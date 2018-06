El SEO no es tan importante como nos han hecho creer

El SEO no es tan importante como nos lo han vendido.

(https://glopdesign.com/seo-no-importante/).- Se ha construido un gran mito en torno a él. Nos ha hecho creer que es imprescindible para tener éxito online, sin embargo mi experiencia me ha demostrado lo contrario.

Al principio yo también estaba cegada con el dichoso SEO, pero con el tiempo se me ha caído la venda. De hecho, si te fijas, he quitado la sección del blog que le tenía dedicada. Es cierto que lo sigo trabajando mínimamente, pero se ha convertido en algo bastante secundario en mi estrategia.

Va a cumplirse un año desde que decidí dejar mi trabajo fijo para dedicarme GlopDesign a tiempo completo y la verdad es que no puedo estar más contenta. Los resultados de estos primeros meses han sido muy buenos. Las visitas al blog no paran de subir y ahora mismo tengo más encargos de los que puedo aceptar.

¿Quieres saber qué porcentaje de visitas me llega desde Google?

Menos de un 20% del total. Me he dedicado a trabajar mi visibilidad en las redes sociales, a hacer entrevistas en otros blogs y a ampliar mi lista de suscriptores. Y no soy la única a la que esto le ha funcionado. Hace unos meses Antonio Gé hablaba de su caso de éxito en Lifestyle al cuadrado y no mencionaba el SEO para nada.

Lo cierto es que dedicar un montón de tiempo y esfuerzo para desarrollar una estrategia SEO creo que no tiene mucho sentido a no ser que seas una gran compañía. Si lo haces, vas a dejar el éxito de tu empresa en manos de Google. Puede que un día te lleguen un montón de visitas y al siguiente ninguna. Y lo más importante de todo, no podrás dirigir el tráfico hacia tu web cuando quieras. Tendrás que esperar a que San Google decida abrir las puertas, ¿en serio quieres eso?

Mi consejo es que te centres en escribir contenido de calidad para tu audiencia y que luego lo muevas por los sitios adecuados. Y por supuesto, trabaja a conciencia para construir una comunidad y hacer crecer tu lista de suscriptores.

Hay gente tan obsesionada con el SEO, que se dedica a escribir artículos infumables (para los humanos) pero magníficos para Google, esperando encontrar así la salvación. Personalmente no le encuentro ningún interés a esto. El fin de todo blog debe ser ofrecer contenido interesante a sus lectores. Me pueden contar todos los cuentos que quieran. No le veo la gracia a escribir un tocho infumable que nadie se va a leer “pensando en el SEO”.

¿Esto quiere decir que me puedo olvidar del SEO?

Tampoco es eso. Las plantillas de WordPress cada vez vienen mejor preparadas. Sin ir más lejos, el Framework de Genesis está completamente optimizado para que no te tengas que preocupar de los aspectos más técnicos del SEO.

Si a eso le sumas el uso de un buen plugin como puede ser SEO by Yoast, puedes quedarte bastante tranquilo y dedicarte a trabajar otros aspectos importantes de tu blog.

Por supuesto, toda la reflexión que te acabo de hacer es solo mi opinión, basada en mi experiencia personal 😉 Te puedo asegurar que al principio yo perdí mucho tiempo obsesionándome con el linkbuilding, las palabras clave y mil historias más. Me hubiera gustado mucho que alguien me dijera lo que te estoy contando hoy aquí. Me habría ahorrado muchos quebraderos de cabeza.