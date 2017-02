Una niña escribió una carta pidiendo trabajo en Google y recibió esta respuesta

Una joven británica quedó fascinada por un documental de la compañía y escribió una misiva para que la contrataran.

(lanacion.com.ar).- Chloe Bridgewater, un niña británica de siete años, se enamoró. No, no fue de un compañerito de escuela. Se enamoró de la forma de trabajar que hay en Google y de las comodidades que le ofrece la empresa a sus empleados. Sucedió hace poco, cuando vio un documental sobre las oficinas que el famoso motor de búsqueda tiene en California, Estados Unidos. Por eso, decidió escribirle una carta al CEO de la compañía, Sundar Pichai, para pedirle trabajo. Y para sorpresa de ella y de su familia, la respuesta llegó a través de la misma vía poco tiempo después.

La carta de la joven

Fue el padre de la joven, Andy Bridgewater, el que envió la carta en nombre de su hija a las oficinas de Google y el que luego compartió toda la secuencia a través de sus cuentas de Linkedin y de Twitter. Así fue la misiva:

Chloe es británica, tiene siete años y su sueño es trabajar en Google. Foto: Archivo

“Querido jefe de Google

“Mi nombre es Chloe y cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google. También quiero trabajar en una fábrica de chocolate y hacer natación en los Juegos Olímpicos, yo voy a nadar los sábados y martes. Mi papá me dijo que puedo sentarme en pufs y conducir karting si trabajo en Google. También me gustan las computadoras y tengo una tablet con juegos.

“Mi papá me dio un juego donde muevo un robot de arriba a abajo. Dice que sería bueno para mí que aprenda sobre computadoras. Mi papá dice que me conseguirá una algún día. Tengo siete años y mis profesores les dijeron a mi mamá y mi papá que soy muy buena en clase y que soy buena deletreando y leyendo y en mis sumas.

“Mi papá me dijo que si continúo siendo buena y aprendiendo, un día podré tener un trabajo en Google. Mi hermana Hollie es también muy inteligente, pero le gustan las muñecas y disfrazarse. Ella tiene cinco años. Mi papá me dijo que le enviara una solicitud para tener un trabajo en Google. No sé realmente qué son, pero él dijo que una carta servirá por ahora.

“Gracias por leer mi carta, yo sólo había enviado un antes y había sido para Papá Noel.

“Adiós,

“Chloe Bridgewater, siete años”.

La respuesta del CEO

Las palabras de Chloe causaron algo especial en el ejecutivo de la empresa. Esa carta no podía quedar en la nada. Por eso, Pichai decidió responder al pedido de la pequeña. Claro, no le dio trabajo, pero le escribió unas conmovedoras palabras, que luego fueron compartidas por el padre de la niña y que recibió más de 250 mil “me gusta” y miles de comentario.

“Querida Chloe

“Muchas gracias por tu carta. Me alegro de que te gusten las computadoras y los robots, y espero que continúes aprendiendo sobre tecnología. Creo que si sigues trabajando duro y persiguiendo tus sueños, podrás alcanzar todo aquello que te propongas, desde trabajar en Google hasta nadar en los Juegos Olímpicos. Espero recibir tu solicitud de trabajo cuando hayas terminado la escuela.

“Mis mejores deseos para tí y para tu familia.

“Sinceramente,

“Sundar Pichai

“CEO”

El agradecimiento del padre

Andy le agradeció públicamente al CEO de Google y contó cómo reaccionó su hija con la respuesta: “Decir que está muy contenta tras haber recibido la carta del propio Sundar Pichai es quedarse cortos. Ahora tiene todavía más ganas de esforzarse en el colegio y de trabajar en Google. No puedo agradecer lo suficiente que una persona tan ocupada haya sacado tiempo como para que el sueño de una niña este un paso más cerca. Sin embargo, no estoy seguro de si sabe que conducir karting y dormir en pufs no es lo único que se hace en Google”.