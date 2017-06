Radios católicas: entre luces y sombras

En este artículo, acompañados de distintas fuentes, reflexionamos en dos cortos audios sobre el ser de una radio católica. Sabías que la primera emisora comunitaria en el mundo que enseñó a leer y escribir desde el dial fue de inspiración católica. Sabías que ya son poco más de 1.000 las emisoras católicas en la región. Sabías que las radios católicas han sido primer espacio de formación para locutoras y locutores en toda la región.

Un oyente para una radio comercial puede ser una ficha, para una comunitaria pueblo, para la católica pueblo de Dios. Las radios católicas tiene tanto derecho a estar en el dial como cualquier otro medio pero quizá todo medio erra cuando es corneta de alguna institución y se dedica sólo a hablar de ella, de sus asuntos. La radio católica y todo medio en general erra cuando envasa mensajes. Lo digo con respeto, creo que a muchas radios católicas les falta radio. Invitados a la conversación: Mons. Rolando Álvarez. Doctora Leticia Soberón. Cardenal Leopoldo Brenes.

Las radios católicas tienen muy bien definido su público, sus aportes espirituales suelen ser máximos, son profundas en sus discursos, los oyentes no son monedas, suelen ser radios con respeto por los demás, trabajan por la educación en valores, en fin. A las radios católicas les sobra oralidad. Algunas transmisiones son cables que se ponen de un lugar a otro sin privilegiar lo radial. Algunos de sus formatos se mantienen por años. La escucha puede ser alta, pero la participación mínima, entendiendo que participación es más que llamar a la radio. Ante la no exploración de formatos se convierten en medios de una sola vía. Sus riesgos creativos son mínimos. Falta formación, capacitación en el área de radio. Aun no habitan con fortaleza el ecosistema virtual. Muchas de ellas tienen clubes de oyentes y no audiencias.

“Estas tres frases indican lo que una radio católica tendría que ser: Pasión por Jesucristo, pasión por el Reino, pasión por el pueblo”… ¿Cómo debería ser una radio católica?: “una radio católica debería reflejar la iglesia que somos y la iglesia que soñamos, que realmente estén en sintonía con la iglesia, con sus proyectos pastorales, con sus prioridades, que sea una radio encarnada, una radio que está en el aire pero no en el sentido de que esta fuera de la realidad. Somos radios muchas veces sin sentido misionero, no somos radios misioneras como lo dice el Papa Francisco llegando a las periferias”. Mons. Gregorio Rosa Chávez. Obispo Auxiliar de San Salvador.

Muchas radios católicas bien podrían morir para vivir. Morir para dejar de ser corneta de la institución y vivir para ser más comunidad. Morir para improvisar menos y vivir para preparar mejor cada programa. Morir para dejar de hablar bien, bien y siempre bien y vivir para ejercer, si se quiere, un control social. Morir y sepultar practicas caprichosas o personalistas de quienes lideran los medios católicos y vivir para escuchar voces distintas a las mismas. Morir para abandonar tantos consejos y vivir para dejarse aconsejar.

Siga los audios.