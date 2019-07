Humanizar el mundo digital: Reporte de la Comisión episcopal “Justicia y Paz”

El reporte sobre la Justicia social de la Comisión Episcopal “Justicia y Paz” de Australia lleva por título “Hacer el mundo digital más real-un encuentro genuino y humano”. Según el comunicado de la comisión, el texto afirma las oportunidades positivas de encuentro y de solidaridad ofrecidas por los nuevos medios, y al mismo tiempo, pone en guardia sobre los elementos digitales que pueden ser dañinos.

(vaticannews.va | Patricia Ynestroza- Ciudad del Vaticano).- Entre los desafíos principales está el exceso de informaciones, el aislamiento social, la objetivación y la marginación de los vulnerables, el consumismo y la difusión de las noticias falsa, fake news.

Los nuevos medios digitales y los principios morales

El informe recuerda además que “los nuevos medios digitales no pueden ser considerados neutrales, o que no se vean afectados por consideraciones morales. Muchos usuarios no se dan cuenta, pero la parte central de las plataformas de los social media es vender publicidad y maximizar los ingresos. Las vidas personales de los individuos pueden ser reducidos a datos de intercambiados con el objetivo de obtener ganancias o poder, y son usados para influencias el público en maneras que antes era impensable”.

El ejemplo del Buen Samaritano

El documento responde al llamado del Papa Francisco de “convertirse valerosamente ciudadanos del mundo digital”, inspirándose en la imagen del Buen Samaritano: “Estamos llamados no sólo a amar nuestro prójimo, sino que a llevar el amor de Dios en el nuevo barrio global. El reporte subraya que estamos llamados no sólo a ser habitantes de este nuevo mundo digital, sino además ciudadanos activos y listos para modelarlo”.

29 de septiembre “Domingo de la Justicia social”

“Todos nosotros: usuarios, comunidades, líderes industriales o políticos, tenemos un papel por desarrollar para combatir el odio, las divisiones y la falsedad. Tenemos el deber de construir un ambiente que promueva las atribuciones humanas y los valores sociales que se prestan a un auténtico encuentro humano: amor, comprensión, belleza, bondad, verdad y confiabilidad, alegría y esperanza”, concluyen los obispos.

El reporte será publicado el domingo dedicado a la Justicia Social que este año será el 29 de septiembre.