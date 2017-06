Roma. Silvina Pérez presentó su libro sobre el Papa Francisco: Francisco, el papa americano

Silvina Pérez, la directora de la edición en español del Osservatore Romano presentó un el libro sobre el Papa Francisco el pasado 19 de junio en el Senado italiano.

La Nación (Argentina).- “Francisco, el papa americano“. Así se llama un impactante libro de colección presentado el 19 de junio en el Salón de Actos del Senado italiano, escrito por dos mujeres: la periodista argentina Silvina Pérez, directora de la edición en español del Osservatore Romano (OR) y la historiadora, docente y escritora italiana, Lucetta Scaraffia, que dirige el suplemento mensual del OR, “Mujeres, Iglesia, Mundo”.

Editado por FMR -la mítica editorial italiana creada por Franco Maria Ricci- y con copias limitadas (1.425 ejemplares), la obra es un homenaje a Francisco, que cumplió 80 años y entró en su quinto año de pontificado. El libro, que aspira a desafiar el paso del tiempo y ser un objeto marcado por la belleza, se destaca por su calidad -fue realizado con materiales de lujo y técnicas antiguas-, su formato imponente (32,5 cm x 45) y su contenido. Al margen de la mirada “original, femenina y laica” de sus autoras, como destacó en la presentación el arzobispo Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, el volumen contiene 39 dibujos del famoso artista italiano Giuliano Vangi y, en versión íntegra, los tres documentos principales de Francisco: la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la encíclica Laudato Sí y la exhortación apostólica Amoris Laetitia.

En diálogo con La Nación Pérez -que en el libro retrató la vida de Bergoglio antes de ser electo Papa, a diferencia de Scaraffia, que se dedicó a sus primeros cuatro años de pontificado-, aseguró que el título del prestigioso volumen, “Francisco, el papa americano”, para ella sintetiza qué puede esperarse del pontificado de Francisco.

“En los primeros cuatro años Francisco nos hizo ver el ‘método Bergoglio’, si podemos denominarlo de alguna manera, nos hizo ver el camino pastoral que eligió, nos hizo ver qué tipo de Papa es. Pero ahora que entró en el quinto año se va a ver mucho más la huella latinoamericana de su pontificado“, aseguró. “Si bien es verdad que si uno lee el documento de 220 páginas de Aparecida (la reunión que tuvo el episcopado latinoamericano en el santuario homónimo de Brasil, en 2007, de cuyo documento final Jorge Bergoglio fue relator), puede ver que es como un tratado sobre su pontificado, creo que a partir de este año en particular comienza otra fase, que tiene que ver con la reforma de la Iglesia, el tipo de Iglesia, el tipo de camino pastoral”, agregó.

Para Pérez -que se ha radicado en Italia y antes del OR trabajó en prensa de la cancillería italiana, en semanarios, radios y canales de televisión del país, donde fue autora de varios programas-, el título del “papa americano” surgió también porque después del encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el viaje de Francisco a Estados Unidos y México, “el Papa volvió al origen de lo que es el continente americano para nosotros, los que vivimos en América, ya sea del Norte, central o del sur”. “Crecimos con la doctrina Monroe de ‘América para los americanos’ y tenemos muy interiorizados en nuestros valores de cultura y de cultura política, que el continente americano es de todos. Y la presencia latina en Estados Unidos demuestra que este es un papa realmente americano, que el desafío de este pontificado pasa por América, ya que el 40 % de los católicos que se concentran en el sur del mundo y en el continente americano, de habla hispana, son los que de alguna manera van a determinar la fisionomía de la Iglesia del futuro”, afirmó. “Esto ya está sucediendo en Estados Unidos, donde muchas misas son hechas en español o en doble idioma. Yo creo que toda la experiencia pastoral de América latina en este momento va a entrar preponderantemente en los próximos hechos del gobierno de Francisco”.

-Usted tuvo entonces mucho que ver con el título de este libro…

-Yo lo sugerí porque paralelamente a esto en el OR nosotros empezamos este desafío de producir, después de 156 años, un gran cambio interno, que es que el OR ya no sea hecho desde el Vaticano hacia la periferia, sino que las periferias, los propios países, produzcan su material, pongan en circulación la teología latinoamericana, permitan a los europeos interpretar el pontificado con los ojos de los teólogos latinoamericanos. Esto pasó en la Argentina, con la edición argentina del OR, prosigue en Panamá y continuará en Honduras, donde se presentará la nueva edición el 4 de septiembre con el cardenal Maradiaga. Este es un camino que no tiene vuelta: la Iglesia latinoamericana, que es madura y que se encolumnó detrás de Francisco, va a dar mucho a la Iglesia universal. Por eso el papa americano más que nunca porque en realidad lo que creció es la Iglesia latinoamericana que acompaña a Francisco. Hay un trabajo muy lindo de la Iglesia de Centroamérica, que es el tema de los mártires, la Iglesia panameña ha hecho junto a la Iglesia de El Salvador un documento muy lindo, que da muchas pistas pastorales a la Iglesia en general. En fin, creo que todo esto va a dar frutos a partir de este quinto año de pontificado.

El 4 de septiembre se presentará el Osservatore Romano para Honduras

-Cómo se siente presentando este libro tan importante, en el Senado...

-Es muy extraño, siendo periodista yo era la que estaba del otro lado, haciendo preguntas y hoy me toca estar de la otra parte. Pero me parece que es importante la presentación del libro en el Senado sólo por una cosa: demuestra, una vez más, el hecho de que no es el libro en sí, sino la figura de Francisco, que entró preponderantemente en las instituciones de todo el mundo. Lo vimos en el Parlamento de Estados Unidos, lo vimos aquí en el Senado. O sea, la figura de Francisco, el Papa que tiene una misión y una mirada sobre todos los conflictos del mundo, es un papa que interesa transversalmente, a todo el mundo. Y el libro es una excusa para hablar de este gran protagonista de este momento en el mundo, que es el papa Francisco.

-Ayer el Vaticano anunció que el Papa viajará a Chile y Perú en enero. En el país algunos se sienten enojados… ¿Usted qué opina?

-Los argentinos tuvimos la suerte de tenerlo a Jorge Bergoglio por 76 años en la Argentina y ahora nos tenemos que alegrar de que visite a países hermanos latinoamericanos y del resto del mundo. Y pienso que seguramente será una fiesta cuando el Papa viaje al país.

Escrita por Elisabetta Piqué