor periodística, expresó Sierra, tenés que enfrentar la parte familiar, aquella que está preocupada por que salgas a la calle a trabajar, aquella donde el miedo a ser contagiado de manera personal, pasa a segundo plano, puesto que lo que preocupa es que podás llevar a tu casa la enfermedad. Particularmente conozco casos de colegas, que han preferido no llegar a sus viviendas y pernoctar en otros lugares, con el fin de evitar enfermar a los suyos”.