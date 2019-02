Inscrições abertas para o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação, que será em Goiânia

A cidade de Goiânia (GO) sediará neste ano a 11ª edição do Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom). O evento ocorre de 18 a 21 de julho e terá como tema “Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social” e se apresenta como ambiente de reflexão sobre os caminhos e as perspectivas das relações entre a Igreja Católica, a sociedade brasileira e a cultura contemporânea, no campo da comunicação.

(pascombrasil.com.br).-Na edição deste ano, o Muticom terá dentro de sua grade o 1º Encontro de Jovens Comunicadores da Signis Brasil, o 10º Encontro de Jornalistas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a cerimônia de entrega dos Prêmios de Comunicação da CNBB.

A organização do evento irá preparar o espaço do mutirão, no Centro de Pastoral Dom Fernando, com a ideia de uma cidade, a “Cidade da Comunhão”. A ideia é de imersão na realidade urbana para “viver a comunicação, a democracia e a responsabilidade social”.

Já estão confirmados dois palestrantes: os jornalistas João Paulo Charleaux, que atua como repórter especial do Nexo Jornal e é um dos diretores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji); e Nilson Klava, que atualmente é repórter da GloboNews em Brasília (DF).

Charleaux será o conferencista que abrirá o evento, abordando os três elementos do tema principal do Muticom. Em entrevista à jornalista Talita Salgado, da arquidiocese de Goiânia, o jornalista falou da importância de debater a temática proposta.

“Em 2019, precisamos falar especificamente sobre jornalismo. E precisamos dar respostas àqueles que ainda não entendem a importância da imprensa para a democracia. Em toda democracia liberal, os jornalistas cumprem o papel fundamental de acompanhar, fiscalizar e questionar o poder público de maneira crítica. Repórteres fazem isso na defesa do interesse de toda a sociedade”.

Esta é a primeira vez que o encontro será realizado na capital goiana. De acordo com o coordenador da Pastoral da Comunicação do regional Centro-Oeste da CNBB, irmão Diego Joaquim, o 11º Muticom “será um espaço para a formação, a exposição das iniciativas já realizadas e o amplo debate, com presença de grandes pensadores na área para uma reflexão sobre as perspectivas da comunicação na Igreja e na sociedade”.

Inscrições

A organização do 11º Muticom estipulou a taxa de inscrição para o evento no valor de R$ 180,00. Mas são oferecidas cinco opções de pacotes, os quais “foram pensados na viabilidade do participante em usufruir os benefícios da Cidade da Comunhão”.

Os pacotes variam de acordo com o tipo de hospedagem, local das refeições e translado, este não fica coberto para os que escolherem apenas a inscrição. Confira aqui: http://muticom.com.br/categoria/pacotes/

Para realizar sua inscrição no 11º Muticom, acesse: https://painel.dupay.com.br/inscricao/

Prêmios de Comunicação

As inscrições para a 52ª edição dos Prêmios de Comunicação da CNBB vão até o dia 31 deste mês. Para se inscrever, acesse: http://premios.cnbb.org.br/. Mais uma vez, os bispos querem conhecer, analisar e premiar trabalhos que coloquem em relevo valores humanos e cristãos em trabalhos em diversas áreas da comunicação.

O Mutirão Brasileiro de Comunicação é promovido pela CNBB, por meio da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, com apoio do regional Centro-Oeste da CNBB e é realizado pela arquidiocese de Goiânia.