Las 10 palabras clave de los hípsters católicos

La guía para no perderse en el mundo de los “modernillos” creyentes

(Aleteia).- The Catholic Hipster Handbook. Así se llama la reciente publicación de Tommy Tigher (@theghissilent), un blogger e influencer católico californiano, padre de cuatro hijos, que se ha propuesto encontrar y promover los elementos más cool del catolicismo.

Hípster es el miembro de una subcultura joven urbana de clase medio-alta asociado a tendencias musicales alternativas y basadas en posiciones progresistas y consumo ecológico y contracultural.

Thiger, que es muy conocido en Estados Unidos por su destacada actividad online, recoge en el libro contenidos exclusivos sobre la figura de los católicos vista desde el punto de vista más moderno y trendy.

Con Tommy Tigher, una larga lista de periodistas, influencers, académicos y personas religiosas católicas contribuyen en este manual práctico que hace que cualquier principiante se pueda situar rápidamente en el mundo católico.

“El catolicismo hípster existe”, asegura Tigher en la introducción y así, uno de los elementos que describe en la publicación es la jerga, imprescindible para comenzar a versarse en esta vertiente. Los siguientes son diez conceptos clave explicados por Tigher:

• Catholic Thirst: individuo que quiere casarse desesperadamente. Sus ansias se notan y analiza a cada persona que conoce desde esta perspectiva.

• Emotional chastity (Castidad emocional): según Tigher, se trata de uno de los términos más raros de la jerga. Significa ser disciplinado con las propias emociones.

• Guard your heart (Guarda tu corazón): advertencia ante las personas que se ponen muy ansiosas al enamorarse. “No te precipites en planificar una boda”, advierte el autor al explicar el significado de esta expresión.

• How is your heart (¿Cómo está su corazón?) : se trata de un sinónimo de ¿cómo estás? No es, sin embargo, de una interrogación sobre salud física, es más una cuestión sobre el estado emocional de las personas.

• Intentionality (Intencionalidad): se pregunta sobre la intencionalidad de una persona ante el porvenir de una relación que acaba de empezar. Esta palabra tiene truco por que no se trata de ser un Catholic Thirst, pero tampoco todo lo contrario, con lo cual, según el autor, esta cuestión requiere una respuesta inteligente.

• Nunnabe: concepto para referirse a la persona que quiere ser religiosa. Viene de la frase inglesa Wannabe nun y define a las personas que hablan mucho de ello y no pueden esperar para entrar en el convento.

• Predestinationships: la idea de almas gemelas, el hecho de pensar que una relación está predestinada por algún motivo en concreto.

• Steubies: chicas y chicos que fueron a la Universidad Franciscana de Steubenville. Se reconocen fácilmente porque conocen a todos los católicos de la zona y además, todos los Steubies se conocen entre ellos.

• Tradbro: católico devoto muy conservador. El concepto viene compuesto de las palabras en inglés Tradition Brother, amigo de la tradición. Según el autor, el Tradbo sabe que lo es y los demás también.

• STREAM: Siglas de Saint Thomas Rules Everything Around Me. Expresión muy útil sobre todo si se va a tomar algo con tomistas.