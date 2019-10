Misas.org permite actualizar a los párrocos los horarios de sus templos

(elconfidencialdigital.com).- El buscador de misas líder en España cuenta con 400.000 usuarios al mes y ofrece información de más de 17.000 templos.

.

Tras varios años desarrollando la idea, misas.org ha lanzado una novedad: facilitar a los sacerdotes la posibilidad de poder modificar la información de sus templos. Son cerca de 3.000 los templos actualizados directamente por los sacerdotes.

Esto es un nuevo avance para el portal ya que la información es más fiable al estar modificada por ellos. Este proyecto, que surgió hace 20 años, se basa en las actualizaciones que los sacerdotes y otros usuarios facilitan al buscador para completar y ofrecer datos modificados.

En este constante proceso de evolución se ha permitido a los sacerdotes el acceso para que hagan directamente los cambios. Están accediendo un gran número de ellos, lo que ha provocado que esta iniciativa haya tenido muy buena acogida, pues les ayuda de una manera muy sencilla a hacer público su contenido y que el acceso a los sacramentos sea facilitado a un gran espectro de público.

Cada mes, más de 500 parroquias actualizadas

Esta idea fue implementada hace dos años, pero “ha sido a partir de septiembre cuando ha experimentado un gran cambio de crecimiento, quizás porque los usuarios han demandado este servicio a los párrocos durante el verano”, explica el creador de la página, José María Casañé, a Religión Confidencial.

La información no sólo es mantenida por los sacerdotes y los administradores, también hay una serie de colaboradores que corrigen los horarios. De esta manera, cada mes son actualizadas más de 500 parroquias e iglesias. El beneficio que supone esta constante modificación de los datos repercute en que la página web refleja los últimos cambios de cada iglesia. De esta forma, la tecnología sirve para facilitar que las personas vivan su fe en una sociedad hiper conectada e informada.

.

Los orígenes

Misas.org surgió hace 20 años “para cubrir una necesidad que nosotros mismos experimentamos: asistir a misa cuando estás fuera de tu lugar habitual. Viajaba por trabajo y vi la necesidad de un buscador de misas”, tal y como declara a RC José María Casañé.

El proyecto empezó como una iniciativa familiar que poco a poco se fue alimentando de contenido, un repositorio en el se podían consultar los horarios de misa de los distintos templos, ya sean iglesias, capillas de hospitales, etc. “Como todo proyecto, sus inicios fueron modestos y rudimentarios, buscando información a través de amistades, llamadas, periódicos…”, confiesa su fundador.

Diversos servicios

En la actualidad, tras dos décadas de funcionamiento, se ha alcanzado la cifra de 400.000 usuarios al mes y, sólo en España, hay información de más de 17.000 templos. De la información que disponen, un 85% son parroquias e iglesias, y el resto otros templos donde se permite el acceso al público (hospitales, residencias, o colegios).

En España, según la Conferencia Episcopal Española, hay 23.021 lugares de culto, siendo un 75% los templos que figuran en la página web. El buscador trabaja sobre los templos de España y del El Salvador. De momento es el único país extranjero del que tienen esa información ya que un usuario se ofreció a facilitar horarios de misa del país y a estructurarlos para poder incluirlos en la base de datos.

En lo referente a otros países, el contenidos se refleja en páginas estáticas, esto quiere decir que no se permite realizar búsquedas sobre esos datos porque no están actualizados. Por el momento no disponen de solicitudes convincentes para dar información de más países.

Preferencias del usuario

La gran ventaja que ofrece misas.org es que no se limita a ser una recolección de horarios de misas sin más, sino que se trata de un buscador. Permite capacidades de búsqueda sobre la información de tal manera que, atendiendo a las preferencias del usuario, en función de la hora o el lugar, entre otras, puede encontrar la celebración que mejor se adapte a sus necesidades concretas.

Así, por ejemplo, es posible encontrar una misa signada -para sordos- o en rito bizantino. Los datos de cada templo se han ido ampliando y, además de los horarios de las misas, pueden consultarse los horarios de apertura, de confesión, adoración del Santísimo y otras celebraciones, como en Semana Santa, permitiendo buscar los Oficios -Domingo de Ramos y Triduo Pascual-. También ofrece referencias acerca de si la misa se celebra en otro idioma distinto del habitual, si es para familias o si el templo es accesible para personas con movilidad reducida.

Por otra parte, es posible registrarse de manera que se accede al servicio de favoritos, y así, cuando alguno de los templos marcado como favorito por el usuario se actualiza, su corrección llega vía email avisando de que el contenido de dicho templo ha cambiado. De esta forma, “un usuario que tiene de favorito un templo concreto está constantemente informado acerca de cualquier cambio que suceda, por lo que siempre estará al tanto de los templos que le interesan”, afirma Casañé.

Nuevas tecnologías

El portal web cuenta además con versión de APPs tanto para Android como para iOS, así como con una versión para el altavoz inteligente ECHO de Amazon. Tratándose de un servicio gratuito, pero con gran carga tecnológica por su volumen y complejidad, en el lado económico es difícil encontrar el equilibrio por lo que están mejorando el modelo de financiación que permita tener mayor autonomía para poder seguir desarrollando el producto de la mejor manera.