Realidad Virtual para personas con demencia senil

(wwwhatsnew.com).- Sin pretender ser un tratamiento o terapia de ningún tipo, presentan en kickstarter un proyecto especialmente diseñado para los más mayores con demencia senil. Se trata de Dementia VR, una original propuesta que quiere llevar una nueva forma de entretenimiento a los ancianos que sufren de demencia senil, experiencias recomendadas para aquellos que aún no sufren con la peor fase de la enfermedad, ya que así no tendrían ningún problema con la desorientación o la confusión.

El proyecto nace en la empresa Tribemix, asociada con el grupo de cuidados en casa, Quantum Care, para crear experiencias de realidad virtual especialmente diseñadas para relajar y entretener a los ancianos.

Durante las pruebas han podido verificar cambios positivos en el estado de ánimo de los pacientes, usando el sistema Abbey Pain para evaluar el bienestar de los residentes antes, durante y después de las sesiones de realidad virtual. El proyecto ya ha ganado el reconocimiento de la industria con nominaciones para los Outstanding Innovation Award in Dementia Care, National Dementia Care Awards y Best Contribution to Humanity by Robots.

Entre las experiencias programadas se encuentran:

– Una playa nostálgica con elementos clásicos de la edad de oro de la costa británica.

– Un bosque lleno de animales, incluyendo ciervos y conejos, con aves en las ramas de los árboles y volando constantemente.

– Un yate en el océano abierto, con delfines jugando en el mar.

– Una experiencia submarina de arrecife de coral con peces tropicales y delfines nadando alrededor.

– Un safari con jirafas, elefantes, gorilas, etc.

– Una vista de la estación espacial internacional con nuestro planeta de fondo mientras toca música relajante.

El proyecto aún está en sus inicios, pero pretenden lanzarlo para diferentes plataformas durante 2017, por lo que estaremos atentos a su evolución.