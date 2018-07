Página Web incluyente para una jornada mundial de la Juventud en Panamá

(laestrella.com.pa, Panamá).- Página web incluyente para una jornada mundial: ‘La Estrella de Panamá’ habló con las mentes tras el portal de la JMJ. Hasta el momento, 19 personas con algún tipo de discapacidad se han registrado para el encuentro, que se efectuará del 22 al 27 de enero del 2019.

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL DE LA JMJ: La página web es coordinada por 19 voluntarios que ayudan en las áreas de contenido, operaciones, diseño y desarrollo .

El Comité Organizador Local de la JMJ tiene registrados a 2,000 voluntarios para el evento cristiano.

Las personas con discapacidades oculares podrán disponer de un acceso fácil al sitio web de la Jornada Mundial de la Juventud.

Hasta el momento, miles de peregrinos se han inscrito en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 2019. Pero, ¿cómo hacen las personas con limitaciones visuales?

La página web de la JMJ incluye en su sitio un sistema amigable que le facilita a las personas con dificultades ópticas apreciar mejor sus contenidos.

VOLUNTARIADO DE ALTA TECNOLOGÍA

El profesor José Moreno imparte clases de sistemas operativos y seguridad informática en la Universidad Tecnológica de Panamá. También ayuda como voluntario en el área de tecnología y está encargado de la ciberseguridad de la página web y compartió con La Estrella de Panamá los detalles de este sistema.

¿CUÁNDO SE INSTALÓ?

Desde el mes de febrero, las pruebas las iniciamos en el mes de diciembre…

¿CÓMO SURGE LA INICIATIVA DE APLICAR ESTE SISTEMA A LA WEB DE LA JMJ?

Nace de una prioridad para que las personas con discapacidades oculares puedan disponer de un acceso fácil a la hora de ingresar al sitio web de la Jornada. Asimismo, se instala el sistema de seguridad para asegurarnos de no ser víctimas de alguna vulnerabilidad o falla, por lo que el grupo conformado por Roberto Rubio y mi persona establecimos dichos puntos, con diferentes áreas de la coordinación web.

¿CÓMO FUNCIONA?

El sistema tiene distintos íconos ubicados en los laterales de la página; solo basta con un clic y enseguida aparecen todas las opciones que les permiten a los usuarios cambiar contraste de colores, eliminar colores que puedan afectar a las personas con capacidad visual reducida; aumentar el tamaño de las letras desde el sitio web sin la necesidad de atajos o comandos, con un plugin amistoso. Este sistema se enfoca, principalmente, en la accesibilidad óptica.

¿CREE QUE ESTE PROYECTO SE PUEDA INCLUIR EN OTRAS PÁGINAS, COMO, POR EJEMPLO, EN LA WEB DE LA ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ?

Sí es posible, dado que utilizamos el mismo CMS (sistema de administración de contenido) que utiliza la Arquidiócesis de Panamá.

¿CÓMO VISUALIZA A LA COMUNIDAD CATÓLICA, ESPECIALMENTE A LOS JÓVENES DESPUÉS DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD?

Siempre he pensado que los jóvenes deben aprovechar la oportunidad que se les brinda. En este caso, no solo se beneficia la comunidad católica, sino la sociedad panameña, permitiendo que nos conozcan como país y dando una buena impresión de nosotros los panameños.

ACCESIBILIDAD

Isacio Tamayo, estudiante de licenciatura en redes informáticas de la Universidad Tecnológica de Panamá, es voluntario, colabora en la sección de tecnología y operaciones de seguimiento en la página web de la JMJ.

¿FORMAS PARTE DE LAS CASAS DE ACOGIDA?

Sí, formo parte de las casas de acogida en la Diócesis de Colón – Guna Yala, parroquia Virgen de Lourdes, Sabanitas.

¿CÓMO HA SIDO LA EFECTIVIDAD DE ESTE SISTEMA EN LA WEB?

Para las personas no videntes no ha sido tan eficiente hasta el momento, porque no está diseñado para ellos; en cambio, para los daltónicos y personas con dificultades visuales, ha sido más efectivo. Tenemos pensado que para septiembre el proyecto alcance un 60% de desarrollo. Queremos implementar audios en cada publicación para que las personas con ceguera puedan escuchar detalladamente nuestras noticias, pero se irá incorporando más adelante.

¿QUÉ BENEFICIOS TRAERÁ ESTE SISTEMA PARA LA JORNADA EN EL 2019?

Hará que la JMJ sea más accesible para todos. Es una iniciativa de valor, gracias a la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), que se preocupó por las personas discapacitadas y se acercó a la Jornada para lograr hacer de este evento lo más accesible posible para todos, sin exclusión alguna, para que podamos disfrutar de este gran suceso único para el país. Esto es muy importante para nosotros, como miembros de la Iglesia católica, de la nación y la sociedad.

Contacto: Astrid Chang – astrid.chang@laestrella.com.pa