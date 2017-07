Brasil. Muticom Sul 2 reuniu mais de 400 pessoas em Curitiba

“Comunicação e evangelização – a arte de comunicar a palavra”. Esse foi o tema do II Mutirão Paranaense de Comunicação (Muticom Sul 2) realizado no último final de semana, dias 7, 8 e 9 de julho, na FAE Colégio Bom Jesus, na capital paranaense.

(PASCOM, Brasil).- Nesta edição o Muticom Paranaense foi organizado pela Pascom da Arquidiocese de Curitiba. Mais de 400 pessoas, entre comunicadores profissionais, agentes de pastoral, religiosos, sacerdotes participaram de palestras e oficinas.

Articular, motivar e intensificar a comunicação entre as pastorais da Igreja e comunidades paroquiais, considerando os processos e meios de comunicação, além das novas tecnologias, foram alguns dos objetivos do encontro. Entre os palestrantes estiveram Daniel Godri Jr., professor Jair Passos, Frei Rogério Soares e padre Joãozinho.

Para o bispo referencial para a Pastoral da Comunicação da CNBB – Regional Sul 2, o Bispo da Diocese de Guarapuava, dom Antônio Wagner da Silva, o evento serviu para fortalecer ainda mais a Pascom no âmbito Regional.

O próximo Muticom Paranaense, vai ocorrer no ano de 2020, o que segundo o coordenador regional Jorge Teles, foi decidido entre as coordenações diocesanas da Pascom. “Percebemos que será mais produtivo encontros em anos pares, para não coincidir com os mutirões brasileiros de comunicação.

Teles disse que a Pascom do Paraná agora se articula para participar do 10º Mutirão Brasileiro de Comunicação, em Joinville (SC), no mês de agosto.

Ouça a reportagem da jornalista Céci Maciel.