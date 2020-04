La parroquia virtual de San Josemaría

A sus 87 años y con 62 años como sacerdote sobre su espalda y en su corazón, el Padre Francisco Javier Olivares Chao está al frente de una parroquia virtual, a la que le han puesto de santo protector a San Josemaría y a la que, agrupados en varios grupos de WhatsApp, asisten feligreses de todo el mundo.

(misionerosdigitales.com).-Es la segunda vez que me ocurre desde que colaboro en Misioneros Digitales Católicos. A la hora de acordar una entrevista y enviar las preguntas por correo electrónico, lo que se espera es recibir las mismas con las respuestas correspondientes. Pues en este caso no ha sido así. Como devolución a mis inquietudes; a lo que le quería preguntar al Padre Francisco Javier Olivares Chao, he recibido una carta. Que por su tono entrañable, la riqueza de su testimonio, la comparto con nuestros lectores. Como dice el refrán popular: “Uno propone y Dios dispone”.

La carta

En primer lugar felicitarte por tu trabajo eclesial y litúrgico.

Si la Sagrada Liturgia no nos acercase a Dios no habría verdad en aquello que somos y vivimos: Dar gloria a Dios.

Lo segundo es animarte a seguir en ese camino de llevar la verdad a todos los lugares por los que estos medios nos puedan dejar llegar.

Hay que ahogar el mal con la abundancia de bien.

Tercero presentarme:

Me animó a hablar contigo y presentarme el que estés trabajando en esa provincia o región de Argentina en la que probablemente tenga familiares, que en otros tiempos se ponían en comunicación con mis tíos, porque eran familiares de mi abuelo, D. Luis Chao Sobrino. Él era un empresario de esta tierra de Galicia, que enseñó a trabajar en esta comarca, dando trabajo a mucha gente en una empresa de principios del siglo XX que se hizo familiar porque en cuanto llegaba la jubilación del obrero, un hijo o un nieto pasaban a formar parte de la plantilla de sus trabajadores. Hasta 200 obreros trabajaban en su empresa familiar. El abuelo falleció con doce hijos casados y 70 nietos. En la actualidad en los nietos hay dos sacerdotes y tres religiosas, exponente de la fe familiar transmitida por el ejemplo y testimonio vivencial de nuestros mayores

Una parroquia virtual

Y te voy a hablar de mí para animarte a trabajar por Dios a pesar de los pesares: a pesar de mis miserias y de las tuyas, como decía y le escuché personalmente a S. Josemaría.

Ahora que estoy jubilado, tengo una parroquia virtual que la forman unas 800 personas a través del WhatsApp.

Por la mañana, a primera hora, mando unos pequeños audios conocidos para hacer oración con una despedida de consejo espiritual. Por la tarde el Santo del día siguiente con una reflexión que busco o me manda algún «miembro parroquial». Y además hay un día de guardia que recuerdo con cierta frecuencia, para que recen unos por los otros. Y algunos aprovechan para presentar alguna intención urgente por la salud física o espiritual de alguno y petición de bendiciones.

Respuestas que alientan

La respuesta a todo este empeño es muy consoladora. Muchos se han ido a confesar y otros han comenzado a asistir a la Santa Misa con más frecuencian, además de la Misa dominical.

Algunas relaciones matrimoniales flojas se han fortalecido. Demos gracias a Dios. Esto es muy interesante. Por eso te lo transmito.

Yo dije a mis feligreses que por el momento es la primera parroquia virtual y a la que le hemos puesto sin objeciones de Santo Protector a S. Josemaría.

Que él nos bendiga y alcance del Señor las gracias que necesitemos.

Como probablemente seguiremos en contacto, recibirás más noticias de esta parroquia que tiene algunos miembros en todo el mundo. Que quiere decir en muchos países.

Y decirte que llevo 62 años de sacerdote…y en este año, el 15 junio, si Dios me da vida, 63.

Nacido en 1932, cumpliré el 6 de agosto 88 años si Dios me sigue aguantando.

Creo que en plenas facultades mentales y con carta de conducir.

Ayudo en mi arciprestazgo a los sacerdotes que me lo piden.

En la parroquia virtual hay varios grupos de 256. Si alguien quiere participar, que mande su número de teléfono siempre con el prefijo internacional y que tenga instalado el WhatsApp al número +34 629 88 56 74 y con calma y sin prisa le haré un hueco.

Y como final y como bloguero desde las Bodas de oro sacerdotales en las que me regalaron un ordenador de lo que no tenía ni idea. Puedes acudir para conocerme más a los blogs.

Te comparto sus enlaces:

Blog catolico de Javier Olivares-baiones jubilado-Baiona.

Blog catolico de Javier Olivares-Baiona.

Blog catolico de Javier Olivares-jubilado

Homilías del Papa. Temas sacerdotales.