Pascom Sorocaba promove formação sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais

“Somos Membros uns dos outros, das Comunidades as comunidades” (Ef 4, 25): das comunidades de redes sociais à comunidade humana” é o tema da Mensagem do Papa Francisco para o 53º Dia Mundial das Comunicações Sociais.

(osaopaulo.org.br).-Este também foi o tema da formação promovida pela Pascom Arquidiocesana – o evento, realizado em 23 de março, ocorreu no auditório do Centro Arquidiocesano Pastoral (CAP) e contou com aproximadamente 100 pessoas, entre os quais muitas de outras Dioceses e cidades da região.

A abertura foi feita pelo Padre Wagner Ruivo, evangelizador através das mídias e que trouxe um belo momento de Espiritualidade.

Marcaram presença no evento Padre Júlio César Fernandes – Coordenador Arquidiocesano de Pastoral, Padre João Alfredo – Assessor da Pastoral da Familiar e sua equipe Pascom paroquial, e Padre Fernando Giulli – Diretor de Comunicação da Arquidiocese de Sorocaba, além de Padres de outras Dioceses como Itapetininga e Itapeva.

Logo depois da abertura se iniciou a palestra com Padre Luiz Cláudio Braga da Arquidiocese de São Paulo que é Jornalista e membro da Pascom Estadual Regional Sul 1. Ele trouxe temas como os documentos da Igreja sobre comunicação, a realidade de hoje sobre o uso das redes sociais, além do impacto e o bom uso da internet para favorecer a cultura do Encontro.

“Comunicar é uma necessidade”

Padre Luiz Cláudio abriu sua fala reforçando a necessidade de se falar o que se conhece. “Se dá falso testemunho quando se fala o que não se conhece. Comunicar é uma necessidade – o homem não é uma ilha! Somos todos parte de uma mesma mensagem – de que Deus é Amor – e precisamos manter isso vivo”, disse.

Ele ainda ressaltou o papel do comunicador cristão católico. “Frente à insidiosa e multiforme condição que a social web nos coloca, é cada vez mais papel do comunicador cristão colocar a verdade sem se esquecer da caridade. A social web é uma comunidade de interesses, ela pode promover o encontro, mas também pode agravar o auto isolamento, nos retirar a caridade e comprometer a nossa humanidade”, finalizou.

Antes do encerramento houve uma rodada de perguntas organizada pela Aletéia Perilli que também apresentou todo o evento, ela é coordenadora de espiritualidade, um dos eixos principais da Pastoral da Comunicação.

Uma das missões da Pascom é divulgar a Mensagem do Papa Francisco e este evento aconteceu também em preparação à Missa em ação de graças pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais que em nossa Arquidiocese acontecerá no dia 18 de maio na Catedral Metropolitana às 12h – Dom Julio presidirá a Missa.

Para encerrar, Padre Carlos Meira, atual assessor da Pascom Arquidiocesana e também pertencente à Equipe Estadual da Pascom, fez os agradecimentos e a oração final.