Mons. Lucio Adrián Ruiz: “La tecnología no reemplaza la caricia”

(bizkeliza.org).- Estas palabras fueron pronunciadas ayer por Mons. Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano en la jornada inaugural de la Semana anual de Misionología que se desarrolla hasta el próximo jueves, 5 de julio, en la Facultad de Teología de Burgos y que cuenta con representación de nuestra Diócesis. Feli Martín, delegada de Misiones; Merche Aguirre, miembro de dicha delegación y Bego Kareaga, directora de la revista Los Ríos, están participando en el curso centrado en el tema “Misión y redes”.

En la conferencia inaugural Mons. Lucio Adrián Ruiz, desarrolló el tema, “Horizontes de la comunicación al servicio de la persona”. El ponente, que hace dos meses estuvo en Bilbao invitado por nuestra Diócesis, ofreció su visión de la actual sociedad “hiper conectada en los albores de lo que quizá podamos empezar a llamar la era –dijo- de la Inteligencia Artificial”.

Habló de antropología, comunicación y misión “nosotros sí podemos aportar a la cultura contemporánea un mensaje bello, original y fascinante. A esto le llamo yo misión”, prosiguió Ruiz, que insistió en la necesidad de una comunicación centrada e n el bien de la persona” y señaló que la digitalidad “nos abre un desafío antropológico”.

Mons. Ruiz incidió, así mismo en que la misión necesita de la presencia física “la tecnología no reemplaza la caricia. Acerca, pero no reemplaza la presencia. El problema está en alcanzar el equilibrio justo. El gran desafío en la formación de la libertad de la persona, de las familias, del acompañamiento”, … Y reivindicó tiempo de calidad “¿Cuánto tiempo dedicamos a jugar, a divertirnos en familia o en pareja? La diversión hace la alegría. No solo es estar y existir, es vivir”.

Dicasterio de Comunicación

El ponente explicó que en el Dicasterio Vaticano de comunicación que él dirige trabajan alrededor de 650 personas y que se manejan 40 lenguas “Hay que ponerse a la altura de lo que la actualidad nos pide. Hay que abrazar la nueva cultura, hay que actualizarse”. También explicó que están analizando los ejes culturales necesarios “para el día de hoy” reanalizándolos “para ver dónde tenemos que poner los mayores esfuerzos”.

Misión y Redes

El programa de las jornadas de misionología está organizado por la Comisión Episcopal de Misiones, Obras Misionales Pontificias, la delegación diocesana de Misiones de Burgos y la Facultad de Teología de Burgos. En las ponencias, comunicaciones y mesas redondas se intercalarán experiencias de comunicación y misioneras con el fin de conocer las nuevas plataformas de misión y cómo transmitir en los medios la imagen de la Iglesia misionera. Esta tarde, habrá una mesa redonda en la que participarán dos misioneros y una periodista de la Agencia Fides y mañana, entre otras actividades, tras la ponencia de Leticia Soberón, cofundadora de Dontnow.net tendrá lugar otra mesa redonda con participación de IMision, la editorial San Pablo y la Fundación First Team.