Unfold Nest, una propuesta para “jóvenes que buscan”

Una experiencia de conversión personal, con enfoque social, espiritual y ecológico: La vida inspirada en la Laudato Si’

(es.aleteia.org).-Contrario a lo que muchos mayores pensamos, hay, en este mismo momento, jóvenes que buscan vivir una experiencia de conversión personal, con enfoque social, espiritual y ecológico.

Ellas y ellos están llamados a participar mañana sábado 19 de diciembre, a las 14h00 (hora México), 15h00 (hora Ecuador, Perú, Colombia y Cuba), 16h00 (hora Venezuela y República Dominicana) y 17h00 (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), vía Meet, de un encuentro denominado “Unfold Nest: Un viaje hacia nuevas formas de vida”.

Se trata de la puesta en marcha de una guía elaborada especialmente para encuentros virtuales o presenciales, con jóvenes que quieran profundizar su conocimiento personal, desde la mirada de la Laudato Si’.

Una de las comunicadoras participantes de la iniciativa, Sandra Estrada Real, miembro de SIGNIS México Joven, ideó esta guía práctica para desarrollar un encuentro para “jóvenes que están en búsqueda”. De dos horas de duración, será aplicada por primera vez este sábado 19 de diciembre por la misma autora.

– Sandra, ¿cómo nace y qué significa Unfold Nest?

Unfold Nest (Desenvolviendo el Nido) fue el trabajo final de nuestro programa en la Universidad Javeriana de India y SIGNIS, inspirado en la Laudato Si’. Cuando vimos todos los aprendizajes tanto en el aula como en el contacto con culturas tan diversas, entendimos que no podríamos hacer un trabajo «tradicional». Aprendizajes en autoconocimiento, espiritualidad, ecología, diálogo interreligioso, sociología, economía, diseño…

– Esto significa llevar la “encíclica verde” del papa Francisco a otra dimensión, ¿no es así?

La Laudato Si’ propone que la emergencia climática merece que todas las disciplinas se apliquen para sanar la Tierra (nuestra Casa Común, casa de hermanos y hermanas nuestros)…

La guía: Laudato Si’

Pero algo más importante: que esa conversión debe venir primero del interior de cada hombre, si no, caeremos en activismos que no perseveran porque sus raíces no son fuertes.

La raíz de la degradación del planeta, nuestra Casa Común, – que afecta directamente a nuestros hermanos más vulnerables- está en nuestros valores erróneos.

– ¿Por lo que veo, se trata de una mezcla entre la conversión ecológica a la que llama Laudato Si’ y la conversión personal, a la que estamos llamados cada uno de nosotros?

Esta conversión ecológica y social, es decir, el deseo de convivir en paz, en justicia, en armonía… ¡de vivir como Dios nos soñó!, no puede más que nacer de un corazón convertido. O sea, purificado de toda codicia, idolatría al dinero, al poder, al bien propio, que mire a todos por igual, que encuentre en todas las creaturas a su Creador.

– Comunicación social y compasión, no son polos opuestos en la práctica… ¿Cómo pretenden juntarlos?

Comunicación social y compasión en la práctica es poner la mirada en lo que apunta hacia una conversión, una transformación real. ¿Comunicamos para transformar o para unirnos a la noticia de moda? ¿Comunicamos lo que lastima a nuestros hermanos o lo que hoy queda con nuestra agenda? Y como decía el padre jesuita Jerry Rosario: «El comunicador comunica primero con su estilo de vida”.

Jóvenes que buscan

– ¿Hacia dónde apunta la guía práctica para “jóvenes que buscan”?

Esta «guía práctica para jóvenes que buscan» es como un motor de preguntas, reflexiones, meditaciones y recursos audiovisuales para que podamos ir «ejercitando» esa compasión. Creo que primero uno debe sentir compasión por uno mismo, su propia historia, heridas, miedos y sueños… para luego poder hacerlo con los demás y nuestra Hermana Tierra.

– Finalmente, y en pocas palabras, ¿cómo defines Unfold Nest?

Unfold Nest es una guía para ese viaje interior que nos ayude a retomar las preguntas originales que vamos abandonando por miedo a tener que llegar a la raíz y cortarla en lo profundo, la raíz de la desesperanza, de la codicia.