¿Qué es la infodemia? Responde el Papa Francisco

Mucha desconfianza acumulada precedentemente hacia la “información oficial” ha causado una “infodemia”

(es.aleteia.org/).-Escuchar la sociedad y las personas es importante en este tiempo herido por la pandemia y marcado por la infodemia. Escribe el Papa Francisco en su mensaje para la 56ª Jornada mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebrará el próximo 29 de mayo.

“La capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga pandemia. Mucha desconfianza acumulada precedentemente hacia la “información oficial” ha causado una “infodemia”, dentro de la cual es cada vez más difícil hacer creíble y transparente el mundo de la información.

Es preciso disponer el oído y escuchar en profundidad, especialmente el malestar social acrecentado por la disminución o el cese de muchas actividades económicas”.

Precisamente, un antídoto a la infodemia y la desconfianza, el Papa la pone en el difícil arte de escuchar. “Escuchar con los oídos del corazón”, es el titulo del mensaje papal divulgado hoy, 24 de enero de 2022, en la memoria de San Francisco de Sales, Doctor de la Iglesia, patrono de la prensa católica y de los periodistas.

Infodemia

El Papa se refiere a la infodemia, es decir a la circulación de una cantidad excesiva de información, a veces no cuidadosamente filtrada, que dificulta la orientación de un tema determinado por la dificultad de identificar fuentes fiables.

Por ello, Francisco hace hincapié en el verbo “escuchar”, que considera “decisivo” para un “diálogo auténtico” en tiempos de pandemia

En efecto, lamenta que “estamos perdiendo la capacidad de escuchar”, especialmente frente a “debates sobre los temas más importantes de la vida civil”.

Al mismo tiempo, considera que “la escucha” través de “diversas ofertas de podcast y chat audio”, están confirmando que “escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana”.

Recuerda que las personas tienen un deseo de ser escuchados, a veces, que no lo manifiestan abiertamente, pero que interpela a “educadores o formadores”, o aquellos que “desempeñen un papel de comunicador: los padres y los profesores, los pastores y los agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio social o político”.

“A un ilustre médico, acostumbrado a curar las heridas del alma, le preguntaron cuál era la mayor necesidad de los seres humanos. Respondió: El deseo ilimitado de ser escuchados”, explicó.

Falta escucha en las redes sociales

El Papa lamenta que en el tiempo de las redes sociales, “parece haberse agudizado” el problema de no escuchar, de oír, pero sin involucrarse en la vida del demás. Y alerta de esa mala costumbre de “escuchar a escondidas” y “espiar”, en el mundo digital, que solo produce instrumentalizar a los demás «para nuestro interés”.

Por el contrario, afirmó, “lo que hace la comunicación buena y plenamente humana es precisamente la escucha de quien tenemos delante, cara a cara, la escucha del otro a quien nos acercamos con apertura leal, confiada y honesta.”

Nos encanta escucharnos a nosotros mismos

Una falta de escucha que se manifiesta también «en la vida pública, en la que, a menudo, en lugar de oír al otro, lo que nos gusta es escucharnos a nosotros mismos. Esto es síntoma de que, más que la verdad y el bien, se busca el consenso; más que a la escucha, se está atento a la audiencia”.

“La buena comunicación, en cambio, no trata de impresionar al público con un comentario ingenioso dirigido a ridiculizar al interlocutor, sino que presta atención a las razones del otro y trata de hacer que se comprenda la complejidad de la realidad.»

Bandos ideológicos en la Iglesia

«Es triste – continuó – cuando, también en la Iglesia, se forman bandos ideológicos, la escucha desaparece y su lugar lo ocupan contraposiciones estériles”.

El Papa explica que a menudo hay diálogos dentro de la Iglesia en la que «no nos comunicamos en absoluto».

«Estamos simplemente esperando que el otro termine de hablar para imponer nuestro punto de vista». Esto además lo ha expuesto en el contexto del actual camino sinodal.

«En estas situaciones, como señala el filósofo Abraham Kaplan,[3] el diálogo es un “duálogo”, un monólogo a dos voces. En la verdadera comunicación, en cambio, tanto el tú como el yo están “en salida”, tienden el uno hacia el otro”, añade.

Escuchar para dialogar

El Papa afirma que “escuchar” es, por tanto, el “primer ingrediente” del “diálogo y de la buena comunicación”. “No se comunica si antes no se ha escuchado, y no se hace buen periodismo sin la capacidad de escuchar.

«Para ofrecer una información sólida, equilibrada y completa es necesario haber escuchado durante largo tiempo”.

En el mensaje, invita a salir asimismo del propio monólogo y esto se logra con “esa concordancia de voces que es garantía de una verdadera comunicación”.

Escuchar diversas fuentes

“Escuchar diversas fuentes, no conformarnos con lo primero que encontramos”, explica.

“Escuchar más voces, escucharse mutuamente, también en la Iglesia, entre hermanos y hermanas, nos permite ejercitar el arte del discernimiento, que aparece siempre como la capacidad de orientarse en medio de una sinfonía de voces”.

El “martirio de la paciencia”

“Pero, ¿por qué afrontar el esfuerzo que requiere la escucha?”. Entonces, el Papa cita al cardenal Agostino Casaroli, que hablaba del “martirio de la paciencia”.

Es decir, “escuchar y hacerse escuchar en las negociaciones con los interlocutores más difíciles, con el fin de obtener el mayor bien posible en condiciones de limitación de la libertad”.

“Pero también en situaciones menos difíciles, la escucha requiere siempre la virtud de la paciencia, junto con la capacidad de dejarse sorprender por la verdad — aunque sea tan sólo un fragmento de la verdad— de la persona que estamos escuchando. Sólo el asombro permite el conocimiento”.

Escuchar las historias de vida

El Papa Francisco también indica que escuchar las historias de vida de las personas que sufren nos hace verlas con mayor humanidad.

Por ejemplo insistió en la «realidad de las migraciones forzadas». Escuchar esas historias de vida «para vencer los prejuicios» y «dar un nombre y una historia a cada uno de ellos. Muchos buenos periodistas ya lo hacen. Y muchos otros lo harían si pudieran. ¡Alentémoslos!

¡Escuchemos estas historias! Después, cada uno será libre de sostener las políticas migratorias que considere más adecuadas para su país. Pero, en cualquier caso, ante nuestros ojos ya no tendremos números o invasores peligrosos, sino rostros e historias de personas concretas, miradas, esperanzas, sufrimientos de hombres y mujeres que hay que escuchar”.

