Premio Literario al Padre Mandonico por el libro LEV sobre de Foucauld

El honor al vicepostulador de la causa de canonización de los religiosos franceses es por el volumen publicado por el LEV «Dios mío, qué bueno eres. La vida y el mensaje de Charles de Foucauld». Recordando a aquel a quien el Papa Francisco señala como modelo de fraternidad universal, Mandonico subraya que «vivió la amistad con los pueblos del Sahara no con palabras sino con proximidad, guardando también silencio cuando fue necesario, ofreciendo su vida en plena caridad evangélica».

En el Palazzo Borromeo de Roma, sede de la Embajada de Italia ante la Santa Sede, el Padre Andrea Mandonico recibió hoy el Premio Literario nacido hace dos años por iniciativa de un grupo de embajadores ante la Santa Sede para rendir homenaje a la lengua de Dante. El premio está dirigido a autores que publican libros populares en italiano sobre temas relacionados con «la cultura y los valores cristianos, las relaciones entre las Iglesias y los Estados cristianos, la historia de las Iglesias cristianas y el diálogo interreligioso».

Un libro inspirado en la beatificación de los mártires de Argelia

El jurado de esta segunda edición, presidido por la Embajadora Alexandra Valkenburg, jefa de la Delegación de la Unión Europea ante la Santa Sede y el Vicepresidente Pietro Sebastiani, Embajador de Italia ante la Santa Sede, ha seleccionado entre los 57 libros examinados y publicados durante 2020 el volumen «Dios mío, cómo eres bueno. La vida y el mensaje de Charles de Foucauld» del Padre Mandonico, publicado por la Editorial Vaticana.

«La breve biografía del beato Charles de Foucauld destacó las fortalezas de su espiritualidad y cuidado pastoral», dijo un comunicado. El padre Andrea – vicepostulador de la causa de canonización de Charles de Foucauld, profesor del Centro de Estudios Interreligiosos de la Universidad Gregoriana, donde realizó el curso «Cristianismo e Islam, ¿una fraternidad posible?»- abre su ensayo con un estudio en profundidad de la época en la que vivió el «hermano pequeño», y traza su perfil biográfico y místico.

Se trata de un estudio inspirado en la beatificación de los Mártires de Argelia, que tuvo lugar el 8 de diciembre de 2018, cuyo relato se cuenta en el volumen «Tout simplement là: la vie et le message des sept moines de Tibhirine» de Thomas Georgeon y François Vayne. «Traté de ilustrar su vida errante y tumultuosa, pero al mismo tiempo de unidad en la búsqueda de la voluntad de Dios», explica el Padre Mandonico, de las Sociedades Misioneras Africanas:

Los tres pilares de Charles de Foucauld: Evangelio, Eucaristía, Visitación

Mandonico ilustra la espiritualidad del nuevo santo en tres pilares, como él los define. Estaba profundamente arraigado en el Evangelio; vivió el apego a la Eucaristía no entendido sólo como una celebración de la Misa y como una adoración, sino en el sentido de «convertirse en eucaristía para sus hermanos»; además, especialmente en el período en que vivió en el Sahara, «el misterio del apostolado se encarnó no sólo según los esquemas clásicos del siglo XIX, sino a través del misterio de la visitación, es decir, dar el Evangelio con toda vida». Mandonico nos dice que «de Foucault dijo que no estaba hecho tanto para predicar como para testificar, como lo hizo la Virgen en el misterio de la visitación. Dijo que estaba llamado a llevar la Eucaristía a los países del Sahara y que donde Jesús es traído en la Eucaristía viene la salvación, que obviamente no es algo automático o milagroso, sino que pasa por la propia vida. Para él, el testimonio como santidad de vida es importante».

Modelo de fraternidad universal

Mandonico recuerda cómo el Papa Francisco indica a Charles de Foucault como modelo de fraternidad universal. «Una fraternidad que no está hecha tanto de teoría -explica- sino de cercanía. Se acerca a los hermanos tuareg a través del estudio de su cultura, entrando así gradualmente en su mundo. Esta amistad le ayuda a ser verdaderamente un hermano para todos». El sacerdote menciona, entre los diversos episodios que expresan esta radicalidad de fe, cuando vivió la crisis de 1907-08. «Está solo, hay hambre, no recibe correo, está enfermo de escorbuto, corre el riesgo de morir y es salvado por los tuareg que hacen todo lo posible para buscar qué poca leche le quitará de la muerte. Entonces, en esa ocasión, no es sólo el hermano quien da, sino también el hermano acogido por aquellos que se han dado cuenta de que está allí para su bien». Y luego de nuevo capta en Charles de Foucault el estilo de la inculturación: «Cuando llega al desierto -recuerda- se da cuenta de que no es tan fácil evangelizar a los musulmanes. Adopta ese estilo de fraternidad para el que, como decía, con alguien puedo hablar de Dios, con alguien mejor silencio, con todos la inmensa caridad que Jesús nos enseñó a tener hacia la humanidad».