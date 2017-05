Diocese de Criciúma: Escola reflete papel do comunicador e Dia das Comunicações Sociais

(PASCOM Brasil).- A Pastoral da Comunicação da Diocese de Criciúma celebrou mais um importante momento do ano, com a segunda aula da Escola Diocesana de Comunicação, que teve por tema a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado no dia 28 de maio. O tema deste ano é “Comunicar esperança e confiança, no nosso tempo”.

A assessoria do encontro foi conduzida pelo Coordenador da Pastoral da Comunicação da Diocese de Rio do Sul, padre Márcio José Loss, que atua na Paróquia Cristo Rei, em Taió (SC). Durante a aula, padre Márcio fez com que os alunos aprofundassem sua espiritualidade acerca do conteúdo que a mensagem papal propõe a todos os comunicadores.

“O conteúdo é bastante rico para nós, que estamos, diretamente, ligados à área pastoral da nossa diocese, paróquia ou comunidade em geral. Ele nos ajuda a entender que o comunicador deve ter um perfil e este, por sua vez, está totalmente ligado à pessoa de Jesus Cristo. Nós temos uma grande missão enquanto ‘comunicadores evangelizadores’, que é a de comunicar a Boa Nova que o Evangelho nos apresenta, que é o próprio Jesus”, disse Loss.

Aspectos referentes à espiritualidade, fontes de inspiração para evangelizar através da comunicação, perfil do comunicador católico e a dimensão espiritual que leva à reflexão sobre o agir na pastoral, especificamente nos ambientes contemplados nos escritos do Papa Francisco e que são definidos como prioridade da Igreja nos tempos de hoje foram os temas que nortearam a tarde de estudo e reflexão.

“É muito importante esta reflexão porque a nossa pastoral precisa de uma comunicação lapidada, fervescente e, principalmente, dinâmica, para que ela seja e aconteça de forma acolhedora, aberta ao diálogo e para que seja uma comunicação que ‘comunique’ a esperança, conforme o objetivo da mensagem do Papa”, pontuou o presbítero.

A próxima aula da Escola Diocesana de Comunicação fue o dia 13 de maio, com o tema “Pascom segundo o Diretório da Comunicação”.

Fonte: Yan dos Santos Custódio – Pastoral da Comunicação – Coordenador Diocesano – Diocese de Criciúma