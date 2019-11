Profetas en las redes sociales: Religiosas Pureza de María

(pmaria.es).- «Las redes sociales están llenas de trolls», «en las redes solo hay basura», «Twitter se ha llenado de radicales, extremistas, agresivos», «yo gracias a Dios no tengo redes sociales», «yo no pierdo el tiempo ahí», etc. Son algunas de las expresiones que escucho con frecuencia entre la gente de Iglesia y que, por un lado, denotan el mundo en que vivimos, pero por otro, cómo nos posicionamos ante ese mundo.

Nuestro mundo actual

El mundo en que vivimos no es muy diferente al de las guerras, mentiras, injusticias, represiones, chantajes, muertos, sometimientos, del mundo del antiguo Israel o de la Edad Media, y de todos los tiempos. Cambian los formatos, pero no el bien y el mal. Cómo nos posicionamos ante ese mundo tampoco es tan diferente: los que optan por la comodidad del silencio, los que miran por sus propios intereses, los que prefieren la diplomacia, y los que sienten que no pueden callar ante el dolor del mundo. Estos últimos son los profetas.

Los profetas

Un profeta no es un futurólogo, ni un visionario, que adivina el futuro. El profeta es una voz viva en medio del pueblo, para recordar las promesas de Dios con su pueblo, para enderezar y corregir, para consolar e infundir esperanza. Su misión, por tanto, es anunciar y denunciar.

Los profetas en las redes sociales son hombres y mujeres que creen en el mundo nuevo instaurado por Jesús y luchan por promoverlo oponiéndose a toda clase de injusticia, sin dejarse vencer por el desaliento ni por el miedo a los poderosos y sabios de este mundo. No se sienten mejores que nadie; se sienten llamados. Su profunda experiencia de Dios no les permite optar por la comodidad del silencio, ni por los juegos de la diplomacia, ni por la indiferencia.

.

Xiskya Valladares, RP.