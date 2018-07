“Entre EL PAPA y una computadora hay un abismo. Pero comprende el lenguaje digital porque entiende la cultura y ama al ser humano.”

(ION 26, Santo Domingo).- En el mes de Marzo, nos visitó en la República Dominicana Monseñor Lucio Adrián Ruiz. El es el hombre detrás del equipo de casi 600 personas que manejan toda la comunicación del vaticano, desde las redes sociales (con cerca de 13 millones de seguidores en su cuenta en español) hasta las señales de radio enviadas a África para las pequeñas estaciones en Frecuencia Modulada. ¡ja! Cuando Jesús dijo «lleven la palabra a los confines del mundo» no contaba con el ingenio y la disposición del ser humano que está determinado a cumplir la voluntad de Dios. Con ustedes el secretario de comunicación del Vaticano, nuestra «Gente con Onda».

EN DIRECTO CON LA SANTA SEDE

1. Mucha gente no sabe que El Vaticano está en la red desde 1995 con un mensaje de Bendición del Papa Juan Pablo II ¿cierto?

Así es. Fue humilde en presencia, pero es importante porque la world wide web estaba recién naciendo. Es tradición para la iglesia estar presente en los cambios culturales. Por ejemplo: Marconi, el que creó el sistema radial, es el mismo que crea la emisora de «Radio Vaticana». Así que esta tiene la misma edad de la misma radio en general. La tipografía viene de la época de Gutenberg, quien lo primero que imprime es una biblia. Son fenómenos culturales donde la iglesia como cuerpo, se hace siempre presente.

2. ¿En qué consiste actualmente la plataforma de comunicación del Vaticano y qué se propone tomando en cuenta este crecimiento de las redes sociales?

Con el Papa Francisco se realiza un sueño que tenía Juan Pablo II en 1996. El quería unificar todos los sistemas de comunicación de la Santa Sede. El papa Benedicto le da forma y el papa Francisco crea la secretaría de comunicación para hacer una convergencia mediática. Hasta el momento disponían de 9 instituciones separadas que se encargaban de la comunicación:

1. Pontificio consejo de las comunicaciones

2. La Sala Stampa (Sala de prensa)

3. Radio Vaticana

4. Televisión Vaticana

5. Internet

6. Fotografía

7. Tipografía

8. L’observatorio Romano

9. Librería Vaticana

Como decía, algunas de esas instituciones nacen en épocas muy antigüas. La cultura actual, al aparecer los smartphones, persiguen unificar todo el proceso de comunicación. La producción se convierte en multimediática y debe estar a la altura para que llegue a todos.

Entre EL PAPA y una computadora hay un abismo. Pero comprende el lenguaje digital porque entiende la cultura y ama al ser humano.

3. ¿Hasta qué punto se ha involucrado el Papa en el proceso de reestructuración de las comunicaciones?

¡Hasta todo! ¡El está presentísimo! Hay que entender que es un papa comunicativo. No es porque él lo haya planeado. Le gusta comunicar cosas y estar cerca de la gente de manera natural. Aprendió que con estos «aparatitos» puede estar cerca de todo el mundo.

4. ¿El papa Francisco es quien tuitea sus cosas?

Los mensajes son de él, ¡pero el no conoce una computadora! (jajaja) Entre el papa Francisco y una computadora hay un abismo. Pero si comprende el lenguaje digital porque entiende la cultura y ama al ser humano. El tuit es una acción absolutamente natural para él. Le pedimos uno o dos tuits y los escribe sin medirlo a 141 caracteres.

Me gusta decir que no habla, sino que tuitea: en sus «Ángelus» se sacan tuits de frases fuertes, pequeñitas llenas de sentido que tocan la mente y el corazón.

5. Monseñor Lucio, usted afirma que el papa Francisco ¡tiene más de 12.6 millones de seguidores en Tuiter!

Pero quizás no sumaste todas las lenguas: son 32 millones. ¡Jajajaja! En instagram tiene 4 millones y medio, son públicos distintos. Son dos cuentas oficiales y pontificias.

6. ¿Se ocupan ustedes también del correo electrónico?

Bien, para cosas puntuales, nosotros abrimos un correo: cumpleaños del papa, alguna canonización, etc. Es imposible responderlos porque caen millones de emails. Algo que se cuida mucho la autenticidad de las expresión de los mensajes porque el papa no quiere establecer una relación falsa.

Si le escribes al Santo Padre pidiendo que se ore por algo, y te responde un staff en su nombre, es una relación falsa.

En Instagram la gente escribe como si estuviera en privado con él.En una ocasión, una persona públicamente pidió oración por su esposa quién estaba afectada de cáncer en el útero. También se publicó una foto en la que aparece el santo padre abrazándola tiernamente a un enfermo.

El papa Francisco se entristeció mucho y preguntó «¿cómo la gente escribe algo tan íntimo en medio de millones de personas?». Le explicamos que esta persona acogió la ternura de la foto y se la hizo propia, y abrió un canal directo con él.

7. ¿Se reciben a través de mensajes directos o correos electrónicos, denuncias de pedofilia? ¿Si es así, qué hacen con eso?

Para responder completamente a esta pregunta es importante hablar de la sensibilidad que tienen tanto el papa Benedicto, quien trabajó en las normas canónicas para atender estas cosas más profundamente, como el papa Francisco. Existe una indicación de que cualquier tipo de señalación no pueda pasar desapercibido.

A alguien que le llegue un aviso o una señalación no ser indiferente a eso. Tenemos la obligación de avisar a la Congregación para la Doctrina de la Fe cualquier tipo de material por correo electrónico o mensaje directo.

8. ¿Qué tan difícil ha sido atraer a los jóvenes que están inmersos en esta tecnología?

No sabría responder, en el sentido de que la comunicación es un desafío de todos los días. Lo que fue efectivo ayer no necesariamente lo es hoy.

Lo que si podría decir es que la intención del Santo Padre de estar cerca de la gente es muy profunda y muy grande. Él realmente quiere, no solo el estar cerca, sino que invita a todos los sacerdotes a ser cercanos a la gente. No sé si se logra siempre, porque dimensionando el tamaño del sistema comunicativo a nivel mundial, es difícil saber como llegar con las diferencias de culturas, lenguas, etc.