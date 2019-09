La falta de conciencia, límite de la inteligencia artificial

En los procesos de decisión de los robots siempre habrá algo mecánico, recuerda el jesuita y matemático Javier Leach

(es.aleteia.org).-«¿Hay algo en lo que la inteligencia artificial no podrá superar a la inteligencia humana: la conciencia”. Lo afirmó el colaborador honorífico de Sistemas Informáticos y Computación en la Universidad Complutense de Madrid Javier Leach recientemente en el seminario “El lenguaje de la Matemática y el lenguaje de la Religión”, en la Universidad de Navarra.



El jesuita y matemático explicó que el robot nunca va a responder al modo de la libertad humana, nunca va a responder a una opción personal; en los procesos de decisión siempre va a haber algo mecánico”.



Para Leach, los sistemas matemáticos son un pozo sin fondo: “Es difícil controlar su progreso –advirtió-. Su crecimiento puede ser como el cáncer; si no lo controlamos externamente el crecimiento matemático, se nos puede escapar de las manos”.



En su intervención el matemático Javier Leach también expuso su punto de vista sobre la relación ciencia y fe. “Pienso que en esa relación la teología tiene que tomar una iniciativa de acercamiento al mundo científico”.



Asimismo, resaltó que la ciencia por su propia naturaleza y por su metodología tiende a aislarse; sin embargo, la reflexión teológica y filosófica necesariamente tiene que estar abierta a todas las realidades humanas.



“Hay matemáticos que están abiertos y otros no, pero el lenguaje matemático se ha ido cerrando sobre sí mismo –dijo-. En mi opinión, es un lenguaje abierto, en él se insinúa la posibilidad de un salto metafísico y toda persona puede darlo, porque es algo propio del ser humano ser consciente de las propias limitaciones y hacerse esas últimas preguntas”.