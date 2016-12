Jornalista de impresso católico vence prêmio justiça e direitos humanos

(SIGNIS – Brasil).- O jornalista Felipe Padilha está entre os contemplados do 33º Prêmio de justiça e Direitos Humanos, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS) e ONG Movimento de Justiça e Direitos Humanos.

A matéria que conquistou a segunda colocação na categoria ‘reportagem’ se intitula “Da pena doída ao diálogo libertador”, e foi publicada no jornal Correio Riograndense em 14 de setembro de 2016.

O textou falou sobre a prática da Justiça Restaurativa e apresentou um balanço do custo-benefício entre manter um detento preso ou optar pela solução dos conflitos a partir do diálogo. Além disso, apontou que Caxias do Sul é referência nacional na prática. O coordenador do programa “Justiça Restaurativa para o Século 21”, do Tribunal do RS, juiz Leoberto Brancher, explicou o enfoque do projeto, que visa a responsabilidade e o fortalecimento de vínculos.

Em concorrência com mídias nacionais, o Correio Riograndense se destacou em cinco critérios, dentre os quais a qualidade no tratamento e aprofundamento da informação. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 12 de dezembro, uma segunda-feira, às 20h, na sede da OAB/RS, em Porto Alegre (RS).

RCR/Jornal Correio Rio Grandense