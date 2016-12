(comunidad.iebschool.com) En los últimos años hemos visto cómo en SEO (o Posicionamiento en Buscadores) muchos webmasters y profesionales del SEO han pasado momentos extremadamente críticos. Y es que Google, el mayor buscador del mundo, no deja de innovar y mejorar su algoritmo para que sea cada vez menos artificial y se asemeje más a un humano.

Estos cambios provocan, inevitablemente, cambios de estrategia SEO, caídas y subidas de tráfico y, lo más importante, una necesidad de atención constante por parte de los profesionales del SEO en todas las noticias que, desde Google, salen y se rumorean.

Como cada fin de año, en todos los ámbitos del Marketing Digital salen a relucir las previsiones sobre tendencias para el próximo año. Para que nadie se quede sorprendido y lo tenga todo preparado para adaptarse a los incesantes cambios que surgen en el sector online, hoy traemos las Tendencias SEO para 2017 que apuntan expertos y profesores de IEBS, especialistas en estas temáticas:

Tendencias SEO 2017

#1 La experiencia del usuario ganará aún más peso

La experiencia del usuario sigue siendo uno de los mayores objetivos que persigue Google. Manuel Pérez, SEO Manager de IEBSchool, opina que, por esta razón, “cada vez premia más la velocidad de carga”. Con la reciente actualización de Penguin 4.0, dice, “se demuestra que se quiere que toda web ofrezca al usuario un contenido de alta calidad, facilitándole el acceso y ofreciéndoselo de la forma más rápida posible para que la experiencia sea satisfactoria”.

#2 El proyecto Accelerated Mobile Pages (AMP)

Jaime Cuesta SEO Project Manager en Mango y profesor de IEBS, cree que las tendencias se van a enfocar en lo que es la mejora a nivel de WPO (Web Performance Optimization) de la web y también en hacerla más rápida. Por eso, dice, Google está potenciando tanto el AMP.

Por su parte, Jorge González, Director del Master en SEO y Posicionamiento en Buscadores y Fundador y CEO de Adrenalina, considera que Google se va a centrar, sobre todo, en el móvil. De ahí, dice, “las mejoras en optimización móvil, como la iniciativa de AMP que, en principio, va destinada a noticias pero seguramente se extienda al resto de resultados”.

#3 Si quieres que Google te vea adáptate al móvil – Mobile First Index

El móvil no deja de imponerse. La tendencia para 2017 es que el uso de estos dispositivos para navegar online no pare de crecer y, por lo tanto, las empresas deben tener sus páginas optimizadas en este sentido.

Pérez considera que “priorizar la indexación de mobile a la de Desktop es el mayor indicativo de que Google va a tender a dar más importancia a las webs que estén adaptada a los dispositivos móviles” y, en especial, “a los que ofrezcan una velocidad de carga alta a poder ser mediante la iniciativa AMP”.

El experto en SEO cree que aquella web que a lo largo de 2017 no esté optimizada para dispositivos móviles “pasará directamente a ser descartada por Google para que aparezca entre las dos o tres primeras páginas de los resultados de búsqueda”.

Cuesta también opina que el mobile va a ser una de las grandes tendencias para el próximo año. “El indicador lo vemos en que Google cambia el crawler para que el índice primario sea el mobile. Esto hace que la UX de nuestras webs, contenidos y arquitectura tengan que cambiar para que la araña lo considere positivo”.

Por otro lado, Lorenzo Solís, profesional SEO y profesor de IEBS, opina también que “desde ya mismo hay que darle mucha (muchísima) importancia al SEO mobile. Con el Mobile First Index, ya no es suficiente con tener un sitio web que se adapte a dispositivos móviles, sino que habrá que hacerlo de forma correcta”.

También destaca varios casos donde se puede apreciar la importancia del SEO mobile, “he visto casos en los que la empresa tenía la web totalmente adaptada a dispositivos móviles, con un diseño responsive, que parece que está ya ‘a la orden del día’ en cuanto a los requerimientos de Google, pero si nos ponemos a comparar – mobile vs desktop – nos encontramos con sorpresas tipo: el H1 en desktop se oculta en la versión móvil, párrafos de texto que se habían incluido para ayudar al SEO en la versión móvil aparecen ocultos, landing pages orientadas al SEO con links internos importantes en la versión de desktop pero que en la versión móvil no se les muestra al usuario, etc. Estos ejemplos son desde ya errores a evitar”, así de concluyente cierra tema de SEO mobile Solís, y no le falta razón.

#4 Buscando posicionamiento SEO con Inbound Marketing

Google cada vez entiende mejor al usuario y lo que busca. Miguel Pascual, Director de Marketing de Interdigital y profesor de IEBS, explica que “si quieres tener éxito, centra tu estrategia SEO en ofrecer al usuario lo que busca y lo que satisfaga sus necesidades. Sin descuidar el SEO técnico, el posicionamiento cada vez es más análisis del consumidor y conseguir engancharlo”.

Para conseguir este propósito, el experto en marketing afirma que utiliza el Inbound Marketing “como forma de enlazar el proceso de descubrimiento online con el de conseguir que el cliente potencial pase a ser cliente”. Añade que “desde Interdigital vemos que la tendencia de los últimos años es esa y que está dando grandes resultados”.

Vendrán nuevos cambios y mejoras en el algoritmo de Google

Los continuos cambios que realiza Google en su algoritmo no son una tendencia en sí, sino transformaciones constantes que no cesan nunca.

Pérez destaca la última actualización de Penguin 4.0. “Se podría decir que éste 2017 será clave para muchos proyectos SEO, al existir la posibilidad de ser penalizado sobre URLs exactas y no sobre todo un dominio”. Por ello, dice, “se tendrá que tener un control mucho más exhaustivo sobre las landings posicionadas, no sea que alguna de un día para otro se vaya al traste”.

El experto en SEO también destaca del buscador perteneciente a la multinacional Alphabet “ que este 2017 posiblemente se ponga las pilas aún más en su lucha particular contra el contenido duplicado y las técnicas SEO sobre optimizar las páginas (stuffing keywords) y pronóstico que sacará a campear un poco más su actualización de algoritmo Panda que, tal vez, sea la clave para que los profesionales del SEO tengamos que ir todavía con más cuidado con esta serie de técnicas”.

Por su parte, Cuesta opina que Google también va a centrar más sus esfuerzos en lo que se refiere a medición de los contenidos en las landings ya que, dice, “ahora todo el mundo introduce texto SEO para posicionar y creo que Google va a mejorar la araña para que se mida mejor la calidad”. Por último, considera que Google “va a potenciar más todo lo relacionado con rich snippets y knowledge graphs.