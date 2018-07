El arzobispo de Pamplona, Mons. Francisco Pérez, en el centro, acompañando a Mons. Lucio Adrián Ruiz

(agenciasic.es).- La Se­ma­na Es­pa­ño­la de Mi­sio­no­lo­gía de Bur­gos ha co­men­za­do en la tar­de del lu­nes 2 de ju­lio su 71 edi­ción, de­di­ca­da en esta oca­sión a la re­la­ción en­tre la Mi­sión de la Igle­sia y las re­des so­cia­les.

El se­cre­ta­rio del Di­cas­te­rio de Co­mu­ni­ca­ción del Va­ti­cano, Mons. Lu­cio Adrián Ruiz, ha de­fen­di­do en la con­fe­ren­cia inau­gu­ral la ne­ce­si­dad de for­mar­se bien para lle­var la be­lle­za del Evan­ge­lio al mun­do di­gi­tal. La Se­ma­na con­ti­nua­rá has­ta el pró­xi­mo jue­ves y será re­trans­mi­ti­da por strea­ming.

A ve­ces no te­ne­mos idea de la be­lle­za del te­so­ro que te­ne­mos, y has­ta qué pun­to pue­de lle­gar a fas­ci­nar a los que no lo co­no­cen”, ha afir­ma­do mon­se­ñor Lu­cio Adrián. El se­cre­ta­rio del Di­cas­te­rio para la Co­mu­ni­ca­ción del Va­ti­cano ha ex­pli­ca­do en su con­fe­ren­cia inau­gu­ral que, para la Igle­sia, la cues­tión de la co­mu­ni­ca­ción no se tra­ta solo de téc­ni­cas e ins­tru­men­tos, sino que va más allá: la co­mu­ni­ca­ción es esen­cial en la fe, “lo que he­mos vis­to y oído, no po­de­mos de­jar de con­tar­lo”. Por eso, ha elo­gia­do que esta edi­ción de la Se­ma­na Es­pa­ño­la de Mi­sio­no­lo­gía haya acer­ta­do en uno de los ejes fun­da­men­ta­les del diá­lo­go en­tre la Igle­sia y el mun­do.

El men­sa­je es siem­pre el mis­mo, pero la so­cie­dad cam­bia. “El Es­pí­ri­tu San­to sus­ci­ta en cada épo­ca los ‘có­mo­s’ de la co­mu­ni­ca­ción”, ha, ha ex­pli­ca­do. Esos “có­mos” en la so­cie­dad ac­tual pa­san por cons­truir un men­sa­je ci­men­ta­do en la fe, pero trans­mi­ti­do con los có­di­gos que en­tien­de la so­cie­dad ac­tual. “El mun­do ne­ce­si­ta co­no­cer la gran­de­za de nues­tro men­sa­je, pero no­so­tros a ve­ces no sa­be­mos co­mu­ni­car­lo bien. Este es un ver­da­de­ro pro­ble­ma de co­mu­ni­ca­ción”, Afir­mó. “No­so­tros so­mos mi­sio­ne­ros de la era di­gi­tal. Y en la era di­gi­tal es im­pres­cin­di­ble co­no­cer los có­di­gos, los len­gua­jes, los desa­rro­llos… para po­ner­se al ser­vi­cio de la per­so­na”.

Lu­cio Adrián ha de­fen­di­do que las re­des so­cia­les y el mun­do di­gi­tal, más allá de los dis­po­si­ti­vos, ha crea­do nue­vas for­mas de pen­sar, es­truc­tu­ras de men­tes di­fe­ren­tes. “Para al­guien acos­tum­bra­do a Twit­ter, no es acep­ta­ble una ho­mi­lía de 40 mi­nu­tos”. Por ello, la Igle­sia tie­ne que apren­der a co­mu­ni­car en es­tos có­di­gos, y cam­biar las for­ma de pro­du­cir la in­for­ma­ción. “Hay que ha­cer un ser­vi­cio mul­ti­me­dia, que im­pli­que al lec­tor… la for­ma de pro­du­cir es di­fe­ren­te”.

Por otro lado, ha ex­pli­ca­do que la sa­tu­ra­ción in­for­ma­ti­va pro­du­ce an­sie­dad, dis­trac­ción, e in­clu­so so­le­dad: “las re­des acer­can al que está le­jos, pero mu­chas ve­ces ale­jan al que está cer­ca”. Ade­más, la pre­sen­cia vir­tual, que mu­chas ve­ces dis­ta mu­cho de la reali­dad, crea una con­cien­cia mo­ral en la que todo se di­fu­mi­na. Todo ello lle­va a que la gen­te esté se­dien­ta de una co­mu­ni­ca­ción au­tén­ti­ca. El fin de la co­mu­ni­ca­ción de­be­ría ser la co­mu­nión, y ha­cia esa di­rec­ción debe tra­ba­jar la Igle­sia. “Te­ne­mos que sa­ber lle­var a la cul­tu­ra con­tem­po­rá­nea la no­ve­dad de Dios. Tam­bién en el ae­róp­gao mo­derno, te­ne­mos que ser ca­pa­ces de ofre­cer un men­sa­je de be­llo, crea­ti­vo, ori­gi­nal y fas­ci­nan­te. A eso lo lla­mo yo Mi­sión”, con­clu­yó.

La Se­ma­na Es­pa­ño­la de Mi­sio­no­lo­gía con­ti­núa has­ta el pró­xi­mo jue­ves en la Fa­cul­tad de Teo­lo­gía de Bur­gos. El mar­tes, el di­rec­tor del dia­rio ABC, Biei­to Ru­bi­do ha­bla­rá de la co­mu­ni­ca­ción des­de el pun­to de vis­ta mi­sio­ne­ro, y los pro­fe­so­res Fran­cis­co Se­rrano Oce­ja–de la Uni­ver­si­dad CEU San Pa­blo- y Nin­fa Watt –de la Uni­ver­si­dad In­ter­na­cio­nal de la Rio­ja- re­fle­xio­na­rán acer­ca de la co­mu­ni­ca­ción des­de la pers­pec­ti­va cul­tu­ral y pas­to­ral. Por la tar­de tres mi­sio­ne­ros ex­pli­ca­rán cómo es­ta­ble­cen co­mu­ni­ca­ción mi­sio­ne­ra a tra­vés de las re­des so­cia­les. Luis Mi­giuel Mo­dino y Da­vid Rolo in­ter­ven­drán en Bur­gos, y se co­nec­ta­rán por vi­deo­con­fe­ren­cia con mon­se­ñor Luis Ruiz, obis­po au­xi­liar de Ban­gas­sou (Re­pú­bli­ca Cen­troa­fri­ca­na).

(OMP)