Los 5 consejos del Papa Francisco a los periodistas

El Papa se reunió con los miembros de la Asociación de la Stampa Estera, de la que forman parte la mayoría de los corresponsales extranjeros en Italia. Les dio los siguientes consejos y mensajes:

1.- APOYO DE LA IGLESIA

(romereports.com).-Como ya había hecho en el pasado, el Papa agradeció a los periodistas el haber denunciado abusos en el seno de la Iglesia.

FRANCISCO “Antes de todo, quiero deciros que aprecio vuestro trabajo; la Iglesia os aprecia, también cuando ponéis el dedo en la llaga”.

2.- INFORMAR CON VERDAD Y JUSTICIA

El Papa pidió rigurosidad en el trabajo y saber tomar distancias para informar con profesionalidad. Puso un ejemplo: no dar voz al que grita más sino al que dice la verdad.

FRANCISCO “Os exhorto, por tanto, a obrar según la verdad y la justicia, para que la comunicación sea de verdad instrumento para construir, no para destruir, para dar voz a quien no tiene voz, no para hacer de megáfono a quien grita más fuerte”.

3.- HUMILDAD

La humildad fue el punto en el que más insistió el Papa. Pidió a los periodistas no aparentar y que no escriban noticias según esquemas preconcebidos.

Les recomendó investigar humildemente cada tema en profundidad, aunque les parezca que ya saben mucho. Les recordó que en la era de Internet publicar una noticia sin haber investigado antes puede causar graves e irreparables daños.

FRANCISCO “Rectificar es siempre necesario cuando se cae en el error, pero no basta para restituir la dignidad, especialmente en un tiempo en el que, a través de Internet, una información falsa puede difundirse hasta el punto de parecer auténtica”.

4.- GUERRAS Y CRISIS OLVIDADAS

El Papa hizo una mención especial a los periodistas asesinados y pidió libertad de expresión. También rogó a la prensa que no se olvide de las guerras o crisis humanitarias que nadie recuerda.

FRANCISCO “Me permito hacer una pregunta: ¿quién habla hoy de los rohinyá? ¿Quién habla hoy de los yazidíes? Siguen sufriendo y han sido olvidados”.

5.- CONTAR TAMBIÉN LO BUENO

Francisco les pidió que tampoco se olviden de contar lo bueno que hay en el mundo, porque hay muchas grandes historias que pasan desapercibidas.

FRANCISCO “Os lo pido: continuad contando también esa parte de la realidad, que gracias a Dios, es la más extendida: la realidad de quien no se rinde a la indiferencia, de quien no huye ante la injusticia, sino que construye con paciencia en el silencio”.

Francisco dio muchos otros consejos como el no dejarse dominar por las prisas, detenerse y encontrar el tiempo necesario para entender bien lo que sucede antes de escribir.

También pidió a los periodistas que no pongan etiquetas ni utilicen el lenguaje ofensivo y violento que algunos utilizan en las redes sociales.

Recomendó contar buenas historias y no solo las malas, porque sirven de ejemplo y transmiten esperanza. Por todo eso les pidió valentía y avanzar contracorriente en una sociedad donde parece dominar la inmediatez, la apariencia, la superficialidad y la indiferencia.