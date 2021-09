Real + Verdadero, un proyecto inspirado en el Catecismo de la Iglesia Católica

Desde México se presentó la plataforma Real + Verdadero, un espacio digital que ofrece contenido innovador para presentar al Catecismo de la Iglesia Católica como una voz viva para el mundo moderno.

(aica.org).-El 7 de septiembre de 2021 fue lanzada la plataforma Real + Verdadero, nuevo proyecto global inspirado en el Catecismo que tiene la misión de transmitir el don de la fe católica a través de contenido inspirado en el Catecismo de la Iglesia Católica que es bello, que cautiva y que es relevante para el mundo actual.

El contenido está disponible en inglés, español, portugués y francés, y es gratuito para personas de todo el mundo.

“Creemos que el Catecismo no es un libro de texto, una colección de ideas o un conjunto de reglas. Creemos que el Catecismo es el eco fiel de un Dios que desea mostrarse a nosotros y que nosotros le respondamos”, expresó Edmund Mitchell, cofundador de Real + Verdadero. «Esperamos que nuestro contenido revele la belleza y sabiduría del Catecismo para la mujer y el hombre moderno y, sobre todo, que ayude a las personas a descubrir su corazón palpitante: a Jesucristo».

Real + Verdadero interactúa con audiencias millennial y generación Z de distintas partes del mundo, a través de videos y de las redes sociales. Habrá 12 unidades para cada uno de los cuatro pilares del Catecismo y cada mes se irá publicando el contenido de una unidad. Las parroquias, diócesis, apostolados y ministerios podrán utilizar los videos y el contenido en sus programas de catequesis y evangelización.

La unidad 1, que cubre los primeros 25 párrafos del Catecismo, ya se encuentra disponible en realverdadero.org y en YouTube. La unidad 2 se lanzará el próximo 1 de octubre, y la unidad 3 estará disponible a partir del 1 de noviembre.

“Estamos emocionados del esfuerzo colaborativo del equipo de creativos y de expertos en catequesis para el lanzamiento de esto que es verdaderamente innovador para la Iglesia de hoy, especialmente ahora que nos acercamos al 30 aniversario de la publicación del Catecismo el próximo 2022”, dijo Emily Mentock, cofundadora de Real + Verdadero.

Entre los consejeros de Real + Verdadero se encuentra monseñor Andrew Cozzens, obispo auxiliar de St. Paul y Minneapolis y Presidente del Comité de Evangelización y Catequesis de la USCCB; monseñor Kevin Rhoades, obispo de Fort Wayne-South Bend y presidente del Comité de Doctrina de la USCCB; monseñor David Ricken, obispo de Green Bay; Stacey Noem, Gloria Purvis, Julianne Stanz, Sherry Weddell, Dr. Hosffman Ospino, Dr. Robert Rice, Scott P. Richert, el padre Stephen Pullis, el padre Agustino Torres, CFR, Dr. Joseph White y el Dr. Petroc Willey.

“Cada generación tiene la responsabilidad de recibir la fe, discernirla, vivirla y pasarla a la siguiente. Eso es catequesis. Para lograrlo, necesitamos recursos excelentes como éste,” dijo el Dr. Hosffman Ospino, profesor de ministerio hispano y educación religiosa en Boston College y consultor para Real + Verdadero. “Este proyecto nos recuerda que toda catequesis tiene que ser evangelizadora y todo esfuerzo evangelizador depende de una buena catequesis.”

Los fundadores del proyecto explican que el nombre «Real + Verdadero» es en referencia al Dios real y verdadero. “En Jesús, Dios es real. Es alguien, no algo. Es una persona que nos conoce y nos entiende”, dijo Edmundo Reyes, cofundador de Real + Verdadero. «Él caminó por esta tierra y nos mostró cómo vivir y amar. Él es la Verdad y su luz guía nuestro camino».

El equipo de Real + Verdadero está conformado por sus tres cofundadores: Emily Mentock, Edmund Mitchell y Edmundo Reyes; además de por JP Talty, animador principal; Phil Hetue, en diseño gráfico y desarrollo web; José Manuel De Urquidi, coordinador del proyecto en español y portugués; y Aleteia, encargada de la versión en francés.

Real + Verdadero es un proyecto de Our Sunday Visitor, una organización líder en recursos catequéticos y una de las editoriales católicas más grandes del mundo. “El mundo de hoy tiene hambre de Jesús y de su mensaje de verdad, esperanza y amor. Me complace ver surgir proyectos que aportan innovación y excelencia a la forma en que se presenta nuestra fe a los hombres y mujeres jóvenes de nuestra Iglesia y del mundo como lo es Real + Verdadero”, dijo el Obispo Kevin C. Rhoades, presidente del Consejo de OSV.