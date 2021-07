Lo que las redes sociales saben sobre ti

Recuerda muy bien revisar qué compartes en tus redes sociales personales y evitar riesgos

(e-consulta.com).-¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que las redes sociales saben de ti? Si lo analizamos detenidamente, las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube, etc., saben demasiado de nosotros desde que sacamos una cuenta, pues les damos nombre y apellidos, correo electrónico y una contraseña para creala. En Facebook, además, si eres hombre o mujer, la fecha de nacimiento y el número de teléfono. Sin que lo sepas, y como cualquier otra web que use cookies, las redes sociales, registran el dispositivo, la ubicación geográfica desde donde se conecta, el idioma, hora de conexión y navegador. Nada de eso es trivial. Sin que lo hayas dicho, ya se sabe de dónde eres, qué idioma hablas, la marca de tu teléfono, computadora, etc.

Cuando entras a las redes sociales ya estás mostrando qué te interesa a partir de tus primeras acciones, cuáles son tus amigos y seguramente cuáles son las actividades que realizas, así como qué estudias o dónde trabajas. Pero la red social no es la única que lo sabe. Si desde Facebook, por ejemplo, accedemos a un test, salimos de la plataforma para entrar en un servicio externo (una app) a la que también daremos acceso (permisos) a nuestra información personal. El más elemental es la información básica: nombre, ciudad, correo electrónico y lista de amigos, en el peor de los casos puede saber el resto de tu información personal. Cuida no vincular tus redes sociales a aplicaciones externas.

Además, si no contamos con un perfil privado y no somos selectivos con nuestros contactos, las fotos y los vídeos, y toda la información que publicamos como dónde vas de vacaciones, de fin de semana, cuántas veces sales a comer fuera, qué comes, qué haces, con quién, cualquiera puede estar al tanto de esta información, y si alguna persona desea indagar un poco más, solo basta con fijarse en tus grupos, relaciones, intereses y afiliaciones políticas, sociales, religiosas y comerciales; los comentarios que haces y te hacen, etc. Si no tienes cuidado, pueden inferir datos como tu CURP al contar con tu fecha de nacimiento y nombre), cédula profesional, entre otros.

Pero redes como Facebook todavía piden más, pues toman la localización y las fotos que el usuario tiene en su teléfono o computadora, los ‘Me gusta’, los grupos a los que estás suscritos, las webs que destacas y los juegos que consumes. Cruzar toda esta información arroja mucha información, que pueden ser utilizados por terceros para enviarte desde publicidad, hasta información dañina (dependiendo de quién se haga con la información).

Detrás de esta recolección de información hay varios propósitos, tanto recoger datos para marketing y publicidad como crear perfiles más avanzados con información más compleja, o también, advierten las compañías de seguridad, captar datos para luego hacer ‘phishing’ y demás. Recuerda muy bien revisar qué compartes en tus redes sociales.