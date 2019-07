Se lanza la galería de aplicaciones de fotos ligeras de Google Go

Está diseñado para funcionar sin conexión, organiza automáticamente sus fotos y las hace lucir mejor con herramientas de edición simples, mientras que solo requiere una descarga de 10 MB.

Por Matthew Humphries

(pcmag.com).- No todos tienen acceso a una conexión de datos rápida y confiable para su teléfono inteligente , por lo que Google está lanzando una nueva aplicación de fotos liviana llamada Gallery Go que está diseñada para funcionar sin conexión.

El objetivo de Gallery Go es ofrecer una solución completa de captura y edición de fotos que no requiere datos para funcionar. Las fotos capturadas con Gallery Go se organizarán automáticamente en categorías como Selfies, Capturas de pantalla, Naturaleza, Gente o Comida. El almacenamiento de fotos está directamente en su teléfono, pero Google también incorporó soporte para tarjetas SD .

La edición de fotos se maneja usando algunas herramientas fáciles de usar, con la más popular de seguro automático. Instantáneamente arregla una foto para que se vea lo mejor posible, pero luego puede ser modificada por el usuario mediante herramientas de rotación y recorte. También hay una gama de filtros que se pueden aplicar como un toque final. Nuevamente, todo esto se hace fuera de línea y sin ningún uso de datos.

Las aplicaciones ligeras parecen ser una tendencia creciente, ya que Spotify lanzará Spotify Lite a principios de este mes. Y al igual que con esa aplicación, Gallery Go solo tiene una descarga de 10 MB, que debería ser manejable incluso para las conexiones más confiables. También dejará un montón de espacio en su teléfono para el almacenamiento de fotos.

Gallery Go ya está disponible para su descarga y uso desde Play Store, y el único requisito previo es que su teléfono debe estar ejecutando Android 8.1 (Oreo) o superior. Si está en Nigeria, Google está preinstalando Gallery Go en el Itel S15 y seleccione los dispositivos A55 a partir de agosto.