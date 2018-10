Papa Francisco estrena videojuego religioso que clona a Pokémon Go

El Papa Francisco ha vivido su gestión en un periodo histórico extraordinario. Donde la conjunción de la tecnología, el entretenimiento y la comunicación ha obligado al Vaticano a crear nuevas estrategias para conectar con los creyentes.

Es justamente bajo esa mística que nació el videojuego Follow JC Go. Un título para smartphones desarrollado para la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Y que cuenta con la distinción de tener al Papa como su primer usuario oficial.

Según reportan los medios, el Papa recibió este 17 de octubre de 2018 en el Vaticano a los creadores del videojuego. Ricardo Garzona, presidente ejecutivo de la Fundación Ramón Pané, y Hugo Flores, director de estrategia digital.

De qué trata

Disponible para iOS y Android; Follow JC Go es un título que mezcla realidad aumentada con el uso de geoposicionamiento en tiempo real y figuras religiosas. Esta es su descripción oficial:

Follow to Jesus Christ and Go! o Sigue a Jesucristo y Adelante! – es una aplicación videojuego gratis con realidad virtual que usa geoposicionamiento o geolocalización o GPS, está desarrollada para dispositivos iOS y Android.

El juego es de tipo EDUCATIVO RELIGIOSO, el objetivo consiste en caminar y buscar por las calles de las ciudades donde se encuentren, Personajes de la Biblia, Advocaciones Marianas, Santos, Beatos, Personas reales para formar un – Equipo de Evangelización.

Tiene interacción social, enseña sobre obras de misericordia o ciertos desafíos, con todo esto participan en una competencia que es personal, por eTeams, por país.

Si les suena sospechosamente familiar es porque efectivamente. Parece que este videojuego es una variación religiosa de Pokémon Go. Se puede constatar relativamente desde el video que lo presenta. Y eso no es necesariamente malo.

¿Le darán una oportunidad a que Jesús entre en sus almas smartphones? El Papa ya lo probó y parece que le simpatizó.

Descargar Follow JC Go: iOS y Android. Gratis.