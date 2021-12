Influencer colombiana gana el caso de censura en su contra

«Todo el mundo debería ser libre de compartir sus creencias en público, y los tribunales deberían proteger esta libertad fundamental», dijo Santiago Guevara, abogado de Nueva Democracia, una ONG que, con el apoyo de ADF International, representó a Nieto.

(es.zenit.org).-El video en el que la YouTuber colombiana Kika Nieto compartió sus creencias sobre el matrimonio, no debería haber sido censurado: así lo dictaminó la Corte Constitucional de Colombia.

Después de que un activista se había quejado de su declaración, un tribunal nacional había negado el derecho a la libertad de expresión de Nieto al ordenarle que retirara el vídeo de 2018. Ahora, la Corte Constitucional ha anulado esa decisión y ha desestimado la demanda. Nieto ha quedado, por tanto, libre de toda culpa. A pesar de la sentencia a su favor, los abogados de Nieto expresaron su decepción por el hecho de que la Corte se haya negado a abordar la cuestión de fondo de su libertad de expresión.

«Nadie debería ser censurado ni temer sanciones penales por expresar sus creencias. Juntos con Kika estamos muy contentos de que la Corte haya por fin anulado la sentencia de censura. Kika se mantuvo firme a lo largo de este calvario para defender la libertad de todos de compartir sus creencias. Aunque Kika de nuevo es libre de compartir sus convicciones, es decepcionante que la Corte haya decidido este caso por motivos de procedimiento y no haya abordado la cuestión clave y afirmado la libertad de expresión para todos los colombianos. Todo el mundo debería ser libre de compartir sus creencias en público, y los tribunales deberían proteger esta libertad fundamental», dijo Santiago Guevara, abogado de Nueva Democracia, una ONG que, con el apoyo de ADF International, representó a Nieto.

Respondiendo a la pregunta de una seguidora en un vídeo de YouTube de 2018, Nieto compartió con sus millones de seguidores sus creencias sobre el matrimonio: «Realmente espero que todos los que están viendo este video sepan que no todas las personas tienen la misma opinión y eso está bien. Creo que Dios nos hizo a todos y creó al hombre y creó a la mujer para que el hombre esté con la mujer y la mujer esté con el hombre y eso es todo. Lo que hayamos hecho después como hombre con hombre y mujer con mujer, creo que no está bien. Sin embargo, tengo amigos que son gay, tengo amigos que son lesbianas, los quiero con todo mi corazón. Y si algo sé, y estoy completamente seguro de ello, es que Dios es amor. Y él me llama a amar a las personas. Sin juzgarlas»*.

Tomás Henríquez, Director de Área en América Latina y el Caribe de ADF Internacional, una organización de derechos humanos que apoya el caso de Kika Nieto, declaró «Si valoramos una sociedad libre, proteger el derecho a hablar libremente es primordial. Acogemos con satisfacción la decisión del Tribunal de anular la sentencia de censura de Kika Nieto. Sin embargo, lamentamos que no haya abordado la cuestión subyacente de la censura y afirme el derecho de todos a hablar libremente. Debemos elegir siempre el debate antes que la censura. En última instancia, la gente y la democracia sufren cuando se silencian las voces».

El Tribunal Supremo afirmó la libertad de expresión de Nieto en una sentencia anterior

En un caso anterior surgido del mismo video, la Corte Constitucional colombiana ya había dictaminado que el discurso de Nieto sobre el matrimonio está constitucionalmente protegido. Sin embargo, otro activista llevó a Nieto frente a los tribunales, denunciándola por ese mismo comentario sobre el matrimonio, que él consideraba ofensivo y discriminatorio. Esta vez, una corte local consideró que el vídeo contenía “discurso de odio” y, por lo tanto, ordenó su retiro de YouTube. La Corte Constitucional ha anulado ahora esa decisión.

Con el apoyo de ADF International, la ONG colombiana Nueva Democracia –una plataforma de la sociedad civil que defiende la libertad de expresión y otros derechos fundamentales– representó a Nieto en este caso.