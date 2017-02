Tres plataformas para construir sitios web sin programar

(wwwhatsnew) Cada vez es más común ver cómo alguien que no tiene grandes conocimientos de programación consigue crear un sitio web realmente rápido, bonito, moderno y elegante, y eso es algo que puede conseguirse con varias plataformas existentes en la actualidad.

En esta breve lista os mostramos tres opciones que vale la pena tener presentes para todos aquéllos que quieran comenzar a trabajar creando sitios web:

Se trata de una solución no gratuita que tiene bastante fama en el mercado. Han lanzado ahora la versión 3.0, mucho más intuitiva y flexible.

Las ventajas de usar Slides es que tiene componentes individuales que pueden configurarse de muchas formas diferentes para crear una infinidad de combinaciones. Podemos elegir varios tipos de menús, listas, títulos, botones, formularios, tablas de precios, enlaces, galerías de fotos… Solo tenemos que ir navegando por las secciones que queremos incluir en cada página, seleccionar las opciones deseadas y adaptar el diseño a nuestro gusto.

En este vídeo explican las características de este su última versión:

Se trata de un tema para WordPress que permite arrastrar y soltar componentes dentro de nuestras páginas. La ventaja es que es mucho más barato que slides, ya que se paga una licencia anual para tener acceso a todo el contenido de la empresa responsable, siendo posible instalar dicho theme en cualquier sitio web que deseemos.

Divi puede activarse en unas páginas y en otras no, no es obligatorio tenerlo en todo nuestro sitio, pero una vez activado podremos indicar las zonas de cada página, las columnas de cada zona, el tipo de contenido que tendremos en cada región de cada columna… es como montar una estructura de lego, donde cada pieza es un componente de contenido web (botón, formulario, texto, imagen, slider, etc.).

La desventaja es que hay que instalar WordPress y tener hospedaje propio para poder mantener cada uno de los sitios.

El omnipresente Wix no podía faltar en esta lista, una opción que permite crear sitios sin contratar hospedaje, arrastrando componentes y seleccionando varias de las plantillas que ya están listas para “su consumo”. Wix no es tan flexible como las otras opciones, pero ofrece sencillez y el resultado es bastante profesional.

Para crear una web gratuita tendremos que limitarnos a tener un subdominio con ellos, la opción de pago permite tener dominio propio.

Wix es ideal para quien está empezando en el mundo web y quiere tener presencia digital sin grandes inversiones.