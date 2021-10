Tecnología digital y salud mental juveni: ¿Es buena o mala la tecnología?

(techexec.com.au).-Cuando se trata de la prestación de servicios de salud mental para jóvenes, existe una enorme brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos. Las terapias clínicas están avanzando en sofisticación y efectividad. Sin embargo, la provisión (infraestructura, capacidad y financiamiento) no puede mantenerse al día con el fuerte aumento de jóvenes que buscan ayuda para problemas como la ansiedad, la depresión y los trastornos alimentarios.

Las estrategias de entrega creativas y efectivas van a ser esenciales si vamos a aprovechar este conocimiento avanzado. Vivimos en un mundo donde las tecnologías digitales se utilizan para mejorar todas las áreas de nuestras vidas. Por lo tanto, no es sorprendente que haya un número creciente de soluciones digitales emergentes para brindar un soporte clínico efectivo.

Pero la tecnología digital y la salud mental tienen una relación tensa. Este artículo, el primero de nuestra serie de cuatro partes sobre tecnología digital y salud mental juvenil, aborda la pregunta: cuando se trata de salud mental juvenil, ¿es la tecnología digital buena o mala?

Sobre esta serie.

Antes de entrar en eso, cubramos lo que viene en el resto de la serie. En la segunda parte, explicamos de qué se trata ‘Stepped Care’, junto con una introducción al uso de tecnologías digitales para la prestación de servicios de salud mental (también conocido como ‘E-Mental Health’). La tercera parte analiza el papel de la tecnología digital en la prestación de servicios clínicos de salud mental. Completamos las cosas en la cuarta parte con una exploración de cómo las tecnologías digitales podrían mejorar el apoyo a la salud mental en el futuro.

La escala de los problemas de salud mental en todo el mundo.

En todo el mundo, el 10-20% de los niños y adolescentes experimentan trastornos mentales. La mitad de todas las enfermedades mentales comienzan a la edad de 14 años y tres cuartas partes a mediados de los 20 años. Si bien el 14% de la carga mundial de morbilidad se atribuye a los trastornos de salud mental, la mayoría de las personas afectadas (el 75% en muchos países) no tienen acceso al tratamiento que necesitan. Según los últimos estudios de la OMS:

Las condiciones de salud mental representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en personas de 10 a 19 años.

La mitad de todas las afecciones de salud mental comienzan a los 14 años de edad, pero la mayoría de los casos no se detectan y no se tratan.

A nivel mundial, la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes.

El suicidio es la tercera causa principal de muerte en los años de 15 a 19 años.

Las consecuencias de no abordar las condiciones de salud mental de los adolescentes se extienden a la edad adulta, perjudicando la salud física y mental y limitando las oportunidades de llevar vidas satisfactorias como adultos.

Tecnología digital y salud mental juvenil: un arma de doble filo.

Cuando se trata de la salud mental de los jóvenes, el vínculo con la tecnología digital actualmente no es una buena lectura.

Un estudio de 2017 encontró un aumento repentino en los síntomas de depresión de los adolescentes, los factores de riesgo de suicidio y las tasas de suicidio en 2012, alrededor del momento en que los teléfonos inteligentes se hicieron populares. Y esta tendencia preocupante continúa, con los samaritanos informando que las tasas de suicidio aumentaron para todos los grupos de jóvenes en 2018.

La investigación también establece un fuerte vínculo con el tiempo de pantalla, informando que los adolescentes que pasan cinco o más horas por día en sus dispositivos tienen un 71 por ciento más de probabilidades de tener un factor de riesgo de suicidio, sin importar lo que estén haciendo en línea.

Y NO ES SOLO EL TIEMPO DE PANTALLA EL PROBLEMA.

Con una cantidad cada vez mayor de comunicación a través de la tecnología, a los jóvenes les resulta más difícil que nunca desarrollar relaciones íntimas. Con la aparición de la tecnoferencia (las formas en que el uso de teléfonos inteligentes interfiere o se entrometa en las interacciones sociales cotidianas), la investigación muestra un claro desajuste evolutivo entre los teléfonos inteligentes y los comportamientos sociales. Los tipos que forman y mantienen relaciones sociales cercanas.

Los jóvenes, aunque parecen mucho más conectados que las generaciones anteriores, están creando relaciones que son superficiales en el mejor de los casos. Luchar por más conexiones está dejando a los jóvenes sintiéndose menos conectados: desapego en lugar de compromiso.

Un estudio reciente de 2390 adolescentes descubrió que las redes sociales tienen un impacto negativo directo y significativo en su autoestima. Las plataformas sociales como Instagram dejan a los jóvenes en una sensación de insuficiencia, gracias a las corrientes de personas «exitosas» y «hermosas».

Por supuesto, esto no es nada nuevo. Los jóvenes siempre se han comparado con sus compañeros. Sin embargo, la concentración de esta información, junto con las transmisiones de redes sociales las 24 días de la semana, los 7 días de la semana, han exacerbado el problema, con consecuencias más graves.

Finalmente, está el creciente problema del acoso cibernético. La Encuesta Anual de Acoso Escolar de Ditch The Label de 2017 muestra una tendencia preocupante. Solo el 35% de los estudiantes del Reino Unido nunca han sido víctimas de ciberacoso. Aún más preocupante es que el 7% admite que sufre de este tipo de comportamiento regularmente. De los acosados en el último año, el 37% desarrolló ansiedad social, y el 36% cayó en depresión.

Convertir las tecnologías digitales en una fuerza para el bien.

Dado que las tecnologías digitales parecen ser una causa directa de problemas de salud mental en los jóvenes, ¿cómo podemos cambiar esta tendencia y utilizar las tecnologías digitales como solución?

La buena noticia es que, en los últimos años, las tecnologías móviles e inalámbricas han estado impulsando nuevas innovaciones en la atención de la salud mental.

Muchos jóvenes, reconociendo la necesidad de ayuda, están recurriendo a la tecnología: aplicaciones para teléfonos inteligentes, sitios web y redes sociales para administrar su propio bienestar mental. Con una escasez de habilidades tan evidente, no es un gran salto ver cómo la tecnología digital podría ofrecer una terapia clínica, capacitación y provisión más estructuradas para los profesionales en las primeras etapas.

Las aplicaciones de salud mental están aumentando en popularidad,evidenciada por un aumento significativo en el número de personas que buscan aplicaciones de salud mental a través de Google. Y la oferta muestra una tendencia similar a la demanda. Ha habido un aumento constante en el número de aplicaciones de salud mental en el mercado, con NBC informando en 2017 que había más de 10,000 aplicaciones de salud mental en existencia. El informe Best of 2018 de Apple contenía el «autocuidado» como la principal tendencia de 2018.

Las redes sociales también se utilizan como un megáfono para crear conciencia sobre los problemas de salud mental, a través de sitios como YouTube. La cantidad de contenido disponible a través de canales dedicados a la salud mental también está creciendo, con canales que abordan el tema como The School of Life,sitios como The Mightyy consejeros / psicoterapeutas independientes como Julia Kristina y Kati Morton (por nombrar solo algunos).

Los jóvenes también están encontrando cada vez más orientación a travésde grupos de apoyo basados en Internet, como Big White Walldel Reino Unido, Elefriendso subreddits como /r/depression. A diferencia del apoyo cara a cara, donde las personas pueden sentirse incómodas al abrirse, el anonimato y la naturaleza libre de estigma de estas plataformas pueden motivar a las personas a hablar más libremente y reducir el riesgo percibido de juicio.

Las tecnologías digitales también pueden eliminar las barreras al apoyo, como vivir en un área remota o la incapacidad de viajar. Con la creciente popularidad de la telesalud, los jóvenes ahora pueden buscar el apoyo de consejeros y terapeutas en línea. Big White Wall, mencionado anteriormente, proporciona este servicio, al igual que la empresa de tecnología de la salud Mynurva. El plan a largo plazo del NHS establece que planean «hacer de los servicios de salud digital una parte principal del NHS, de modo que en 5 años, los pacientes en Inglaterra puedan acceder a una oferta de gp digital». Y, con todo lo que sucede con COVID-19, las cosas podrían suceder mucho antes.

La próxima semana.

Existe una creciente conciencia de los problemas de la tecnología digital. En respuesta, algunos sectores parecen estar respondiendo con un enfoque maduro y responsable. En nuestro próximo artículo veremos cómo se debe priorizar la prevención y la intervención temprana, a través de un modelo de atención escalonada. Analizamos los problemas que surgen de esto, introducimos el concepto de salud mental electrónica y el uso de Internet y las tecnologías relacionadas para proporcionar o mejorar la información y los servicios de salud mental.

Servicios de apoyo a la salud mental de los jóvenes en Australia.

Servicios de apoyo a la salud mental juvenil en el Reino Unido.

¿Hay algún servicio de apoyo de salud mental para jóvenes que usted cree que debería agregarse a una de estas listas? Háganoslo saber en realpeople@august.com.au.