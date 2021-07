L’Osservatore Romano, el periódico de los Papas celebra 160 años

Con motivo del aniversario del periódico de la Santa Sede, hoy se publicará un texto inédito del Papa Francisco. Cinco números especiales con artículos de los directores de los principales periódicos italianos e internacionales

(comunicazione.va/it).-El primero de julio de 2021, L’Osservatore Romano está cruzando el hito de los 160 años de vida. Es uno de los periódicos más famosos y citados del mundo y es el periódico más antiguo en funcionamiento entre los que se imprimen en la Ciudad Eterna. Vio la luz el primero de julio de 1861, inmediatamente después de la proclamación del Reino de Italia, y tomó el nombre de una hoja privada anterior (septiembre de 1849-1852), financiada por un grupo legitimista católico francés.

«El periódico del partido»

En un texto inédito que se publicará mañana, Francisco habla de su pasión por «el periódico del partido». Así lo definió también en el Ángelus de ayer, la Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, refiriéndose al aniversario. Una antigua pasión por L’Osservatore Romano, la del Papa: en Argentina, dice, leyó toda la edición semanal en español porque «sé -subraya- que es un vínculo con la Santa Sede, con el magisterio y con la vida de la Iglesia, con la historia de la Iglesia». Estas palabras se repiten en el extracto del documental realizado por «Dazzle Comunications», dirigido por Francesco Zippel, dedicado a la historia del periódico que ha circulado el pontificio periódico.

Además, ya en el vuelo de regreso desde Rumanía, en 2019, el Papa había instado a los periodistas a leerlo también «porque es un periódico que ofrece claves interpretativas y lo que creo que está ahí».

Documentar el pensamiento del Papa y ofrecer claves interpretativas

La misión de lo que en 1961 – con motivo del centenario – el entonces cardenal Montini llamó «diario muy singular», se resume, en la declaración, en dos pistas: «documentar el pensamiento, las palabras, las obras del Papa y la Santa Sede y ofrecer al lector claves interpretativas de la realidad histórica y espiritual del catolicismo y el tiempo», una vez «observado». , de Roma, con la mirada de la Iglesia.

Periodismo de hermandad

Para celebrar este aniversario, del 1 al 5 de julio sale con cinco inserciones «especiales» que inauguran una serie de iniciativas programadas a lo largo del año, con otras ediciones y eventos especiales. Hay cinco números especiales con artículos de los directores de los grandes periódicos italianos e internacionales –de El País a Le Monde, de Avvenire a Corriere della Sera y La Repubblica, de Fohla de S.Paulo a Limes y otros– que básicamente responden a la pregunta: «si es cierto que estamos experimentando un ‘cambio de época’, ¿cómo está cambiando y cómo queremos que se transforme el periodismo? ¿Puede la encíclica Fratelli tutti ser una indicación del camino de un ‘periodismo de hermandad’ como respuesta a la crisis que el estallido de la pandemia ha vuelto a proponer de manera dramática e ineludible?».

A las mujeres se les confía la meditación en el Evangelio

Para L’Osservatore Romano, este aniversario, de hecho, no pretende ser un retroceso de nostalgia de un pasado glorioso, sino abrirse constructivamente a los desafíos del futuro. El programa de desarrollo del periódico continúa así, «marcado por la integración entre las ediciones en papel y digital en un fuerte y prometedor crecimiento que abre nuevos proyectos de futuro». «Un esfuerzo de modernización -siempre explica el comunicado de prensa- que ha experimentado una aceleración en los últimos dos años con el lanzamiento, el pasado 4 de octubre con motivo del lanzamiento de Fratelli tutti,del periódico reconcebido, renovado en contenido, formato y gráficos». Además, a partir de mañana comienza la campaña promocional que prevé la posibilidad de suscribirse a todo el periódico (edición diaria italiana + ediciones semanales en los seis idiomas principales), durante un año al precio de 20 euros. Y desde mañana, por primera vez, la columna de primera plana La Buena Nueva, una meditación semanal sobre el Evangelio dominical, se confía a la firma autorizada de cinco mujeres expertas en la Biblia y la espiritualidad, algunas de las cuales ya han colaborado con Donne Chiesa Mondo. El mensual femenino, entre otras cosas, el pasado mes de mayo pasó la etapa de cien números y continúa su aventura con fuerza bajo la dirección del consejo editorial coordinado por Rita Pinci. Comienza la serie de meditaciones escritas por mujeres, Sor María Ignazia Angelini, abadesa de la abadía benedictina de Viboldone. Le seguirán Lucía Vantini, Rosalba Manes, Rosella Barzotti y la hermana Fulvia Sieni.

historia

La declaración también informa de un perfil histórico del periódico, que tiene una foliación reducida y una circulación limitada en comparación con los periódicos más extendidos, «pero sus características únicas lo convierten en una fuente de importancia primordial, especialmente para la historia de la Iglesia y el papado en la era moderna y contemporánea». Se recuerda, de hecho, que «su nacimiento, que se remonta a la época del fin del poder temporal del Papa y los inicios de la llamada ‘cuestión romana’, se debe a la iniciativa de un abogado de Forlì, Nicola Zanchini, y un periodista de Bolonia, Giuseppe Bastia, ambos refugiados políticos en la Ciudad. La idea de los dos, sin embargo, sólo pudo realizarse porque coincidió con un proyecto similar de Marcantonio Pacelli, sustituto del pontificio ministro del Interior y abuelo del futuro Pío XII».

Lo que en un principio debió llamarse «El amigo de la verdad», desde el primer número trajo las palabras «periódico político-moral», que más tarde se convirtió en «periódico político religioso». «Y – se enfatiza – para enfatizar el carácter polémico de la iniciativa editorial en 1862 aparecieron en la primera página las dos expresiones en latín que todavía se reportan en el periódico: la frase tomada del derecho romano «unicuique suum» (a cada uno de los suyos) y la cita evangélica «non praevalebunt» ([las puertas del inframundo] no prevalecerán)».

También se recuerda que L’Osservatore Romano se imprime por la tarde, todos los días excepto los domingos y las fiestas religiosas del calendario vaticano. Está escrito en italiano, pero los textos papales a menudo también se encuentran en latín (como en el caso de las encíclicas y otros documentos). «Y gracias a las ediciones semanales, de las cuales a lo largo de los años se ha enriquecido e internacionalizado la comunidad que trabaja en L’Osservatore Romano, en realidad está escrita en siete idiomas»: francés, español, inglés, portugués, alemán, polaco (en este caso la publicación es mensual) y desde 2007 malayalam, un idioma hablado en el suroeste de la India. «El único periódico del Vaticano, tiene un carácter oficial para ‘Nuestra información’, una columna que contiene la lista de audiencias papales y nombramientos». También publica íntegramente los pronunciamientos del Papa (discursos, homilías y textos escritos), noticias relativas a la Santa Sede y a la Iglesia Católica en el mundo, información internacional, cultural y religiosa.

Varios eventos

Retrocediendo en el tiempo, se recuerda que «los dos fundadores de la hoja -financiados con fondos privados, pero apoyados por Pío IX- fueron también sus primeros directores, seguidos por el marqués Augusto Baviera. ‘ Dios padrino del Papa Mastai Ferretti, dirigió el periódico de 1866 a 1884, convirtiéndose de hecho también en el cronista que siguió la obra del Concilio Vaticano I. Inmediatamente después de Porta Pia (20 de septiembre de 1870), L’Osservatore Romano se vio obligado a suspender las publicaciones, pronto se reanudó el 17 de octubre siguiente, con la absorción de la función oficial que había sido de la ‘Giornale di Roma’.»

«En 1884 – la declaración explica además – León XIII adquirió definitivamente para la Santa Sede la propiedad del periódico, que – con la ayuda de Pío X primero y luego Benedicto XV – a partir de 1911 pasó de las cuatro páginas iniciales a seis. La elección de la imparcialidad que caracterizó la línea editorial durante la Primera Guerra Mundial se remonta a este período. En 1920 fue elegido para la dirección el conde Giuseppe Dalla Torre, que permaneció allí durante cuarenta años, hasta los albores del pontificado de Juan XXIII. Mientras tanto, con el nacimiento de la ciudad del Vaticano tras la ‘Conciliación’, la redacción se trasladó a finales de 1929 dentro de las murallas leoninas, después de haber cambiado una docena de ubicaciones en el centro de Roma desde su fundación. Esto hizo posible resistir el estrechamiento de las libertades en la Italia de Mussolini y luchar desde sus columnas contra los principales totalitarismos de la época», utilizando a importantes editores y colaboradores, procedentes de asociaciones católicas opuestas al fascismo, como Federico Alessandrini y Guido Gonella. Todo ello coincidió con la máxima circulación media (sesenta mil ejemplares, con picos de más de cien mil) y con la aparición de la histórica columna «Acta diurna»: una revisión crítica de la política internacional, editada por Gonella y continuada incluso durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra. En 1960, el timón fue confiado a Raimondo Manzini, quien había dirigido durante más de treinta años el periódico «L’avvenire d’Italia». Durante su mandato, «L’Osservatore Romano» siguió la preparación y realización del Concilio Vaticano II.

A principios de 1978 Valerio Volpini, intelectual y escritor, se hizo cargo y renovó los gráficos: basta pensar en las primeras páginas de las ediciones extraordinarias que en ese mismo año anunciaron las elecciones papales de los cardenales Luciani y Wojtyła enmarcadas con frisos diseñados por Manzù. Desde 1984 dirigió el periódico durante veintitrés años Mario Agnes, ex presidente de la Acción Católica Italiana, cubriendo prácticamente todo el largo pontificado itinerante de Juan Pablo II. En esos años se introdujeron nuevos cambios gráficos, con la introducción, el primero de julio de 1991, de nuevas tecnologías de la información, con la transición del plomo a las computadoras. Desde 1997, L’Osservatore Romano está conectado a Internet.

Nace «Donne Chiesa Mondo»

Con Benedicto XVI, el periódico ha sido dirigido durante once años, a partir de 2007, por Giovanni Maria Vian, historiador, profesor de filología patrística, que introdujo el color en la primera y última página, y también abierto a la colaboración con no católicos. Después de contratar a la primera mujer en la redacción, comenzó el mensual «Donne Chiesa Mondo»: publicado en mayo de 2012 primero como un inserto del periódico, luego cambió de formato en 2016, convirtiéndose en efecto en una revista.

La integración de los medios de comunicación del Vaticano

Tras el trabajo reformador emprendido por el Papa Francisco, quien con la carta apostólica El contexto comunicativo actual estableció el Secretariado (ahora el Dicasterio) para la Comunicación, L’Osservatore Romano se vio involucrado en un proceso de integración de los medios vaticanos, que recibió un nuevo impulso con el nombramiento en diciembre de 2018 como editor en jefe del escritor y ensayista Andrea Monda. La atención se centró sobre todo en profundizar en los temas del magisterio de Francisco. Debido a la pandemia de Covid-19, del 26 de marzo al 3 de octubre de 2020 hubo una suspensión temporal de la impresión del periódico, que sin embargo continuó siendo lanzada en versión digital, mientras se activaba el nuevo sitio web. Después de eso, se lanzó la aplicación que se puede descargar de forma gratuita en la Appstore y Playstore, que permite leerla en teléfonos inteligentes y tabletas, y se reanudó la publicación en papel con un renovado aspecto tipográfico, mejora de imágenes y nuevos contenidos, que consisten en inserciones temáticas semanales: el martes «Quattropages», para obtener información cultural; miércoles «Religio», dedicado a la Iglesia «hospital de campaña» en el camino del mundo; el jueves «La semana del Papa Francisco», para fijar las palabras y gestos del Pontífice; el viernes «Atlante», con las «crónicas de un mundo globalizado». Al mismo tiempo, a principios de noviembre, la oficina editorial fue transferida al Palacio de Medios del Vaticano en Piazza Pia, la histórica sede de Radio Vaticana.

Monda: el incendio de un joven periódico de 160 años

El director de L’Osservatore Romano, Andrea Monda, reflexiona sobre el aniversario del pontificio periódico: hay una fuerte tentación de mirar nuestra larga historia, miramos hacia adelante con fidelidad y creatividad:

A un viejo y sabio amigo mío le gusta repetir una expresión que se ha convertido en algo común: un hombre comienza a envejecer cuando en lugar de mirar hacia adelante, mira hacia atrás. Hoy en día, «L’Osservatore Romano» tiene 160 años, una buena cifra, pequeña si se compara con la historia de la Iglesia, pero al menos el doble del tamaño de la edad media de un ser humano y que atestigua una gran tenacidad y longevidad, en comparación con los muchos periódicos italianos y extranjeros nacidos antes o junto con el periódico de la Santa Sede. Por lo tanto, existe una fuerte tentación de dar marcha atrás y recordar, de celebrar esta larga historia periodística que atraviesa, no como una comprimaria, los últimos tres siglos de la historia de la humanidad en todo el mundo. La elección, en cambio, fue la de «juventud»: mirar hacia adelante. Fuerte, por supuesto, de esa historia que está a nuestras espaldas pero que aún sigue desarrollando efectos. Es una elección «tradicional» en el sentido que el gran compositor austriaco Gustav Mahler atribuyó a la tradición: no la veneración de las cenizas, sino la custodia del fuego. Este periódico tiene un fuego que llevar, que es el mismo del que habla Jesús en el Evangelio, ese fuego que en los últimos veinte siglos ha ardido y sigue inflamando al mundo entero donde consigue llegar. Y es aquí donde está en juego la misión de la Iglesia, que, como recordó recientemente el Papa, sólo es creíble si es libre. Este es el gran reto al que también se enfrenta cada día «L’Osservatore Romano».

Desde el punto de vista científico lo que llamamos «fuego» se puede llamar «combustión», que es un proceso de transformación de la materia que cambia, perdiendo consistencia pero dando calor y energía y purificándose. Esto es lo que ocurre todos los días cuando, de la nada, nace el periódico que luego se publica al final de la jornada laboral, es decir, disperso por todo el mundo. Hoy más que nunca podemos decir «disperso» dado el aterrizaje que el periódico ha hecho en la dimensión digital que le permite, en tiempo real, llegar a «los confines de la tierra». Y esto se puede decir con la cabeza bien alta, ya que el nuestro es verdaderamente un periódico internacional, que sale en ocho idiomas y a través de las ediciones semanales en idiomas llega a los cinco continentes. Internacional no hace la idea: L’Osservatore no es de hecho italiano, pero romano, es decir, católico, por lo tanto universal.

Este periódico tiene, hoy, un «día» de 160 años y ha vivido durante todo este tiempo precisamente porque ha cambiado, transformándose continuamente sin dejar de ser, al mismo tiempo, él mismo. Fidelidad y creatividad según las palabras que el Papa Francisco dirigió a la redacción el pasado martes con motivo de la festividad de los Santos Pedro y Pablo. No solo no están en oposición sino que, por el contrario, se alimentan unos de otros: la fidelidad existe gracias a la creatividad y la creatividad vive dentro de la fidelidad, que es la única forma verdadera de ser creativo.

«L’Osservatore Romano» ha vivido, es decir, ha cambiado, pasando por las manos de diez directores diferentes, a los que quiero dar las gracias a todos desde la dirección inicial compartida de Nicola Zanchini y Giuseppe Bastia hasta la de mi predecesor directo Giovanni Maria Vian: todos ellos fueron portadores de la antorcha los que trajeron este fuego, pasando el bastón de porra y entregándomelo hace dos años y medio. Si el periódico está ahí y está vivo, si puedo trabajar hoy, espero con fidelidad y creatividad, se deba a ellos y a ellos va mi gratitud.

Un periódico es un incendio, o al menos debería serlo. Es decir, ser un proceso, que transforme las ideas que toman forma en contacto con la realidad, con noticias, ideas que se convierten en reflexiones e historias que se ofrecen a los lectores; en la calidad de nuestros artículos existe esa calidez y energía que, al quemar, damos al entorno en el que nos extendemos. Si nuestro equipo editorial arde con un fuego bueno y vivo, entonces el calor y la energía estarán sanos, ayudarán a regenerar a las personas que nos leerán. Desde aquella noche en que el hombre descubrió el fuego, los hombres han tomado la costumbre de reunirse alrededor de las llamas que iluminaban la noche oscura, calentaban el ambiente frío, cocinaban alimentos crudos. Y en la reunión comenzaron a sentarse alrededor del fuego y contarse, decírselo. Esta es la esperanza que, en el momento en que cada tarde enviamos el periódico a imprimir, acompaña la difusión de este periódico único, «muy único» como lo definió Giovan Battista Montini en el aniversario de los cien años, el 1 de julio de 1961: llegar al mundo entero con una palabra que es realmente «fuego», a veces ardiendo y escozor , pero siempre de ánimo y confianza, de acompañamiento y esperanza.

Y hoy la palabra que, en este pasaje de 160 años, queremos difundir a través de nuestro periódico, es hermandad. No hemos inventado nada: es la primera palabra pronunciada por el Papa Francisco en la noche del 13 de marzo de 2013 y es la que sostiene, junto con la otra, la misericordia, todo el arco de estos ocho años de pontificado. El pasado 4 de octubre, el día en que el periódico volvió a imprimirse con un nuevo formato y maquetación, publicamos el texto de la encíclica Fratelli tutti. Es un texto poderoso que sacude las conciencias de un mundo todavía adormecido, tomado por sorpresa y dejado sin palabras por el trágico y violento estallido de la pandemia. Al mundo estupefacto el Papa le propone una palabra: hermandad. Podemos seguir siendo humanos si nos redescubrimos a nosotros mismos como hermanos y hermanas. No se trata tanto de quererlo como de reconocerlo. Y en esto el mundo de la comunicación puede jugar un papel importante y decisivo. Si, sin embargo, opta por inaugurar una temporada de periodismo de hermandad: donde ser periodista no es un ejercicio de poder sino un servicio, un servicio que hay que ofrecer al otro hermano tal y como es, en su concreción. Contar su historia para construir un puente, tratando de crear las condiciones para una posible alianza, sin tratar en cambio de agudizar las razones de la separación y alimentar los contrastes. Para ello, debemos abandonar la tentación de la ideología, que siempre es sigilosa, que conduce al resultado de doblegar la realidad a nuestros prejuicios y, en última instancia, a nuestros intereses; para ello debemos ser, como dice el Papa, «un periódico vivo, que nos ayude; por eso no puede ser un laboratorio o un escritorio, debe estar en la calle, para tomar la vida y la vida se toma como viene, no como me gustaría que viniera».

El Papa nos dijo que ya somos un periódico vivo, animados por sus palabras, con estas inserciones especiales que hoy inauguramos por los 160 años de vida de «L’Osservatore Romano», queremos contagiar al mundo entero con nuestra vitalidad y por esta razón hemos pedido a los directores de importantes periódicos italianos y extranjeros que se involucren y reflexionen con nosotros sobre cómo el periodismo debe adaptarse al desafío de la época en la que vivimos. , «una era de cambio» como francisco ha repetido a menudo, que por lo tanto exige un servicio que está a la altura de este desafío. Estamos aquí, jóvenes de 160 años, estamos vivos y con un espíritu lleno de gratitud miramos hacia adelante, seguros de que el futuro es mejor que todo nuestro pasado.